«Мне перевели 25 тысяч»: о чем рассказал сознавшийся в подготовке теракта на танковом полигоне Казани

По версии силовиков, у арестованного казанца есть подельники в Татарстане и на Украине

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Силовики Татарстана ищут сообщников Сергея Новикова, планировавших совершение вместе с ним диверсии на полигоне Казанского танкового училища. Их имена и количество следствию пока неизвестны. Информация об этом прозвучала сегодня на заседании Советского райсуда Казани, который отправил Новикова в СИЗО на 2 месяца. Сам обвиняемый против ареста не возражал, вину он полностью признает.

По делу работает группа из пяти следователей



До начала процесса 29-летний безработный Новиков старательно прятал лицо и игнорировал вопросы журналистов. Но в перерыве неожиданно ответил на несколько из них. Речь шла о суммах, которые перевели казанцу за теракт в Казани в интересах вооруженных сил Украины. Сначала прозвучала цифра в 2 млн рублей, потом — в 700—800 тысяч рублей. Безработный Новиков сперва отмалчивался, но в итоге сказал: «Мне перевели 25 тысяч рублей». Предполагалась ли «премия» — не уточнил.

По данным источников «Реального времени», такие же показания задержанный дал и на допросах, не став отрицать вину под грузом доказательств, добытых сотрудниками СК и оперативниками ФСБ и МВД. Последние, к слову, занимались Новиковым, еще когда он был студентом-третьекурсником и разместил на своей странице в соцсети запрещенный в России за пропаганду фашизма и экстремизма «Белый букварь». В 2013-м Новиков отделался исправительными работами, сейчас ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Дело возбуждено по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) в отношении Новикова и неустановленных лиц. Расследование поручено группе из пяти сотрудников 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

«Вину признал в полном объеме»

На старте заседания старший следователь Айрат Гениятуллин ходатайствовал о переводе процесса в закрытый режим — ради сохранения тайны предварительного следствия. «По ходу будут оглашены документы, имеющие значение для уголовного дела. В данный момент все участники [запрещенной] организации на территории Татарстана не установлены», — обосновал он.

Эту позицию поддержали и защита, и прокурор. Однако председательствующий по делу судья Марс Ганеев, вероятно, уже изучивший материалы, отметил: «Никаких секретов-то здесь нет». После чего отклонил это ходатайство.

На что следователь обратился с новой просьбой — не оглашать показания подозреваемого Новикова полностью.

Далее Гениятуллин кратко изложил версию обвинения: «Установлено, что Новиков и неустановленные лица с 25 апреля участвовали в деятельности украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России», деятельность которого запрещена в России решением суда. Причем решение это вступило в силу как раз 25 апреля.

18 июля Новиков был задержан, 19-го ему предъявили обвинение. «Вину признал в полном объеме», — сообщил представитель СК. И добавил — обоснованность обвинения подтверждается показаниями самого фигуранта и изъятыми в его жилище и тайнике предметами, в числе которых — составные части взрывных устройств для дистанционного поджога и взрыва, беспилотный летательный аппарат и прочее.

По мнению следствия, оставлять на свободе сознательного «террориста» нельзя — может вернуться к преступлению, скрыться от следствия и суда.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Новиков сообщил суду — с ходатайством согласен. Помощник прокурора Макаров поддержал позицию СК, указав на обвинение в совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности и возможность угроз свидетелям.



Задержанного защищала адвокат по назначению Светлана Балянина, которая отметила, что солидарна с позицией Новикова и не возражает против удовлетворения ходатайства. Заметим, еще недавно Балянина защищала казанского историка-«маньяка» Сергея Птицина.

Все заседание не заняло и 15 минут. И после выхода из совещательной комнаты судья постановил — заключить обвиняемого в СИЗО до 18 сентября.

«Армия, деньги, война»

На одной из страниц «легионера» в соцсетях указано, что в числе его интересов — «армия, деньги и война», именно в такой последовательности. Блок о деятельности автора странички выглядит не слишком серьезно — богохульство, сквернословие, пьянство и тому подобное.

Куда страшнее выглядит тот перечень изъятого у Новикова, который ранее просочился в телеграм-каналы: компоненты для создания взрывных устройств, квадрокоптер и не меньше шести систем сброса для дрона с аккумуляторами. А еще силовики обнаружили на улице Дубравной схрон с 17 бутылками с зажигательной смесью.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Источники «Реального времени» отмечают — Новикова задержали не на месте готовящегося теракта, а дома, однако на протяжении двух суток с ним проводили следственные действия и на квартире, и у схрона с «зажигалками».

Комментировать эти обстоятельства представитель СК сегодня наотрез отказался. Адвокат обвиняемого Светлана Балянина подтвердила: «Вину мой подзащитный признает и сотрудничает со следствием».

Поддержать задержанного сегодня в суд пришла его мать, однако после краткой беседы до процесса покинула зал, чтобы не привлекать внимание журналистов.

1 / 9 Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru