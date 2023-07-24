Рафинат Яруллин: «Я был на производстве в Уфе, волосы дыбом встали — как они там работают»

Совет директоров ТНХИ-Х обсудил применение янтарной кислоты и высокомаржинальных продуктов — линейных альфа-олефинов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

«Татарстан играет значительную роль в переработке полимеров, но эти возможности не полностью исчерпаны и есть потенциал развития и роста объемов», — так сегодня отзывались представители СИБУРа о достижениях республики в области нефтехимии, выступая на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Компания представила сырьевые и продуктовые решения для применения в строительстве, медицине, сельском хозяйстве, на транспорте и в других отраслях. Кроме того, на встрече обсудили возможность запуска в республике нового производства линейных альфа-олефинов и применения янтарной кислоты. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Это нужные нам продукты»

Первым вопросом в повестке заседания значился доклад гендиректора АО «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за первое полугодие, но оно прошло в закрытом режиме.

Трансляцию для СМИ подключили уже в ходе выступления научного сотрудника Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск) Василия Болотова. Он рассказал о применении индукционного нагрева в термическом крекинге высокопарафинистого сырья для повышения выхода высокомаржинальных продуктов — линейных альфа-олефинов.

— Альфа-олефины широко используются в промышленности. В Татарстане их широко использует компания «Нэфис», а также в Нижнекамске. Используются они для производства синтетических масел. Почему альфа-олефины представляют большой интерес? Потому что обладают хорошей работоспособностью и обеспечивают высокую биоразлагаемость, а также снижают вред природе. По рынку альфа-олефинов прогнозируют рост до 5%. В настоящий момент производители линейных альфа-олефинов не поставляют свою продукцию в Россию, — указал Болотов.

«В настоящий момент производители линейных альфа-олефинов не поставляют свою продукцию в Россию», — указал Болотов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Как добавил спикер, ученые из Новосибирска предложили другой способ получения этих продуктов — это крекинг жидких углеводородов при селективном нагреве катализатора. Для его создания была проведена долгая работа, это бесконтактный способ по подводу тепла. Специалисты института также изучили радиационный способ и способ с помощью СВЧ-излучения, но они не подошли. Наиболее перспективным способом оказался индукционный нагрев, который широко используется в российской промышленности.

— Мы разработали научную основу, показали, что это работает, возможно получать с высокой эффективностью линейные альфа-олефины. Нам необходимо разработать пилотную установку для проведения эксперимента, для масштабирования этих технологий, — заключил Болотов.

Прокомментировал доклад ученого генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. Он указал, что эти продукты нужны в Татарстане и они точно найдут свое применение.

Рафинат Яруллин указал, что эти продукты нужны в Татарстане и они точно найдут свое применение. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

— Альфа-олефины нам крайне нужны. Это новая технология, которая получается из парафина или гача. Гач у нас планируется получать в одной из нефтяных компаний, но можно его и покупать на рынке. В Татарстане у нас гача нет, потому что мы все с помощью водорода превратили в бензин и керосин, дизтопливо. Это совершенно новый подход к сырьевой базе получения альфа-олефинов. Это нужно «Нэфису». Себестоимость пока неизвестна, нужно заложить пилотную установку. Стоит она порядка 20 млн рублей, — сообщил глава ТНХИ-Х.

«Они могли бы быть интересны для производства углеволокна»

Следующим выступил представитель уфимской компании «Газохим Инжиниринг» Николай Руднев, он рассказал об организации производства янтарной кислоты и N-метилпирролидона. По его словам, в нынешних условиях открывается рост возможностей для российских инжиниринговых компаний в нефте- и газохимии. Он рассказал, что компания представлена на рынке инжиниринговых услуг с 2017 года. Специализируется на инжиниринге полного цикла в химической, нефтяной и энергетической сфере, является разработчиком и лицензиаром технологий в области глубокой переработки углеводородного сырья и получения продуктов основного органического синтеза с использованием принципов «зеленой химии». Ключевым партнером и соакционером является «Ростех-Развитие Бизнеса» — инвестиционный холдинг «Ростеха».

Руднев рассказал об успешных проектах компании в малотоннажной химии — от НИОКР до разработки базового проекта, проектирования и поставки оборудования: получение винил-н-бутилового эфира и полимеров на его основе, тетрагидрофурана и 1,4-бутандиола. Предлагается реализация проектов по получению янтарной кислоты и N-метилпирролидона, которые находятся на стадии НИОКР в настоящее время.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

— Разработка производства янтарной кислоты и N-метилпирролидона соответствует программе импортозамещения. Его у нас в стране крайне не хватает. Что касается производства янтарной кислоты, то здесь также работы находятся на стадии научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. В будущем мы планируем заняться разработкой изоцианатов, — описал Николай Руднев.

Важность применения этих продуктов в Татарстане также отметил и Рафинат Яруллин. Кроме того, он поделился личными впечатлениями от визита на башкортостанское предприятие:

— Это нужные нам продукты. Они могли бы быть интересны для производства углеволокна. Я побывал у них на производстве в Уфе, у меня волосы дыбом встали — как они там работают. Они там собрали промышленников и ученых и творят чудеса, — сказал Яруллин.

«Татарстан играет значительную роль в переработке полимеров»

О возможностях развития в республике с учетом базы продуктов и интермедиатов СИБУР рассказала член правления — управляющий директор по развитию и инновациям ООО «СИБУР» Дарья Борисова. Она представила сырьевые и продуктовые решения, предлагаемые компанией для производителей в таких отраслях, как строительство, медицина, транспорт, сельское хозяйство и товары народного потребления. Потенциал развития отрасли переработки полимеров и каучуков в значительной мере может быть реализован за счет импортозамещения готовых изделий.

— На сегодня Татарстан играет значительную роль в переработке полимеров, но при этом эти возможности не полностью исчерпаны и есть потенциал их развития и роста объемов. Если посмотреть по России, то импорт полимеров в большей части в готовых изделиях, а меньшая их часть — в товарных формах самого полимера. При этом импорт в торговых изделиях растет быстрее, чем товарная продукция. Это говорит о том, что у нас есть потенциал для импортозамещения готовых изделий, — сказала Дарья Борисова.

Итоги заседания подвел раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил участников заседания и подчеркнул, что работа со всеми докладчиками будет продолжена в том или ином формате.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

— Мы с вами работаем. Мы очень благодарны за доклады. Все они были интересные. Рафинат Саматович [Яруллин], нужно все эти темы отработать. Будем вместе работать, — подытожил Рустам Минниханов.

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