Как КАМАЗы начинали побеждать на «Дакаре»

Перед финишем «Шелкового пути» вспоминаем о главном авторалли мира

Сегодня, 15 июля, в Москве завершается международное ралли «Шелковый путь», старт которого ранее состоялся в Казани. Спортивная редакция «Реального времени» напоминает о том, как дебютировали на «Дакаре» гонщики знаменитой татарстанской команды «КАМАЗ-мастер».

Среди участников Раймон Копа, Мишель Сарду и принц Альбер

В 1985 году семейство Пош, обиженное несправедливым, как им казалось, отношением к своей команде со стороны организаторов ралли «Париж — Дакар» (а похожие факты, прямо сказать, были), заявило свою команду не как семейное детище, а «конюшню» АвтоВАЗа. Вряд ли это было согласовано с головным офисом в Тольятти, скорее, это была инициатива отца и сына Пошей.

Сомнения в этом подкрепляются даже внешним видом машин, полностью забрендированных, включая рекламу французской водки «Пастис». Наши машины, как и положено представителям советского общества, выглядели гораздо скромнее, максимум с логотипом «Автоэкспорта», организации, официально занимавшейся продажей продукции советского автопрома за рубежом. У нас также были успешные участники международных авторалли: к примеру, в 1978 году литовцы Стасис Брундза и Арвидас Гирдаускас заняли десятое место в ралли «Акрополис», выступая на ВАЗ-2101.

В целом тот «Дакар-85» запомнился целым рядом любопытных для наших читателей экипажей. Это и занявший итоговое седьмое место француз Клод Тезекджян, которого армяне считают первым армянским пилотом на «Дакаре». Очередные французы с русскими корнями, как Андрей Короткевич, который начинал штурманом, затем гонялся со своим братом Мишелем Короткевичем, на этот раз создали два разных экипажа, в итоге финишировав 19-м (Андре со штурманом Лизаррагой) и 33-м (Мишель со штурманом Манте). Но самым знаменитым, конечно же, был Раймон Копа, 54-летний штурман экипажа, финишировавшего на 65-м месте. Дело в том, что Копа, этнический поляк Копачевский, звезда сборной Франции по футболу, бронзовый призер ЧМ-1958, выбранный в том году лучшим футболистом Европы. Он также косвенно связан с «Ладой-Нивой», поскольку пилот его экипажа Этьен Шмулевичи дебютировал на «Дакаре» в качестве штурмана на «Лада-Ниве». В общем, по теории шести рукопожатий, Копа был очень близок к советскому автопрому.

Кстати, в экипаже под управлением пилота Альбера Гримальди можно было узнать принца Монако Альбера Второго. Кстати, год спустя на «Дакаре» стартовал не менее знаменитый, чем Копа, спортсмен того времени Жак Анкетиль, легенда мирового велоспорта, затем тренер сборной страны по футболу Мишель Идальго, бывший горнолыжник Люк Альфан.

Всего в том году «конюшня» семейства Пош «Лада-Нива» насчитывала несколько любопытных экипажей. Упомянутые Жабуй и Сарду, которые годом ранее не доехали до финиша, знаменитый в будущем пилот Жан-Луи Шлессер, получивший заслуженное прозвище Лис пустыни.

Фото realnoevremya.ru

«Лада-Нива» была спонсором футбольного «Монако». Но это не точно



Жан Пош, помимо участия гоночной команды в ралли, решил рекламировать свой бизнес через футбол. Самый легкий путь для этого оказался через команду княжества Монако, поскольку принц Монако Альбер Второй сам участвовал в ралли. Собственно, как сын тогдашнего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер — Марк Тэтчер. В 1982 году он даже потерялся на трассе вместе со своим штурманом-французом, и их искали 12 дней. Что касается принца Альбера Второго, то он попал на «Дакар» в том самом 1985 году, когда там в единственный раз откатался и Serge SAKIROFF. Были они в разных «конюшнях» и даже представляли разные страны, поскольку Монако — это отдельное княжество, чья футбольная команда играет преимущественно в высшем дивизионе чемпионата Франции. И вот через ее спонсорство Жан Пош решил продвигать свой бизнес. Тем более что на то время команда была на ходу, в ней играли Джордж Веа (нынешний президент Либерии), аргентинец Рамон Барбас (действующий чемпион мира), французы Юрий Джоркаефф, Эммануэль Пети и Лилиан Тюрам (будущие чемпионы мира), блестящий вратарь Жан-Люк Эттори, будущие футбольные наставники Клод Пюэль и англичанин Глен Ходдл, и тренировал знаменитый в скором будущем, а тогда достаточно молодой Анри Венгер.

