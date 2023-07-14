Операторы просят учесть замечания по хабу Дэн Сяопина

Крупнейшие логистические операторы приехали на стройку логистического комплекса в «Алабуге» и указали на проектные ошибки

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео ОЭЗ «Алабуга»/vk.com/sezalabuga

Как выяснило «Реальное время», основные операторы и сервисные компании танк-контейнерной отрасли предложили внести корректировки в обустройство инфраструктуры крупнейшего логистического хаба им. Дэн Сяопина стоимостью 56 млрд рублей. Они просят предусмотреть условия лучших мировых логоцентров с поправками на климатические условия нашей страны, а также заявляемые масштабы работы с грузопотоками. Операторы считают нужным изменить железнодорожные подъездные пути: в частности, отказаться от применения рольганговых систем, а также скорректировать организацию процессов внутри предполагаемой промывочно-пропарочной станции. По их словам, устранение недочетов поможет более эффективно наладить технические процессы и существенно снизить затраты на операционную деятельность.

СИБУР, КАМАЗ и китайские производители бытовой техники

СИБУР, КАМАЗ и китайские производители бытовой техники очень ждут ввода в эксплуатацию логистического терминала имени Дэн Сяопина, ведь именно с ним будет связан мощный прогресс качественного развития и отечественной нефтехимии, и российского автопрома. На днях завершилась бизнес-миссия представителей крупных логистических компаний и сервисных служб танк-контейнерной отрасли на площадку строящегося логистического хаба им. Дэн Сяопина.

Представители компаний «ДВМП» (FESCO), «Руслинккарго», «Танк-Контейнер Сервис», «Крикон» прибыли с тем, чтобы дать экспертную оценку возводимым инфраструктурным объектам первой очереди логистического хаба в «Алабуге». Приехали специалисты свыше 10 логистических и экспедиционных компаний, владельцев ремонтных депо и профильных сервисных служб, обладающие передовым опытом и экспертизой в области создания логистических решений и успешных практик содержания и обслуживании танк-контейнерного парка, сообщили «Реальному времени» в TCW — информационно-аналитическом агентстве в сфере танк-контейнерных перевозок.

Ключевым грузоотправителем в контейнерах и танк-контейнерах с хаба станут СИБУР, а также КАМАЗ и китайские производители бытовой техники Haier и Мidea, уточнили в агентстве. Объединение разных по своему профилю грузовладельцев связано с необходимостью закольцевать логические цепочки в направлении на Китай, чтобы избавиться от холостого движения на обратном пути в Россию. Согласно концепции хаба, на экспорт будет отправляться продукция нефтехимии (каучуки, пропилен и другое), а в обратном направлении — импортируют автокомпоненты и комплектующие для бытовой техники. Под эту схему логоцентр разместили рядом с промышленным парком «Этилен-600», общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 трлн рублей.

Скриншот realnoevremya.ru видео ОЭЗ «Алабуга»/vk.com/sezalabuga

Почему увековечили имя Дэн Сяопина

Основной источник — это налоговые платежи резидентов особой экономической зоны, которые реинвестированы в инфраструктуру промышленных кластеров согласно постановлению правительства РФ №1119. Не секрет, что этот механизм «пробивал» раис республики Рустам Минниханов. В мировой практике принцип реинвестирования налогов в инфраструктуру впервые ввел у себя в стране китайский реформатор Дэн Сяопин. Именно поэтому руководство «Алабуги» решило увековечить его имя, так как татарстанская зона заимствовала эту модель развития.

Согласно программе, к концу 2024 года должна быть построена железнодорожная инфраструктура, контейнерные площадки, каркас-коробка склада в рамках строительства первой очереди хаба стоимостью 20 млрд рублей.

Исходная проектная документация логистического комплекса не публиковалась в открытом доступе и проходила экспертизу без учета мнения основных логистических операторов, рассказали источники «Реального времени». Хотя общие контуры, проектные мощности по обработке грузов и планировка основных сооружений были презентованы руководством особой экономической зоны на конференции TCL-2023 в рамках выставки TransRussia-2023, но в конкретные технические планы по обработке грузов экскурса не было.

