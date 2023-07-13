Курбан Бердыев присоединился к Гаджи Гаджиеву

Его команда — новое доказательство того, что государство теснит олигархов

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Курбан Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо», которое будет одним из соперников нижнекамского «Нефтехимика» и челнинского «КАМАЗа». В целом нынешней футбольной общественности больше знаком другой клуб из Махачкалы — «Анжи», который возглавлял нынешний президент ФК «Динамо» Гаджи Гаджиев и бывший тренер сборной России Гус Хиддинк. Но именно махачкалинское «Динамо» полностью соответствует дуайену тренерского цеха Курбану Бердыеву, считает спортивная редакция «Реального времени».

Махачкала входит в число старейшин

100-летие спортивного общества «Динамо» включает в себя «инвентаризацию» динамовских команд, входящих в это спортивное общество. И, если глядеть на футбол, то окажется, что в СССР последовательно зародились Ленинград в 1922-м, Москва, Батуми (!) и Киров (!) в 1923-м, Тбилиси в 1925-м, Казань в 1926-м, наконец, Киев, Махачкала и Сухуми (!) — в 1927-м. Правда первые тридцать лет махачкалинского «Динамо», которое нам стало интересно прежде всего в связи с фигурой Бердыева, не могут остаться в памяти, за исключением разве что того, что в команде играл молодой лезгин Алим Меликов. Вскоре он переехал в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), закончив там училище, где готовили сотрудников внутренней службы. По окончанию училища уехал в Магадан, где в поселке Сусуман познакомился с учительницей Татьяной Дружининой, которая стала его женой, и после очередного распределения в Орехово-Зуево, родила ему в 1965 году сына Сергея.

Тем временем «Динамо» на 3 года менял название на «Темп», переходя из одного спортивного общества в другое. В 1960-м — снова «Динамо». Любопытных деталей в клубной жизни на тот момент было немного. За Махачкалу поиграл некто А. Дзюба — Александр, Анатолий, Андрей, может быть, Артем, главное, что Дзюба, а мы помним, что люди с этой фамилией часто встречались на жизненном пути Бердыева. В 1958 году «Темпом» недолго поруководил Михаил Михин, который тот сезон начинал первым тренером казанской «Искры», а из Махачкалы снова вернулся в Татарию, став главным в зеленодольском «Прогрессе». Но русских, украинцев, а тем более аварцев, кумыков, лезгин, лакцев, табасаранцев и других представителе народностей Дагестана, в футбольной команде практически не было. Семь грузин, три армянина составляли основу команды в 1960 году, важнейшем в истории советского футбола.

100-летие спортивного общества «Динамо» включает в себя «инвентаризацию» динамовских команд, входящих в это спортивное общество. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Реформация высшей лиги

В этот год федерация футбола СССР решила провести кардинальную реконструкцию чемпионата страны, и увеличила состав высшей лиги с 12 до 22 команд. Отдав эти места командам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Узбекистана и Эстонии. Более того, новички высшей лиги целых два сезона не могли оттуда вылететь, даже если бы занимали последние места.

Возвращаясь к началу нашего текста. Киров, Казань, Махачкала к тому времени развивали футбол более 30 лет. Прибалтика присоединилась к СССР формально в 1939 году, номинально, после окончания Второй мировой войны. Прибалтийцы любят называть период Советского Союза «оккупационным». Как говорится: делайте выводы.

Более того, в высшую лигу того времени могла бы попасть и Карело-Финская ССР, только Никита Хрущев ее вовремя реформировал из Союзной в Автономную, а так, глядишь, и Карелию потеряли бы в 1991 году. Не хочется этого говорить, но по итогу спасибо Хрущеву.

