РКЦ «Прогресс» возобновил работу над проектом сверхтяжелой ракеты

Генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов сообщил, что ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» вернулся к работе над проектом создания сверхтяжелой космической ракеты.

Баранов уточнил, что у РКЦ «Прогресс» был заключен государственный контракт на технический проект по сверхтяжелой машине. Однако в определенный момент государственный заказчик в лице госкорпорации «Роскосмос» решил, что эти работы надо временно приостановить.

Сейчас разрабатывается программа создания ракетно-космического комплекса, но эта работа еще не закончена, сообщают РИА «Новости».

Также напомним, что 11 апреля 2024 года с космодрома «Восточный» с третьей попытки успешно стартовала тяжелая ракета «Ангара-А5».

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Олег Исаков