Логотип КАМАЗа на футболках «Коло-Коло»

В отдельных изданиях писалось, что «Монако» спонсировал АвтоВАЗ, но, скорее всего, это неверно сделанный вывод из картинки с логотипом «Лады» на футболках «Монако». Тогдашний генеральный директор АвтоВАЗа Владимир Каданников вряд ли пошел бы в 1989 году на эту смутную для тех времен схему с финансированием иностранной футбольной команды. Наверняка это была полностью идея семейства Пош, как и следующая идея с приглашением в их команду первых советских гонщиков — советского литовца Эугениуса Тамулявичуса и в качестве штурмана советского грузина Сергея Дадвани. Дадвани, кстати, сам по себе легендарная личность, совмещавшая автогонки с медициной, он уже в 1990 году защитил докторскую. Хотя не просто «катался», а был одним из лучших штурманов в СССР, в частности ездил в качестве напарника у Владимира Московских, будущей легенды «КАМАЗ-мастер».

Вот что касается «КАМАЗ-мастер», то там гораздо больше шансов на то, что челнинский автогигант спонсировал иностранную футбольную команду, тем более что это было уже в начале 90-х годов, причем КАМАЗ сам строил свою торговую политику, без посредников, работая по Южной Америке, где была выбрана одна из самых популярных команд — чилийский «Коло-Коло». В 1991 году он выиграл самый престижный футбольный трофей Южной Америки — Кубок Либертадорес, играя в футболках с логотипом КАМАЗа, на тот год дебютировавшего в ралли «Париж — Дакар».

Фото realnoevremya.ru

Первые победы «КАМАЗ-мастера»

Первые годы после развала СССР вспоминаются как странное время, в том числе для российского автоспорта. В 1995-м в ралли-рейде «Париж — Дакар» дебютировало несколько российских пилотов, судьба которых в итоге сложилась по-разному. Гонялся Александр Русинов, чей сын Роман Русинов стал в итоге тест-пилотом в команде «Формулы-1», а опытнейшего Андрея Артюшина любители автоспорта неоднократно видели на «КазаньРинге» в числе участников Российской серии кольцевых гонок, РСКГ. Сергей Лисовский в 1996-м сделал многое для переизбрания Бориса Ельцина на пост президента России, а Григорий Никишкин погиб в 1997-м в автокатастрофе, и в его память сейчас проходят турниры по самбо. Это, конечно, какой-то сюрреализм, когда два автогонщика — Никишкин и французский татарин Серж Шакирофф — погибли на дорогах, и это не было связано с ралли.

В 1995 году в «КАМАЗ-мастер» сделали ставку на самого настоящего легионера — бывшего пилота «Лады-Нивы» француза Пьера Лартига, выступавшего за Челны на ралли «Париж — Москва — Пекин». Но трехкратный чемпион мира по ралли на «КАМАЗе» был не так хорош, как на «Ниве». Справедливости ради, Лартиг впервые провел ралли за рулем грузовика. Кстати, штурман Лартига Сергей Савостин до сих пор действующий член экипажа «КАМАЗ-мастер», и в этом есть яркая отличительная черта этой команды от той же «Лады-Нивы» Жан-Жака Поша. Француз готов был приглашать звезд для рекламы своего бизнеса, а «КАМАЗ-мастер» использовал звезд для опыта, который перенимался в дальнейшем Фирдаусом Кабировым, Ильгизаром Мардеевым, и уже через них — нынешними пилотами команды Эдуардом Николаевым, Андреем Каргиновым, Айратом Мардеевым и др. Опыт приходилось получать «на ходу», нарабатывая его в первых ралли-рейдах 90-х годов. По сути, победа «КАМАЗ-мастер» на ралли-рейде «Париж — Дакар» в 1996 году, стала первой европейской победой в истории Татарстана, который с годами стал законодателем мод в этой дисциплине автомобильного спорта.



Джаудат Абдуллин