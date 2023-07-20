Авторынок жмет на газ: итоги первого полугодия
В июне впервые с марта 2022 года на авторынке были зарегистрированы рекордные продажи
Будущее параллельного импорта автомобилей при текущих курсах валют — под вопросом. Доля «китайцев» в продажах новых авто уже приближается к 50%. Lada — по-прежнему самый доступный и популярный автомобиль. С какими итогами российский автопром завершил первое полугодие 2023 года, какие марки предпочитают в Татарстане и ожидать ли роста цен на машины — в традиционном обзоре от аналитической службы «Реального времени».
Трехкратный рост продаж
В первом полугодии 2023 года в России было продано 401,6 тысячи новых легковых автомобилей — на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. В июне, по данным аналитического агентства «Автостат», было реализовано 82,4 тысячи машин (в 2,5 раза больше, чем в июне 2022 года) — это наибольший ежемесячный результат, начиная с марта прошлого года.
Татарстан не стал исключением: в июне в республике было продано 3,2 тысячи новых автомобилей — практически в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае — 2,8 тысячи новых авто. В Приволжском федеральном округе (ПФО) в июне было продано 16 709 машин— в 2,9 раз больше, чем годом ранее. В мае — 14,3 тысячи новых авто.
Продажи новых легковых машин в Татарстане и ПФО
Май 2022
Май 2023
Динамика мая
Июнь 2022
Июнь 2023
Динамика июля
Татарстан
771
2798
262,9%
1090
3205
194%
ПФО
4473
14315
220%
5843
16709
185,9%
Данные Автостат Инфо
Лидируют в Татарстане Lada (1,3 тысячи авто), китайские Chery (315) и Haval (273). Пока сильные позиции сохраняют и «корейцы» Hyundai (224) и Kia (206). Но в ближайшее время их могут потеснить Geely, Exeed, Omoda и Changan. Кроме того, в июне в Татарстане было продано 80 «Москвичей».
Топ-10 марок автомобилей в Татарстане в июне
№
Марка
Июнь 2022, ед.
Июнь 2023, ед.
Динамика, %
1
Lada
327
1277
290,5
2
Chery
61
315
416,4
3
Haval
36
273
658,3
4
Hyundai
117
224
91,5
5
Kia
119
206
73,1
6
Geely
33
128
287,9
7
Exeed
18
118
555,6
8
«Москвич»
0
80
-
9
Omoda
0
75
-
10
Changan
6
57
850
Данные Автостат Инфо
Аналогичная картина и в ПФО — в топе Lada (7 710 новых авто), Chery (1 684) и Haval (1 430). На 4 месте — Geely (794). Активно растут Omoda (592), Changan (590) и Exeed (405). Также в июне в ПФО было продано 269 автомобилей «Москвич».
Топ-10 марок автомобилей в ПФО в июне
№
Марка
Июнь 2022, ед
Июнь 2023, ед
Динамика, %
1
Lada
2158
7710
257,3
2
Chery
386
1684
336,3
3
Haval
207
1430
590,8
4
Geely
241
794
229,5
5
Hyundai
658
676
2,7
6
Omoda
0
592
-
7
Changan
35
590
1585,7
8
Exeed
104
405
289,4
9
«Москвич»
0
269
-
10
Toyota
132
257
94,7
Данные Автостат Инфо
Зависимость от технологий из Поднебесной
Перспективы других российских производителей — «Соллерса» и «Москвича» — связаны с китайским партнером JAC, поскольку эти модели, по сути, являются перелицованными автомобилями JAC, отмечает Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат»: «Сегодня, когда на рынке произошла трансформация, этого может быть достаточно, но чтобы дальше развиваться, пожалуй, необходима собственная платформа. Но это огромные вложения, — комментирует он. — То же самое касается и АвтоВАЗа — свои платформы есть, но их нужно обновлять».
— Российский автопром на текущий момент — это импортозависимая отрасль, — соглашается Анна Буйлакова. — Разрыв привычных коммерческих отношений — серьезный удар для отрасли, но это может придать ей толчок для того, чтобы стать более независимой. Процесс локализации производства небыстрый. Отрасль продолжит зависеть от импортных компонентов в ближайшее время, но потенциал для развития компетенций внутри страны на более длительном горизонте есть.
Азат Тимерханов считает, что российский автопром снова «наступает на те же грабли, что и прежде», только если раньше Россия смотрела на Запад, то теперь — на Восток.
Россияне не готовы полностью переходить на китайский автопром
— В текущих условиях китайцы развиваются более чем успешно. По итогам первого полугодия 2023 года, общее количество китайских дилерских центров в России приблизилось к 1,5 тысячи и составило 46% всей официальной дилерской сети страны, — оценил эксперт «Открытие Авто» Александр Потапов. — По обилию новых китайских моделей, продающихся на каком-либо зарубежном рынке, Россия захватила минувшей весной уверенное лидерство. Их общее число превысило сотню, а при сохранении той же динамики дебютов новых чайна-марок может еще как минимум удвоиться к концу года.
