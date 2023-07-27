«Стрела» потеряла 13 регбистов и усилилась семью звездами

Обзор переходов и изменений в Суперлиге и высшей лиге регбийного чемпионата России

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В это воскресенье, 30 июля, казанская «Стрела» проведет на домашнем стадионе «Тулпар» стартовый поединок сезона 2022/23 годов с московской «Славой». А сегодня, 27 июля, руководство клуба представит журналистам и своим болельщикам семерых новичков команды, вместе с которыми предстоит штурмовать пьедестал почета в чемпионате страны по классическому регби. Подробнее об изменениях в клубе — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Смотрите, кто ушел

Перед началом нынешнего сезона «Стрелу» покинули 13 игроков. В аренду отданы южноафриканец Марне Юбер (московская «Слава») и целый квартет — Айдар Гафаров, Максим Аскаров, Георгий Кузин и Никита Шипулин (перешел в дзержинский «Химик»). Правда, Кузин и Шипулин ушли еще в прошлом сезоне, а сейчас им продлили срок аренды.

Там же в Дзержинске будет играть еще один казанец Артем Карамышев, переехавший в Дзержинск из Липецка. В прошлом сезоне Карамышев играл в РК «Липецк» — команде, больше знакомой по регби-7, финишировавшей девятой в чемпионате страны прошлого года и позиционировавшей себя тем, что на 90 процентов состоит из воспитанников местного регби. Тогда казанец Карамышев несколько понизит процент содержания липчан в «Липецке», зато сейчас увеличит количество казанцев в «Химике», поскольку он, как и Гафаров с Шипулиным, родился в столице Татарстана.

Отъезд казанца Карамышева в Дзержинск компенсировал приезд в Липецк еще одного воспитанника казанского регби Александра Тихонова. Помимо «семерки» он может играть еще и в пляжный, и в снежный регби, в общем все те разновидности этой игры, которую практикуют команды, которые принято относить к любительским. Павел Прищепин, покинув «Стрелу», вернулся в команду с похожей историей — «Таганий Рог» из Таганрога, которая в прошлом году снялась с чемпионата высшей лиги, но сейчас, видимо, решила снова собраться, хотя и не в качестве участников «вышки».

Пока что без команды остался Гиорги Холуашвили, который пришел в «Стрелу» еще в 2020 году из красноярского «Красного яра». Кстати, в «Красный яр» из Казани отправились сейчас Дмитрий Гриценко и Гуга Хантадзе. Тут любопытно, что Хантадзе — сородич Холуашвили, оба грузины, а Гриценко — соотечественник, поскольку Холуашвили, родившийся 30 декабря 1991 года, аккурат перед развалом СССР, имел российский паспорт, начинал играть в регби в московских «Филях», об этом спортклубе мы как-нибудь расскажем отдельно, поскольку он исторически связан с казанским «Рубином». Не напрямую, но связь прослеживается.

В стан новоиспеченного чемпиона, пензенского «Локомотива», перешел один из самых заметных игроков российского регби Вячеслав Красильник. 36-летний ветеран родился в Украинской ССР, но уже с 2002 года выступал в российском чемпионате, выделяясь своим ростом — 207 сантиметров. Как уроженца Харькова прозевали селекционеры волейбольного «Локомотива», уму непостижимо. В 18 лет он пришел в регби, ранее занимаясь греко-римской борьбой и тхэквондо. В Казань он приехал на год позже Холуашвили, будучи арендованным все из того же «Красного яра». С учетом того, что перед началом нынешнего сезона завершили свои спортивные карьеры экс-игрок сборной Латвии Улдис Саулите (43 года), два чемпиона казанской Универсиады Юрий Гостюжев из таганрогского «Градъ Петровъ» и уроженец Азербайджана Игорь Галиновский (в ноябре ему исполнится 38 лет), а также Владимир Руденко (в сентябре ему стукнет 36), Красильник автоматически становится одним из наиболее опытных игроков стартующего сезона.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Правда, в составе «Енисей-СТМ» значатся 42-летний Иннокентий Зыков и Юрий Баранов (42 года ему исполнится в декабре), которого бывший партнер по красноярской команде и сборной Латвии Улдис Саулите, уходя, напутствовал: «Остаешься за старшего!». В другой команде из Красноярска «Красный яр» есть 40-летний Антон Рудой, да и у нашего ближайшего соперника «Славы» в составе — Андрей Игрецов, которому уже 37, и он вместе с 35-летним одноклубником Сергеем Чернышевым входит в тренерский штаб московского «Спартака», выступающего в высшей лиге.

Южноафриканца Марне Юбера мы можем увидеть уже в нынешнее воскресенье в составе «Славы», матчем с которой «Стрела» стартует в сезоне 2023/24. Причем не исключено, что уже во втором круге Юбер будет в противостоянии этих команд выступать уже в форме «Стрелы», поскольку он отдан в «Славу» в аренду до 1 ноября 2023 года. Еще один игрок казанской команды — Рафаэль Лоскутов дисквалифицирован на 3 года за нарушение антидопинговых правил, контракт с ним был расторгнут в конце мая.

Смотрите, кто пришел

Если говорить о воспитанниках казанского регби, то стоит упомянуть еще и 35-летнего Айрата Гарифуллина, который выступал в Казани еще за «Стрелу-Агро», затем за казанское «Динамо», а прошлый сезон провел в другом «Динамо» — московском.

