Авторынок жмет на газ: итоги первого полугодия

В июне впервые с марта 2022 года на авторынке были зарегистрированы рекордные продажи

Будущее параллельного импорта автомобилей при текущих курсах валют — под вопросом. Доля «китайцев» в продажах новых авто уже приближается к 50%. Lada — по-прежнему самый доступный и популярный автомобиль. С какими итогами российский автопром завершил первое полугодие 2023 года, какие марки предпочитают в Татарстане и ожидать ли роста цен на машины — в традиционном обзоре от аналитической службы «Реального времени».

Трехкратный рост продаж

В первом полугодии 2023 года в России было продано 401,6 тысячи новых легковых автомобилей — на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. В июне, по данным аналитического агентства «Автостат», было реализовано 82,4 тысячи машин (в 2,5 раза больше, чем в июне 2022 года) — это наибольший ежемесячный результат, начиная с марта прошлого года.

Татарстан не стал исключением: в июне в республике было продано 3,2 тысячи новых автомобилей — практически в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае — 2,8 тысячи новых авто. В Приволжском федеральном округе (ПФО) в июне было продано 16 709 машин— в 2,9 раз больше, чем годом ранее. В мае — 14,3 тысячи новых авто.

В июне в республике было продано 3,2 тысячи новых автомобилей. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Продажи новых легковых машин в Татарстане и ПФО

Май 2022 Май 2023 Динамика мая Июнь 2022 Июнь 2023 Динамика июля Татарстан 771 2798 262,9% 1090 3205 194% ПФО 4473 14315 220% 5843 16709 185,9%

Данные Автостат Инфо

Лидируют в Татарстане Lada (1,3 тысячи авто), китайские Chery (315) и Haval (273). Пока сильные позиции сохраняют и «корейцы» Hyundai (224) и Kia (206). Но в ближайшее время их могут потеснить Geely, Exeed, Omoda и Changan. Кроме того, в июне в Татарстане было продано 80 «Москвичей».

Топ-10 марок автомобилей в Татарстане в июне

№ Марка Июнь 2022, ед. Июнь 2023, ед. Динамика, % 1 Lada 327 1277 290,5 2 Chery 61 315 416,4 3 Haval 36 273 658,3 4 Hyundai 117 224 91,5 5 Kia 119 206 73,1 6 Geely 33 128 287,9 7 Exeed 18 118 555,6 8 «Москвич» 0 80 - 9 Omoda 0 75 - 10 Changan 6 57 850

Данные Автостат Инфо

Аналогичная картина и в ПФО — в топе Lada (7 710 новых авто), Chery (1 684) и Haval (1 430). На 4 месте — Geely (794). Активно растут Omoda (592), Changan (590) и Exeed (405). Также в июне в ПФО было продано 269 автомобилей «Москвич».

Аналогичная картина и в ПФО — в топе Lada (7 710 новых авто), Chery (1 684) и Haval (1 430). realnoevremya.ru

Топ-10 марок автомобилей в ПФО в июне

№ Марка Июнь 2022, ед Июнь 2023, ед Динамика, % 1 Lada 2158 7710 257,3 2 Chery 386 1684 336,3 3 Haval 207 1430 590,8 4 Geely 241 794 229,5 5 Hyundai 658 676 2,7 6 Omoda 0 592 - 7 Changan 35 590 1585,7 8 Exeed 104 405 289,4 9 «Москвич» 0 269 - 10 Toyota 132 257 94,7

Данные Автостат Инфо

Зависимость от технологий из Поднебесной



— Динамика производства АвтоВАЗа выглядит весьма неплохо: в первом полугодии 2023 года производитель увеличил выпуск автомобилей и сборочных комплектов на 48,7% к аналогичному периоду прошлого года и планирует дальнейшее наращивание объемов производства и продаж, — отмечает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. — Lada — одна из самых популярных моделей легковых автомобилей, и уход конкурентов открывает неплохие возможности для производителя.

Перспективы других российских производителей — «Соллерса» и «Москвича» — связаны с китайским партнером JAC, поскольку эти модели, по сути, являются перелицованными автомобилями JAC, отмечает Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат»: «Сегодня, когда на рынке произошла трансформация, этого может быть достаточно, но чтобы дальше развиваться, пожалуй, необходима собственная платформа. Но это огромные вложения, — комментирует он. — То же самое касается и АвтоВАЗа — свои платформы есть, но их нужно обновлять».



— Российский автопром на текущий момент — это импортозависимая отрасль, — соглашается Анна Буйлакова. — Разрыв привычных коммерческих отношений — серьезный удар для отрасли, но это может придать ей толчок для того, чтобы стать более независимой. Процесс локализации производства небыстрый. Отрасль продолжит зависеть от импортных компонентов в ближайшее время, но потенциал для развития компетенций внутри страны на более длительном горизонте есть.

Азат Тимерханов считает, что российский автопром снова «наступает на те же грабли, что и прежде», только если раньше Россия смотрела на Запад, то теперь — на Восток.

— При всей сложности проблем с локализацией мы можем снова оказаться зависимы от иностранных поставщиков, прежде всего из Китая, — предупреждает он. — Остается надеяться, что они не «кинут» нас, как бывшие западные «партнеры», и нам не придется снова решать проблемы с поиском альтернативных поставщиков и вести многочисленные дискуссии по развитию собственной автокомпонентной отрасли.

