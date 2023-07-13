«Татарин маленький»: наш ответ Чехову

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 45-я

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео « Спектакль «Татарин маленький» (2008 год)»/youtube.com, аккаунт «Казанский ТЮЗ»

Смотрим спектакль 2008 года «Татарин маленький» Владимира Чигишева для четырех актеров с короткой биографией: на третий день премьеры один из артистов сломал стопу в конце первого акта, после чего показы возобновили только через полгода, но аншлагов не наблюдалось, так что вскоре он был снят с репертуара.

Из физиков — в лирики

Алексей Поярков по первому образованию — инженер-физик, но с 1990 года работал на «Мосфильме». К примеру, в «Доме под звездным небом» Сергея Соловьева он был заместителем директора, а в «Предсказании» Эльдара Рязанова — ассистентом режиссера.

Потом перешел на телевидение, став сценаристом и режиссером документальных фильмов, окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, отделение режиссуры игрового кино, снял множество рекламных роликов, был одним из авторов документального российско-американо-датского фильма «Три августовских дня». Написал достаточно много киносценариев — участвовал в создании сериалов «Исаев» и «Ликвидация».

Пьеса «Татарин маленький», написанная в 1997 году, вошла в шорт-лист конкурса «Антибукер», в 1999 году была напечатана журналом «Современная драматургия», тогда же Поярков поставил ее в театре «Вернисаж». Также спектакль показывали во многих других театрах. И если почитать рецензии на этот спектакль, то журналисты не особо почтительны именно к тексту: «ну не хватает у нее содержания, как мяса для настоящего борща». С другой стороны пишут, что «...буквально ворвался, ошеломив всех, омский спектакль-фантасмагория «Татарин маленький», показанный на сцене петербургско­го театра «Приют комедиантов». А один из режиссеров определил жанр как «фантазии одинокого сознания».

По жанру «Татарин маленький» — это грустный водевиль в двух действиях. Его главный герой — помещик 35 лет Николай Николаевич Растопшин, или просто Коляй Коляич (Роман Ерыгин), что-то между Обломовым и дядей Ваней, втиснутый в пространство комнаты и время, максимально далекое от советского и постсоветского, страдающий амнезией: «Гостей — редко. Просители, все больше просители. Просят что-нибудь, уносят и — поминай как звали».



Хорошие шулеры

Он встречает двух гостей, которые говорят что они его соседи: назойливый Семен Петрович (Михаил Меркушин) и жена Елизавета Капитоновна (Надежда Кочнева), приехавшая просить о разводе. Обоих он не помнит. Да и не был он никогда женат. Он, вообще, немного не в себе. Два незнакомых ему человека начинают убеждать его в том, что с памятью у него неладно.

На шум врывает надзиратель уезда Аристарх Ливанович (Александр Купцов), но вскоре удаляется… Его роль неясна. Шулеры, забредшие к барину на территорию (а это, конечно они), подстрекая его фантазию, заставляют его поверить в историю любви, а потом достаточно магическим способом отправляют хозяина на отдых. И селятся в его доме. Но при этом поступая хорошо — выкупают его из банка. А потом он возвращается в полном здравии через 2 года. С памятью у него все хорошо. И женщина в него теперь, похоже, влюблена. Кажется, на этом можно начать пьесу. Но это уже конец. Тоска по русской классике: пародия на абсурдные пьесы, на Чехова (заканчивая посадкой сада, начиная с упоминания фамилии «Овсов»), даже аллюзия на сказки (помните, как лиса зайца из дома прогнала?).



«Мы ничего не украли. Мы ничего не взяли себе. Мы ждали тебя. Здесь твой дом. Тебе будет здесь хорошо. Успокойся. Все уже кончилось. Ты дома».

В Казани сценографию делал художник Сергей Скоморохов. Хореографией занималась Людмила Чигишева, а музыку написал Юрий Чаплин. Откуда название? А это воспоминание из путешествия Коляй Коляича, о мальчонке, который на вокзале жалобно танцевал. Возможно, автор так назвал пьесу, чтобы ее поставили именно в казанском ТЮЗе.