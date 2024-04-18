Инженер Boeing заявил об угрозе авиакатастроф из-за проблем с безопасностью при сборке самолетов

Инженер Boeing Сэм Салехпур выступил перед Конгрессом США с сообщением о том, что проблемы с безопасностью при производстве самолетов американской компании могут привести к авиакатастрофам, в которых могут погибнуть сотни людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian.

Салехпур проработал в компании более десяти лет. Он выявил проблему с щелями между ключевыми частями обшивки самолета Boeing 787 Dreamliner. По его словам, эта проблема касается более тысячи самолетов, которые эксплуатируются авиакомпаниями.

Кроме того, Салехпур рассказал, что работники компании при сборке иногда вынуждены подпрыгивать на частях самолета, чтобы соединить их. По его мнению, это может привести к поломке этих деталей в будущем. В интервью CNN инженер признался, что после того, как он раскрыл эту информацию, ему стали угрожать физической расправой.

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Рената Валеева