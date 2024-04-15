РЖД подписали контракт на поставку высокоскоростных электропоездов

Первые два высокоскоростных электропоезда для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будут изготовлены и сертифицированы предприятием «Уральские локомотивы». Стоимость контракта составила 12 млрд рублей. Поезда должны быть поставлены до конца марта 2028 года.

Для создания головных образцов поездов РЖД предоставит производителю конструкторскую документацию. В данный момент она разрабатывается в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта.

Специалисты уже завершили эскизное проектирование и приняли ключевые решения по конструкции и дизайну поезда. Он будет иметь 8-вагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов. В настоящее время рассматриваются четыре класса обслуживания.

Максимальная скорость электропоезда составит 400 км/ч, а эксплуатационная скорость — 360 км/ч, сообщила пресс-служба РЖД.

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