— Логистический хаб имени Дэн Сяопина — это огромное пространство из складов и терминалов, где будет выполняться комплекс операций по обработке грузов 8,5 TEU. Большое внимание было уделено презентации логистического комплекса и детальному разбору вопросов функционирования отдельных объектов инфраструктуры хаба — пункта перевалки грузов, сервисных центров, моек, — сообщил «Реальному времени» генеральный директор агентства Tank Container World, председатель рабочей группы РСХ по танк-контейнерным перевозкам Кирилл Болтаев.

Скриншот realnoevremya.ru видео ОЭЗ «Алабуга»/vk.com/sezalabuga

Какие недочеты обнаружили операторы танк-контейнеров

— Но дьявол кроется в деталях, и участники дискуссии, препарируя проблемы, в своих разговорах и выступлениях довольно часто обращались к типичным и потенциальным ошибкам, а также к самым интересным решениям в мировой практике, — отметил Кирилл Болтаев.

По его словам, во время экспертных заседаний технические специалисты предложили скорректировать схему работы хаба. Во-первых, предложили оптимизировать внутреннюю логистику терминала с учетом структуры входящих грузопотоков и расширить доступ к максимуму сервисов при минимальных передвижениях по логистическому комплексу. Во-вторых, попросили ограничить использование рольганговой системы перемещения до места обработки танк-контейнеров.

— В их понимании, грязь, снег и мусор должны быть удалены на этапе предварительной замывки, а сам процесс мойки должен состоять из двух этапов — подготовительного и основного. Они предлагают расположить цех ремонта контейнеров в непосредственной близости с депо и мойкой, что позволит сократить штат сотрудников и произвести качественную компоновку необходимого оборудования. Нужно предусмотреть на этапе проектных работ по вводу терминала отправку жидких химических грузов отдельными вагонами. Эти замечания необходимо учесть при строительстве, — считает глава рабочей группы РСХ по танк-контейнерным перевозкам.

«Строить так, чтобы не пришлось переделывать»

— Важно строить так, чтобы не пришлось переделывать и сохранялся потенциал для развития базовой инфраструктуры комплекса. В первую очередь должны быть в полной мере учтены временные и сервисные запросы грузоотправителей по обработке и отправке танк-контейнеров. В основу регламентов работы терминала должны войти самые жесткие требования к вопросам безопасности и экологии. Удобное расположение логистического термина им. Дэн Сяопина способно обеспечить операторам и экспедиторам отечественных нефтехимических грузов хороший доступ к действующим заводам страны, — считает начальник отдела логистики ООО «Крикон» Роман Самойлович.

По его словам, с точки зрения логистики нового терминала можно сказать, что «она отличная, с позиции анонсированных сервисов — тоже есть интересные задумки». В частности, в отсутствие серьезных предложений в регионе по направлениям работы промывочно-пропарочных станций ( ППС) проект будет крайне востребованным и сможет решить много проблем, уверен он.

Скриншот realnoevremya.ru видео ОЭЗ «Алабуга»/vk.com/sezalabuga

Уже сейчас важно организовать работу с кафедрами водоочистки для внедрения эффективных и экологичных решений как на площадке, так и в рамках управления региональными очистными сооружениями, полагает технический директор ИП «Орлов» Олег Темнов:

— В нашей стране мы довольно часто сталкиваемся с желаниями государства «причинить добро» бизнесу умными реформами, правильными директивами. И вроде все логично и хорошо, и должен быть результат, а его нет, или он не тот, или незначительный. А я вам скажу: хороший результат отсутствует, потому как за бизнес везде все решили, а он не при делах — его даже не спросили, что нужно и как он видит решение проблемы. Без эффективной обратной связи невозможно серьезное движение вперед, — заключил Кирилл Болтаев.

