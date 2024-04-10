Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к первому пуску с космодрома Восточный

Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к первому пуску с космодрома Восточный. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5», который должен был состояться 9 апреля с космодрома Восточный, перенесен на 10 апреля по техническим причинам.

— Запланированный пуск ракеты был остановлен за две минуты до старта из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты, — сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Этот пуск откроет летные испытания космического ракетного комплекса «Амур». Ракеты-носители тяжелого класса «Ангара» будут запускаться с космодрома Восточный.

«Ангара-А5» — экологически чистая ракета. Она не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшее время, отметили в корпорации.

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Олег Исаков