Понятно, что ни Карелия, ни Татария, ни Дагестан не могли претендовать на высшую лигу чемпионата СССР, хотя Махачкала в 60-е годы заметно усилилась. Немного изменился национальный состав команды, в ней уже больше армян — плюс еще четверо, меньше грузин (плюс еще двое) и большое количество очень любопытных персонажей в игровом составе. Будущий тренер сборной России Борис Игнатьев, будущий пресс-атташе московского «Спартака» Александр Львов. В Махачкале он играл еще под «девичьей» фамилией Александр Либкинд, причем удивительна сама карьера молодого футболиста, который к 27 годам успел поиграть в двух республиках и девяти городах СССР. «Либкинд в Ногинске. Либкинд в Кадиевке. В Улан-Удэ, Ровно, Шахтах, Орле. А начинал знаменитый спартаковец в «Динамо» Кирова и в Махачкале», так могла бы звучать «Каватина Александра Львовича», который стал Львовым уже перейдя на журналистскую стезю.

Что любопытно: Либкинд начинал путь в футболе третьим вратарем «Спартака», но не играл в нем, поскольку первым был легендарный Владимир Маслаченко, вторым Валерий Алабужев. Затем, попав в Махачкалу, он стал вторым, после того же Алабужева, который провел за «Динамо» пять сезонов.

Похожая как у Либкинда игровая карьера была у Ивана Тимошенко, известного в будущем судьи. За 10 лет в футболе он сменил девять команд, причем, пять раз возвращался в махачкалинское «Динамо».

В высшую лигу того времени могла бы попасть и Карело-Финская ССР, только Никита Хрущев ее вовремя реформировал из Союзной в Автономную. Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Семидесятые: тесная связь с московским «Динамо»

В 1970 году федерация футбола СССР производит реформацию уже первой лиги, включая в нее команды Латвии, Литвы, а также Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Причем, с возможностью занять в дебютном сезоне любое место, но не вылететь. Прибалты снова могли бы затянуть свою заунывную песню о тяготах советской оккупации, и мы согласимся. Да, это была двухлетняя «оккупация» в высшей лиге, затем однолетняя «оккупация» в первой лиге, куда команды остального Союза, прежде всего, из РСФСР должны были попадать через тернии второй лиги. А прибалтам это преподносилось на блюдечке с ненавистной им сегодня красной каемочкой.

Махачкалинское «Динамо» в кои-то веки стало тесно сотрудничать с московским. Именно это обстоятельство повлияло на то, что самыми титулованными спортсменами Махачкалы являются... хоккеисты. Валерий Маслов — восьмикратный чемпион мира, Вячеслав Соловьев — пятикратный чемпион, Дмитрий Шаповалов становился призером чемпионата страны, причем в одном составе вместе с другим московским динамовцем Евгением Флейшером. Тем самым, который стал первым тренером казанской «Ракеты» (хоккей с мячом), а затем начальником команды СК им. Урицкого. Флейшер погиб в 1974-м году в автокатастрофе, Шаповалова убили в 1976-м, зарезав его, поскольку, после спортивной карьеры он связался с картежниками.

А вот и криминал, а также его тесные либо косвенные связи со спортом, все «так, как мы любим»...

В 1970 году Махачкалу тренировал еще один бывший московский динамовец Валерий Урин, из семьи ссыльных, чей отец, бывший первый секретарь Кировского обкома ВЛКСМ, сидел в лагерях, где потерял ухо, был реабилитирован, вернулся и снова стал секретарем ВЛКСМ, только уже не в областном комитете, а в одном из городов родной Кировской области. Урин сам был тесно связан с ней, уже через тестя, начальника одной из тамошних зон, где поначалу отбывал тюремный срок Эдуард Стрельцов.

Чтобы закончить минутку криминала, отметим, что в конце 70-х в Махачкале играл чеченец Авалу Шамханов. Тут о прямой связи с криминалом речи не идет, просто Шамханов, кстати, «закадычный друг» Гаджи Гаджиева, также из семьи ссыльных чеченцев, репрессированных в первые годы войны.