«РЖД логистика» и «ТрансКонтейнер» в хабе

Заместитель генерального директора по взаимодействию с резидентами, развитию инженерного потенциала и эксплуатации Тимур Мингазов рассказал нашему изданию о логистических партнерах хаба. Оператором подъездных путей выступает «РЖД логистика», обсуждаются форматы взаимодействия с FESCO. С компанией «ТрансКонтейнер» заключен договор на услуги контейнерного терминала. После ввода в эксплуатацию логистический центр обеспечит клиентам ПАО «ТрансКонтейнер» сквозной сервис с комплексом транспортно-экспедиционных услуг, включая подачу и уборку фитинговых платформ с контейнерами, погрузочно-разгрузочные работы, терминальные операции, формирование контейнерных поездов.

Ожидаемый объем погрузки — 600 ДФЭ в месяц, выгрузки — 1 200 ДФЭ в месяц. В числе ключевых задач по логистическому комплексу в рамках терминала планируется реализовать уникальное предложение по обработке и отправке широкой номенклатуры танк-контейнерных грузов (нефтехимия), а также сельхозпродукции.

Скриншот realnoevremya.ru видео ОЭЗ «Алабуга»/vk.com/sezalabuga

Каким будет логоцентр им. Дэн Сяопина

Что представляет собой логистический хаб в цифрах? Его площадь составляет 65 га, длина пути — 1 220 метров. Фактически он будет расположен между Набережными Челнам и Нижнекамском в непосредственной близости от федеральной автотрассы М-7, а также станций Никашновка и Круглое Поле, обслуживаемых Куйбышевской железной дорогой (филиал ОАО «РЖД»).

На территории логистического комплекса предусмотрены 4 контейнерных площадки общей емкостью 8,5 тыс. TEU, предусматривается размещение отдела таможенного сопровождения, депо, бокс углубленного досмотра контейнеров, склад временного хранения для авто, КПП и другие помещения. Полностью комплекс планируется сдать и запустить в работу в 2025 году.

Первые объекты будущего логистического хаба появятся уже в следующем году. Речь идет о железнодорожной инфраструктуре, контейнерной площадке, а также основной коробке склада. На терминале планируется построить 6 ж/д путей, которые в сутки смогут обрабатывать 3 контейнерных поезда с фронтом погрузки 74 условных вагона, или 1 050 метров. При возможности одновременного приема и обработки сразу двух составов полностью без разбивки время разгрузки одного поезда составит 3 часа. Общая площадь контейнерной площадки составит более 60 тысяч кв. м, штабелирование контейнеров возможно будет вести в 4+1 яруса.

Складской комплекс логистического хаба будет включать склад категории «А» на 100 тыс. «квадратов», склад для температурных грузов, склад под 3PL на 150 тысяч палето-мест, склад под нужды e-commerce на 500 тысяч ячеек, а также склад под опасные грузы — 5,7 тыс. кв. м и кросс-докинг — более 4 тыс. кв. м.

Скриншот realnoevremya.ru видео ОЭЗ «Алабуга»/vk.com/sezalabuga

Идея создания такого крупного логистического комплекса возникла вскоре после того, как Россию покинул один из крупнейших перевозчиков в мире Maersk, напомнил замдиректора управляющей компании ОЭЗ «Алабуга» Тимур Мингазов. По его словам, нестабильность поставок вынуждала производителей закупать сырье впрок. С одной стороны, в этот период возник бешеный спрос на складские помещения. С другой — перевозки китайских товаров и сырья стали дороже, а время их ожидания непрогнозируемым.

Грузопоток из КНР шел через восточные сухопутные погранпереходы и Владивосток. При развитой инфраструктуре на западных погранпереходах, в Санкт-Петербурге и Новороссийске, Россия столкнулась с острой проблемой отсутствия современной инфраструктуры терминалов Забайкальска и Хоргоса. По прогнозу Мингазова, при очевидном дефиците контейнерных терминалов с грузооборотом от 60 тысяч контейнеров в Закамской зоне после всех этапов реализации проекта логистического комплекса имени Дэн Сяопина его пропускной потенциал составит 100 тысяч контейнеров в год.