Доля «китайцев» в продажах новых авто приближается уже к 50%, отмечает эксперт. Единственный сдерживающий фактор для еще более активного развития китайских марок на рынке — это цена.
— В пределах 2 млн рублей выбор по новым «китайцам» уже не такой широкий, так как стоимость многих из них уже перевалила за эту отметку, — говорит Азат Тимерханов. По сути, в пределах 2 млн рублей из китайских моделей можно выбирать только среди новинок, которые появились на рынке совсем недавно, например, Kaiyi и BAIC. — Однако сложно сказать, что вас ожидает в процессе их дальнейшей эксплуатации. Поэтому лучше к этим 2 миллионам лучше добавить еще тысяч 500—700, и выбор по «китайцам» заметно расширится, — рекомендует он.
Ведущий канала «Советы автоподборщика» Игорь Шагапов уверен, что люди, у которых в бюджете есть 1—3 млн рублей, по-прежнему будут выбирать автомобили, проверенные временем — подержанные европейские или японские машины с двумя-тремя владельцами и небольшим пробегом. «Отечественный потребитель пока не готов полностью переходить на китайский автопром», — убежден эксперт.
По данным агентства «Автостат», только за 5 месяцев 2023 года россияне купили почти 2,3 млн легковых автомобилей с пробегом — на 24% больше, чем за тот же период прошлого года. Порядка четверти от этого количества пришлось на отечественные машины — 526,5 тысячи единиц. Их объем покупок за отчетный период вырос только на 7%. Соответственно, оставшиеся 76,6% — это иномарки с пробегом (1,72 млн), объемы покупок которых увеличились на 30%.
— На рынке подержанных авто также, как и на рынке новинок, сейчас наблюдается дефицит выбора и рост цен. Акцент покупателей сместился в сторону более возрастных вариантов: если раньше автомобилист выбирал из 3—5-летних авто с пробегом до 100 тысяч, то сейчас это 5—7-летние авто с пробегом до 200 тысяч, — говорит Игорь Шагапов. — Многие стали более лояльно относиться к незначительным проблемам в истории автомобиля: мелким ДТП, нескольким владельцам, отсутствию «жирной» комплектации.
Цены разгоняют курс доллара и дефицит
Параллельный импорт не смог возместить объемы поставок ушедших западных брендов, поэтому естественно, что их запасы практически иссякли. На этом фоне было отмечено резкое подорожание за последние полгода автомобилей американских и европейских марок (в среднем +115% и +38% соответственно), отмечает Азат Тимерханов. А «китайцы», которые сегодня выступают альтернативой ушедшим иномаркам, за это время прибавили в цене лишь 4%.
— Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ сегодня составляет 2,65 млн рублей — на 11% больше, чем год назад. По подержанным машинам этот показатель меньше — 0,98 млн рублей, но он тоже вырос на 11%, — отмечает Азат Тимерханов.
Анна Буйлакова ожидает продолжения роста цен на автомобили в этом году, в частности из-за девальвации рубля.
— Автомобили в России сегодня стоят значительно дороже, чем в других странах, из-за дефицита предложения и высокой стоимости доставки, — говорит эксперт «Открытие Авто» Александр Потапов. — А на фоне текущего роста курсов валют цены продолжат ежемесячный рост как на первичном, так и на вторичном рынке.
При этом, по его мнению, будущее параллельного импорта сомнительно при сохранении текущего курса доллара. «Уже сейчас наблюдается значительное сокращение новых заказов по параллельному импорту, и через 2—3 месяца мы увидим значительное снижение остатков на складах, что в основном отразится на рынке в начале 2024 года», — считает он.
При валютном курсе до 70—75 рублей за доллар этот канал был рентабельным для дилеров и обеспечивал лучшую цену для конечного покупателя. «После роста курса выше 80 рублей рентабельность данного бизнеса сразу просела», — комментирует эксперт.
В целом за первые пять месяцев 2023 года пятерку лидирующих брендов по параллельному импорту составили Toyota (7 684), Hyundai (3 053), BMW (3 007), Mercedes-Benz (2 867) и Mitsubishi (2 673). Подавляющий объем регистраций в параллельном импорте приходится на машины SUV-сегмента — порядка 65%. Три из четырех импортируемых автомобилей приходится на частных лиц.
Год обещает быть урожайным
По прогнозам агентства «Автостат», в 2023 году в России будет продано 800—900 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с 2022 годом авторынок вырастет примерно на 30—45%. Это связано как с эффектом низкой базы, так и с экспансией китайских марок, которых становится все больше на российском рынке.
— Второе полугодие всегда было для нашего авторетейла более урожайное, чем первое, даже в периоды относительно спокойного бизнеса. В этом году мы ожидаем схожей картины, — прогнозирует Александр Потапов. — Этому будет способствовать рост продаж АвтоВАЗа и дальнейшее расширение бизнеса «китайцев». Продажи в 900 тысяч новых автомобилей по итогам года выглядят наиболее реальным сценарием.
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