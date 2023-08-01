Миллионы для Климента Колесникова на своих дистанциях

Помимо Климента заработала еще Евгения Чикунова

В японской Фукуоке завершился чемпионат мира по водным видам спорта, после чего в Казани финишировал Кубок России по плаванию. О том, как Венгрия вернула себе лидерство в мужском водном поло, а София Дьякова из Казани доминировала в домашнем бассейне — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Плавание на целый день

Проведение чемпионата мира на азиатском континенте было очень удобно в том плане, что любители водных дисциплин днем могли посмотреть трансляции из японской Фукуоки, после чего воочию или по телевизору наблюдать за соревнованиями в Казани. Тем более, что федерация плавания России подогревала интерес к своим стартам не абстрактным сравнением, а возможностью заработать миллион рублей, проплыв быстрее чемпиона мира. В целом, это удалось только Клименту Колесникову, который заработал два миллиона рублей за счет победы на стометровке на спине, когда установленный им рекорд России улучшил результат чемпиона мира Райана Мерфи из США, и на дистанции 50 метров на спине, где он установил в полуфинале еще и мировой рекорд. Евгения Чикунова заработала миллион своей победой на 200 метров брассом, где она проплыла лучше чемпионки мира. Но в целом российским пловцам не удавалось перегнать мировую элиту.

Зато на внутренней арене мы смогли лицезреть, что домашние старты стали очередной демонстрацией силы казанского вундеркинда Софьи Дьяковой. Она выиграла 400 метров вольным стилем, опередив Анну Егорову и еще одну пловчиху из сборной Татарстана Валерию Саламатину. Тут надо обмолвиться, что воспитанница Калининграда Анна Егорова была студенткой Поволжского университета спорта, и ее тоже приглашали в состав сборной Татарстана, но она осталась в составе Калининграда, с перспективой стартовать в параллельном зачете, и защищая еще и цвета сборной ХМАО.

Саламатина первенствовала на 200 метров вольным стилем. Дьякова, Саламатина с подругами по сборной завоевали еще и золото эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем, «заменив», тем самым, мужскую королевскую эстафетную команду Татарстана. Кстати, сейчас Дьяковой предстоит стартовать еще и на Играх СНГ в Белоруссии, где она будет конкурировать с юниорами. Устинова была четвертой на сотне на спине, но второе место Шкурдай, плывшей вне конкурса, позволило Устиновой порадоваться бронзе. Но травма помешала ей участвовать в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, проводившейся в последний день Кубка России. Победила в ней команда Санкт-Петербурга, на последнем этапе которой плыла спортсменка — тезка и однофамилица нашей пловчихи. Да, в российском плавании соревнуются две Дарьи Устиновой, представляющие Татарстан и Питер.

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Она получит шанс выиграть золото еще и на 800 метров вольным стилем, поскольку в Казани финишировала только третьей. Две медали завоевала член сборной Татарстана Дарья Устинова (дважды на 50 и 200 м, спина). На 200 метров она была третьей, после Анастасии Шкурдай из Белоруссии и воспитанницы татарстанского плавания Ренаты Гайнуллиной, поэтому у Устиновой здесь будет серебро Кубка России, поскольку Шкурдай выступала вне зачета. Как и на 100 метров брассом, где за спиной Евгении Чикуновой из Санкт-Петербурга финишировала Алина Змушко из Белоруссии, опередившая воспитанницу английского плавания Татьяну Белоногофф.

Бронзовые медали для нашей республики завоевали также Анастасия Колпакова (200 м, баттерфляй), Андрей Минаков (100 м, баттерфляй), сборная Татарстана (смешанная эстафета, где в числе призеров был представитель СК «Синтез» Николай Зуев), сборная Татарстана (микст, эстафета 4 по 100 м, вольным стилем).