Россияне не готовы полностью переходить на китайский автопром



— В текущих условиях китайцы развиваются более чем успешно. По итогам первого полугодия 2023 года, общее количество китайских дилерских центров в России приблизилось к 1,5 тысячи и составило 46% всей официальной дилерской сети страны, — оценил эксперт «Открытие Авто» Александр Потапов. — По обилию новых китайских моделей, продающихся на каком-либо зарубежном рынке, Россия захватила минувшей весной уверенное лидерство. Их общее число превысило сотню, а при сохранении той же динамики дебютов новых чайна-марок может еще как минимум удвоиться к концу года.

В текущих условиях китайцы развиваются более чем успешно. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доля «китайцев» в продажах новых авто приближается уже к 50%, отмечает эксперт. Единственный сдерживающий фактор для еще более активного развития китайских марок на рынке — это цена.

— В пределах 2 млн рублей выбор по новым «китайцам» уже не такой широкий, так как стоимость многих из них уже перевалила за эту отметку, — говорит Азат Тимерханов. По сути, в пределах 2 млн рублей из китайских моделей можно выбирать только среди новинок, которые появились на рынке совсем недавно, например, Kaiyi и BAIC. — Однако сложно сказать, что вас ожидает в процессе их дальнейшей эксплуатации. Поэтому лучше к этим 2 миллионам лучше добавить еще тысяч 500—700, и выбор по «китайцам» заметно расширится, — рекомендует он.

Ведущий канала «Советы автоподборщика» Игорь Шагапов уверен, что люди, у которых в бюджете есть 1—3 млн рублей, по-прежнему будут выбирать автомобили, проверенные временем — подержанные европейские или японские машины с двумя-тремя владельцами и небольшим пробегом. «Отечественный потребитель пока не готов полностью переходить на китайский автопром», — убежден эксперт.

По данным агентства «Автостат», только за 5 месяцев 2023 года россияне купили почти 2,3 млн легковых автомобилей с пробегом — на 24% больше, чем за тот же период прошлого года. Порядка четверти от этого количества пришлось на отечественные машины — 526,5 тысячи единиц. Их объем покупок за отчетный период вырос только на 7%. Соответственно, оставшиеся 76,6% — это иномарки с пробегом (1,72 млн), объемы покупок которых увеличились на 30%.

Люди, у которых в бюджете есть 1—3 млн рублей, по-прежнему будут выбирать автомобили, проверенные временем. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— На рынке подержанных авто также, как и на рынке новинок, сейчас наблюдается дефицит выбора и рост цен. Акцент покупателей сместился в сторону более возрастных вариантов: если раньше автомобилист выбирал из 3—5-летних авто с пробегом до 100 тысяч, то сейчас это 5—7-летние авто с пробегом до 200 тысяч, — говорит Игорь Шагапов. — Многие стали более лояльно относиться к незначительным проблемам в истории автомобиля: мелким ДТП, нескольким владельцам, отсутствию «жирной» комплектации.



Цены разгоняют курс доллара и дефицит

Параллельный импорт не смог возместить объемы поставок ушедших западных брендов, поэтому естественно, что их запасы практически иссякли. На этом фоне было отмечено резкое подорожание за последние полгода автомобилей американских и европейских марок (в среднем +115% и +38% соответственно), отмечает Азат Тимерханов. А «китайцы», которые сегодня выступают альтернативой ушедшим иномаркам, за это время прибавили в цене лишь 4%.

— Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ сегодня составляет 2,65 млн рублей — на 11% больше, чем год назад. По подержанным машинам этот показатель меньше — 0,98 млн рублей, но он тоже вырос на 11%, — отмечает Азат Тимерханов.



Анна Буйлакова ожидает продолжения роста цен на автомобили в этом году, в частности из-за девальвации рубля.



Параллельный импорт не смог возместить объемы поставок ушедших западных брендов. realnoevremya.ru

— Автомобили в России сегодня стоят значительно дороже, чем в других странах, из-за дефицита предложения и высокой стоимости доставки, — говорит эксперт «Открытие Авто» Александр Потапов. — А на фоне текущего роста курсов валют цены продолжат ежемесячный рост как на первичном, так и на вторичном рынке.

При этом, по его мнению, будущее параллельного импорта сомнительно при сохранении текущего курса доллара. «Уже сейчас наблюдается значительное сокращение новых заказов по параллельному импорту, и через 2—3 месяца мы увидим значительное снижение остатков на складах, что в основном отразится на рынке в начале 2024 года», — считает он.



При валютном курсе до 70—75 рублей за доллар этот канал был рентабельным для дилеров и обеспечивал лучшую цену для конечного покупателя. «После роста курса выше 80 рублей рентабельность данного бизнеса сразу просела», — комментирует эксперт.

В целом за первые пять месяцев 2023 года пятерку лидирующих брендов по параллельному импорту составили Toyota (7 684), Hyundai (3 053), BMW (3 007), Mercedes-Benz (2 867) и Mitsubishi (2 673). Подавляющий объем регистраций в параллельном импорте приходится на машины SUV-сегмента — порядка 65%. Три из четырех импортируемых автомобилей приходится на частных лиц.





Год обещает быть урожайным

По прогнозам агентства «Автостат», в 2023 году в России будет продано 800—900 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с 2022 годом авторынок вырастет примерно на 30—45%. Это связано как с эффектом низкой базы, так и с экспансией китайских марок, которых становится все больше на российском рынке.

— Второе полугодие всегда было для нашего авторетейла более урожайное, чем первое, даже в периоды относительно спокойного бизнеса. В этом году мы ожидаем схожей картины, — прогнозирует Александр Потапов. — Этому будет способствовать рост продаж АвтоВАЗа и дальнейшее расширение бизнеса «китайцев». Продажи в 900 тысяч новых автомобилей по итогам года выглядят наиболее реальным сценарием.