То, что в числе ушедших значатся 13 человек, а вместо них прибыло только семеро, должно символизировать то, что «Стрела» максимально определилась с приоритетами. Получается, в Казани уже сложился фундамент команды, руководство клуба, как опытный скульптор, «отсекло лишнее» и точечно усилилось. Это два чемпиона страны Андрей Карзанов и Владислав Сазонов из Пензы, вице-чемпион Кирилл Кузьмичев из «Енисея-СТМ» и два игрока монинского «ВВА-Подмосковье» Виталий Живатов и Дмитрий Пархоменко. С ними ранее успешно взаимодействовал один из лидеров «Стрелы» Герман Давыдов.

Помимо них Казань пополнил дуэт южноафриканцев Майкл Амирас из «Грикуас» (это команда знакома, например, тем, что в ней играли бывшие игроки «Стрелы» Стефан Греефф и Стефан Малан и нынешние легионеры Пензы Руди ван Роен и Тиан ван дер Мерве) и Дамеон Вентер из «Шаркс» (бывшая команда Гери Боты, второго тренера «Стрелы»).

Переходы нынешнего сезона увеличили в «Стреле» количество игроков, участвовавших в Кубке мира 2019 года в Японии. Это Никита Вавилин, Давыдов и собственно Живатов с Созоновым. Подобное звездное комплектование в Казани было ровно 10 лет назад, когда в местный «Агроуниверситет» перешли три действующих игрока сборной России, воспитанники пензенского регби Артем Фатахов, Сергей Секисов и Александр Шакиров, а в Казани уже тренировал их земляк Сергей Кащеев, играли Сергей Янюшкин, член сборной Молдовы Максим Гаргалык, плюс восемь его партнеров по этой сборной, также игроки сборных Латвии и Украины.

А что у соперников?

Кстати, в те годы с казанским интернационалом поработал еще и Карло Маглакелидзе, нынешний наставник дзержинского «Химика». Мы уже рассказали о некоторых изменениях в его нынешней команде, где в качестве новичков значатся аж 17 человек. Комплектование команды из Нижегородской области в принципе строится на правах аренды, и перед началом нынешнего сезона там собрались два новоиспеченных чемпиона страны из Пензы, сразу пять вице-чемпионов, находящиеся на балансе красноярского «Енисея-СТМ». Впрочем, «Химик» и терял, причем терял значимых игроков не только для себя, но и для всего российского регби. В начале года закончил со спортом 40-летний Андрей Гарбузов, в волгоградский «Ротор» перешел и уже успел его покинуть Дмитрий Горячев, знакомый нам по выступлениям за «Стрелу». Еще один бывший «стрелок» — Данила Чегодаев приостановил игровую карьеру, устроился в фитнес-центр. В межсезонье команду покинули и южноафриканцы Хайнрих Кронье и Джастин Ламберт, бывшие игроки «Стрелы», игравшие в Дзержинске на правах аренды.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

С появлением Карзанова в «Стреле» увеличится число игроков, которые пришли в регби, уже после карьеры в другой спортивной дисциплине. К бывшему мини-футболисту Омари Гриняеву и экс-хоккеисту Егору Зыкову присоединится бывший борец вольным стилем, занимавшийся борьбой до 20 лет, а до 28 лет выступавший в любительском регби Карзанов. Уже через год уроженец Чебоксар был вызван в состав сборной страны по регби-7, а через 3 года в состав сборной по классическому регби, хотя ему на момент дебюта уже перевалило за тридцать. Практически такой же путь в сборную был еще у двух сборников Азамата Битиева и Иннокентия Зыкова из «Енисей-СТМ», также начинавших с вольной борьбы. Затем Битиев поиграл в любительской команде по регби в родном Владикавказе и только в 24 года попал в профессиональную дружину, а Зыков еще в 26 лет завоевывал медали чемпионата России по вольной борьбе, участвовал в Кубке мира и был в числе кандидатов на попадание в олимпийский состав Пекина-2008. Их партнер Алексей Михальцов в 20 лет выигрывал чемпионат России по легкой атлетике, и затем его беговые навыки пригодились и в семерке, и в классическом регби.



Лоскутову стоит постараться вернуться в спорт. К примеру, тот же Живатов, как и один из новоиспеченных чемпионов страны Рушан Ягудин, проходили через эту неприятную ситуацию в начале своих карьер, будучи дисквалифицированными на 2 года за сдачу положительных проб. Ветеран «Красного Яра» Антон Рудой был дисквалифицирован в 37 лет, отбыл 2 года и вернулся в регби накануне 40-летия, чтобы завоевать бронзу прошлого чемпионата. В декабре нынешнего года заканчивается трехлетний срок дисквалификации у бывшего игрока казанского «Агроуниверситета» Игоря Снисаренко, который был наказан в качестве действующего игрока пензенского «Локомотива» и бывшего игрока сборной Украины. Но самой мотивирующей должна смотреться история Владимира Немощного, игрока «Града Петрова» из Таганрога, которому уже 54 года, причем в 2014 году он уходил из спорта, будучи в 45 лет самым возрастным в составе «Булавы» («Градъ Петровъ», цвета которого защищает экс-«стрелок» Савелий Черемных, это преемник «Булавы», которых не надо путать с «Таганим рогом», поскольку тот преемник участника еще чемпионата СССР — «Радуги»). Истории подсказывают, что регби — это такой вид спорта, в который никогда не поздно начать играть и никогда не поздно вернуться.