Водная Франция уже сейчас готова к домашней Олимпиаде

Успехи французских пловцов в бассейне подкрепляются успехами селекционной службы хозяев будущей Олимпиады. К примеру, экс-россиянка Анастасия Кирпичникова финишировала четвертой на «полторашке» вольным стилем, установив новый рекорд Франции, за которую стала выступать совсем недавно. Чемпион мира в хайдайвинге Гэри Хант, побеждавший в Казани-2015, затем в Кванджу-2019 выигрывал тогда за родную Англию, а с 2020 года перешел в сборную Франции, для которой завоевал в свои сорок лет бронзу в прыжках с 27-метровой вышки. Блестяще с точки зрения своего потенциала выступила мужская ватерпольная сборная, занявшая шестое место. Насыщенная ветеранами под самую завязку (Саудадье — 37 лет, экс-синтезовцу Марзуки — 36 лет, экс-датчанину Бьорху — 35 лет, экс-хорвату Живковичу, экс-черногорцу Кросилья — больше 30-и), эта сборная в четвертьфинале навязала борьбу действующему чемпиону мира Испании, уступив только под занавес матча — 6:7. И это на турнире, где за французов не играл двукратный призер олимпийских игр в составе сборной Италии Микаэль Бодегас, который рассчитывает усилить сборную своей родины в олимпийском Париже.

В мужском турнире первенствовала Венгрия, которая в крайний раз побеждала еще в 2013-м году. В финале она обыграла Грецию, а третьими стали испанцы.

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Летняя Лига Мальты

Тем временем, параллельно с чемпионатом мира в Мальте традиционно проходит «Летняя лига» с участием 12 местных команд, усиленных двумя легионерами каждая. «Реальное время» уже писало об этой возможности подзаработать ватерпольным звездам в летний период, и этим воспользовались сразу три игрока сборной России. Дмитрий Холод отправился играть в «Шлиему» под руководством экс-игрока «Синтеза» и экс-наставника сборной Сербии Деяна Савича. Иван Гусаров защищает цвета «Барракуд», Иван Нагаев выступает в шапочке «Валетты», в «Бирбебуже» выступают черногорец Драшко Бргулян и венгр Балаж Эрдели, которые покинули венгерский «Вашаш», переехав в чемпионаты Германии и Италии, соответственно.

Российские юниоры, как мы уже писали, завершили сбор в турецкой Манисе, где в августе стартует первенство Европы среди юношей до 17 лет (с 8 по 15 августа). В расширенном составе сборной было сразу пять игроков астраханской «Динамо-СШОР», сильнейшей в возрасте 2005-2006 годов рождения. Из «КОС-Синтез-УОР» было четверо, когда к трио Ильи Васильева, Даниила Кудрявцева и Камиля Шайдуллина присоединился еще один казанский вундеркинд — Богдан Комаров, который ранее был в распоряжении национальной сборной страны. Стоит отметить, что в составе юниорской сборной страны появился и представитель водного поло Севастополя Егор Савушкин, причем, там в кандидатах значится и Александр Войшнис.

А под занавес вопрос: если Мальта может летом проводить подобный турнир с участием 12 (!) команд и более 20 легионеров (они играют не у всех), может ли на подобный турнир замахнуться Россия? У нас в прошлом году не было чемпионата мира и Европы, а замещение было только «Спартакиадой сильнейших». Сейчас нет чемпионата мира и Универсиады, но на августовском турнире в Екатеринбурге, который призван заменить студенческий «чемпионат мира», водное поло не запланировано.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов уже озвучил, что на Играх БРИКС следующего года турнира по водному поло не запланировано. А в следующем году мы точно сыграли бы на чемпионате Европы, и претендовали бы на участие в олимпийском турнире. Бразилия отказалась от участия в чемпионате мира в Фукуоке, мотивируя это ограниченностью бюджета федерации и близостью следующего турнира, а именно Панамериканских игр в Чили. А российским ватерполистам турниров не хватает, так есть ли надежда на проведение хотя бы одного международного домашнего турнира в год?