Если заканчивать тему связей с московским «Динамо», то в Махачкале оттуда поиграли опытный Валерий Короленков (четыре сезона), молодой тогда Андрей Якубик (один сезон) и малоизвестный футболист Валерий Бутенко. В будущем известный судья. И, если связь Махачкалы с московским «Динамо» любопытна тремя титулованными представителями хоккея с мячом, то многочисленные «связи» Махачкалы с судейским корпусом привели к тому, что экс-игроки «Динамо» Махачкалы судили девять из 11 финалов Кубка нашей страны. Начиная с 1983 года Валерий Бутенко (пять раз), Иван Тимошенко (три раза) и затем еще Сергей Хусаинов (он в Махачкале играл, как Рашид Рахматулович Хусаинов), судил первый в истории финал Кубка России 1993 года. В Махачкале еще и Рустам Рагимов играл, в будущем известный азербайджанский арбитр, но это так, в порядке общих сведений.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Гаджи Гаджиев и чемпионство в РСФСР

Раз уж мы упомянули Авалу Шамханова в контексте его «нежной дружбы» с Гаджи Гаджиевым, мы не можем не уделить внимания и Гаджи Муслимовичу, пожалуй, самому титулованному воспитаннику тренерского цеха Дагестана. Именно он был в тренерском штабе «Динамо», когда команда впервые выиграла чемпионат РСФСР в 1975 году. Это было в рамках турнира второй лиги, там «Динамо» было менее успешно, финишировав шестым в финишной пульке. Три команды «Терек» из Грозного, рижская «Даугава» и ашхабадский «Строитель» (кстати с Курбаном Бердыевым в составе) завоевали путевки в первую лигу, а Махачкалу, опять «прокатили».

Семидесятые годы — это время, когда в «Динамо» заиграли будущие легенды клуба Александр Маркаров и Александр Решетняк (кстати, его сын Михаил Решетняк приезжал недавно в Казань на товарищеский матч со сборной друзей Александра Бурмистрова), в 80-е годы в «Динамо» дебютировал Карен Удунян, чей отец был в числе армян Махачкалы в 60-е годы, а затем там же поиграл и сын (дед-сын-внук, отличная футбольная династия в рамках одной команды), Сергей Кожанов и Андрей Федоровский, нынешний наставник самарских «Крылышек» Игорь Осинькин и трио совсем еще юных тогда футболистов: Мурад Магомедов, переехавший в Израиль и удостоенный там местного гражданства, Михаил Куприянов и Нарвик Сирхаев. Все они воспитанники одного тренера — Рафаэля Сафарова, на самом деле еще одного дагестанского армянина Сафаряна.

Сирхаев, плюс еще один динамовец Ибрагим Гасанбеков вскоре перейдут в созданную Александром Маркаровым команду «Анжи», которая дважды прогремит в чемпионате России, вначале во времена Гаджи Гаджиева, затем во времена Сулеймана Керимова. А «Динамо» на какой-то момент криминализируется, когда во главе команды встанет Осман Кадиев. Затем произойдет любопытный поворот на 180 градусов, и Кадиев возьмет под опеку «Анжи», который исчезнет с футбольной карты России, а Гаджи Гаджиев вернется в «Динамо», возрожденное президентом Дагестана Сергеем Меликовым. Тем самым мальчишкой, который родился в 1965 году в Орехово-Зуево, в семье бывшего футболиста «Динамо» Алима Меликова. Это ознаменует победы государственных структур над частным бизнесом, во всяком случае, в пределах этой республики, куда сейчас пришли на работу и Курбан Бердыев, и знакомый по работе в Уфе Шамиль Газизов, новый гендиректор клуба. В прошлом сезоне его «Уфа» пыталась вставить палки в колеса в «Динамо», раскопав историю с отсутствием российского паспорта у одного из футболистов Махачкалы — киргиза Эрбола Атабаева, игравшего в свое время в академии казанского «Рубина» у тренера Евгения Сошникова, но добилась только локальной победы и начисления трех очков.

Джаудат Абдуллин