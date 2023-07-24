Минтимер Шаймиев: «Болгар терзали, грабили, но он возрождался вновь и вновь»

Идет работа по внесению в список ЮНЕСКО четвертого объекта из Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

В Болгаре завершился девятидневный фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении». Оперу «Кара пулат», которая закрывала фестиваль, посетили Раис республики Рустам Минниханов и Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. Сама Черная палата, уникальный памятник золотоордынского зодчества XIV века, превратилась сначала в подиум, а затем в сцену.

«Красивый фестиваль, красивые наряды»

За час до начала оперы здесь же, у подножия Черной палаты, прошел этно-фешн показ дизайнеров из Татарстана, Башкортостана и Узбекистана. Рустам Минниханов, комментируя показ, отметил: «Красивый фестиваль, красивые наряды!»

На показе, в частности, были представлены коллекции татарских дизайнеров Султана Салиева, Элари Шайхи и Руслана Габдова. Последний, к слову, единственный из 40 дизайнеров, продемонстрировал исключительно мужскую коллекцию под названием «Мухтабар», которая представляла из себя френчи эпохи джадидизма. Точно такие же, в каких щеголяли Фатих Амирхан и Габдулла Тукай.

Что касается самого фестиваля, то Рустам Минниханов отметил, что с каждым годом «фестиваль набирает обороты и становится востребованным».

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев посвятил фестивалю три дня своей жизни. Первый президент Татарстана открывал фестиваль неделю назад, посетил этно-фешн показы в субботу и непосредственно оперу «Кара пулат» в последний день фестиваля. В итоге Шаймиев посмотрел три театральные постановки из пяти, представленных в Болгаре.

Государственный Советник Татарстана напомнил, что в дни фестиваля на земле древней столицы волжских булгар встретились эпосы, легенды, сказания разных народов в прочтении наших современников.

— Идея организации фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении» возникла ровно год назад, когда мы на этом месте слушали оперу «Кара пулат». Мы были свидетелями этого явления. Эта опера-легенда — прекрасное отражение смысла нашего сегодняшнего фестиваля, потому что в основе либретто этой эпической оперы лежит современное прочтение легенд и сказаний, относящихся к булгарскому периоду истории нашего края и татарского народа, — отметил он.

По словам Шаймиева, в эпосах, сказаниях, легендах и былинах хранится многовековая мудрость народов, которая не теряет актуальности и всегда готова помочь человеку, народам и странам.

— Нужно только уметь воспользоваться этой мудростью во имя блага людей, народов и государств. Суть и смысл нашего фестиваля как раз заключается в этом. Мы начали новый этап — духовное возрождение. Наша эпоха — время активного диалога культур разных народов, наций и этнических групп, время обмена историческим опытом, время необходимости взаимопонимания, поэтому диалог культур, особенно в нашей многонациональной, многоконфессиональной России, имеет колоссальное значение, — добавил Шаймиев.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

«В Татарстане идет работа по включению четвертого объекта в ЮНЕСКО»

Что касается непосредственно самого фестиваля, то Госсоветник Татарстана обратил внимание на то, что все собравшиеся сегодня являются свидетелями «большого движения в деле восстановления своего прошлого».

— Это новый подход. Мы переходим от материального к духовному возрождению этой земли. И этим мы будем последовательно заниматься, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что накануне, приветствуя артистов из Якутии, Шаймиев обмолвился о том, что в данный момент идет работа по внесению в список ЮНЕСКО четвертого объекта из Татарстана (три — Казанский Кремль, Болгар и Свияжск — уже являются объектами ЮНЕСКО). Однако, какой именно объект республика хочет включить в список ЮНЕСКО, он не уточнил.

К слову, в дни фестиваля Болгар стал средоточием объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: киргизский эпос «Манас» является является объектом ЮНЕСКО, а также внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире. Якутский театр «Олонхо» является носителем эпоса «Олонхо», который, в свою очередь, является нематериальным культурным наследием человечества и шедевром ЮНЕСКО. А таджикский дизайнер Хуршед Сатторов использовал в своей коллекции, которую представил в рамках этно-фешн показа, традиционную таджикскую вышивку «чакан», внесенную в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

«Болгар возрождался вновь и вновь»

Приветствуя зрителей, Шаймиев также провел небольшой исторический экскурс:

— Как известно, история и судьба Древнего Булгара, где мы сейчас с вами находимся, сложная и не простая. Болгар терзали полчища Батый-хана, грабили ушкуйники, шли войска Тамерлана, но он возрождался вновь и вновь. Представляемая сегодня опера «Кара пулат» как раз и повествует о нападении на Болгар самаркандского эмира. На мой взгляд, опера «Кара пулат» — это достойное завершение нашего уникального фестиваля в этом году, который, безусловно, будет иметь продолжение. Он своей содержательностью и масштабами открывает перед нами новые горизонты на пути сохранения нематериального культурного наследия наших народов. Спасибо всем, кто приехал на эту святую землю разделить с нами радость начала обретения духовности и осознания значимости культурного наследия, — резюмировал Шаймиев.

Среди зрителей также были министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, профессор Уфимской государственной академии искусств Идрис Газиев, композитор оперы Эльмир Низамов и актер Альметьевского театра Рафик Тагиров, сыгравший в фильме Ильшата Рахимбая «Микулай». Последнего публика, кажется, была рада видеть не менее, чем солистов оперы Илюсу Хузина, Ильгиза Мухетдинова и Артура Исламова.

По словам организаторов, оперу под открытым небом собралось посмотреть 1,5 тысячи человек. Одновременно с показом в Болгаре, была организована онлайн-трансляция показа. Ее на момент публикации посмотрело около тысячи человек.