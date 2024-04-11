Экс-директор агрофирмы «Южная» возглавил елабужский «Таканыш»

Выручка ООО «АПК «Таканыш» за 2023 год выросла до 1,5 млрд рублей. Показатели себестоимости продаж фирмы поднялись на 150% — также до 1,5 млрд рублей. При этом агрокомплекс в более чем 2 раза нарастил чистую прибыль — до 18,3 млн рублей. Об этом «Реальному времени» стало известно из финансовой отчетности организации.

Отметим, что ее возглавил экс-директор агрофирмы «Южная» Руслан Таймасов.



Несмотря на возросшие показатели выручки, валовая прибыль снизилась на 48,8% — ее значения упали до 5 млн рублей (в 2022 году — 9,7 млн рублей).

Объем краткосрочных обязательств компании на конец отчетного периода понизился на 11,6%, с 1,043 млрд до 923 млн рублей. При этом долгосрочных обязательств у фирмы «Реальное время» не обнаружило. Помимо этого, «Таканыш» на 87% поднял фонд оплаты труда — до 80 млн рублей в 2023 году.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков