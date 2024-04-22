Нижнекамские нефтепереработчики сдали 700 кг макулатуры, чтобы закупить саженцы деревьев

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В Нижнекамске прошла экологическая акция по сбору макулатуры, инициатором которой выступили работники АО «ТАИФ-НК». Сдать на вторичную переработку старые газеты, журналы, картонные коробки или книги мог каждый желающий в минувшую субботу с 10.00 до 14.00 во дворе школы №10.



— Сейчас в Татарстане идет санитарный двухмесячник, ежегодно в это время мы проводим различные мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды. Таким образом, мы стараемся привить людям бережное отношение к природе. Сбор макулатуры — наша традиционная акция. Макулатура — ценный ресурс для вторичной переработки, который помогает сохранять лесные массивы, снижать объем отходов на свалках и поддерживать экологический баланс, — рассказала лидер актива, инженер отдела охраны окружающей среды Алена Мухарникова.

Работники компании сдавали макулатуру целыми семьями и коллективами. Отличился финансовый отдел, приняв участие в акции в полном составе. На машине, до потолка груженной картонными коробками, приехал начальник планово-экономического отдела Ильдар Нафиков. По его словам, в течение года он специально хранил в гараже макулатуру, чтобы внести свою лепту в сбережение ресурсов. Всего сдал 68 кг бумаги.



— У нас дома частично организован раздельный сбор мусора. Пластик, бумагу, алюминиевые банки мы сортируем отдельно и всегда стараемся сдавать отходы на вторичную переработку, — подчеркнул он.

Еще 68 килограммов макулатуры сдала председатель совета трудового коллектива Ольга Никитина: «Провела уборку в доме, на даче, собрала старые книги, которые остались еще от бабушек. Каждый год мы стараемся участвовать в акции. Тем более что вырученные средства идут на добрые дела — помощь приюту для бездомных животных или посадку новых саженцев».



Абсолютным рекордсменом акции стала инженер-химик санитарно-промышленной лаборатории Гульнур Курбангалиева. Всей семьей за год они накопили 70 кг макулатуры.



— Не думала, что за год можно набрать столько бумаги. До этого каждый год сдавали макулатуру в садике или школе. В этот раз решили принять участие в экологической инициативе по сбору макулатуры от нашей компании. Тем более в рассылках и в разных группах была информация, что на вырученные деньги будут посажены деревья, которые в будущем будут обогащать воздух кислородом. Спасибо организаторам за сбор, с улыбкой встретили, взвесили и поблагодарили за участие, — сказала она.

Помимо работников компании, к доброй и полезной акции присоединились ученики и преподаватели десятой школы, сотрудники городской библиотеки №4 и жители соседних микрорайонов. Всего за четыре часа в мероприятии поучаствовало 50 человек, было собрано более 700 кг макулатуры. На вырученные средства нефтепереработчики приобретут саженцы деревьев и посадят их в черте города.



Лилия Егорова