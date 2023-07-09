Дизайнер и блогер Татьяна Черногузова смогла изменить дендро-план Юнусовской площади

Обновленное пространство откроют к 30 августа

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Юнусовская площадь проходит через второй этап благоустройства. В прошлом году здесь облагородили «Сад печали», на очереди — еще три: «Сад любви» (у дома Юнусова — Апанаева), «Сад танец» (у здания бывшего «Бәхетле») и «Сад майдан» (у дома Беркутова). Здесь укладывают брусчатку, выстраивают освещение, а в «танцевальной» части еще и заменяют газопровод. Оказывается, в планах работ еще можно успеть что-то изменить!

Рябина создаст приватность



Как рассказывало наше издание, каждый из четырех садов Юнусовской площади будет иметь свою концепцию, а вместе они составят единый «уютный дом в старотатарском стиле», чтобы превратиться в «природный оазис». Интересно, что в той же статье мы указывали, что проблемой стоящих рядом исторических зданий является то, «что они никак не задействованы в имеющемся общественном пространстве».

Дизайнер Татьяна Черногузова полгода не была дома, а приехав, обнаружила, что заросли перед ее балконом пропали в процессе работы в «Саду любви».



У «Сада любви» с одной стороны стоит дом Юнусовых — Апанаевых, а с другой — типовой дом 1962 года. Это, вообще, не так распространено, что в парк с давней историей можно смотреть из окон многоэтажки



Черногузова написала об этом пост в соцсетях, на что откликнулся Институт развития городов Татарстана. На доме Татьяны появилось объявление о сборе по поводу площади, но, вероятно, его прочитал только корреспондент «Реального времени».



Вид на дом из парка. Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Так что на встречу с Черногузовой пришло наше издание, а также архитектор института Арина Хасанова, заместитель директора по коммуникациям Дания Загидуллина и дендролог Александр Матюха. Он, кстати, из Калининграда.

Черногузова указала, что когда она выбирала себе квартиру, то во многом ее выбор определяло то, что окна выходят в тихую, скрытую зону. Теперь, получается, ее нет, дом открыт со всех сторон.



Матюха развернул план благоустройства. У «Сада любви» будет много растений. Всего, кстати, на площади будет высажено более 30 различных видов цветов и кустарников: тюльпаны, флоксы, астильба, котовник, эхинацея, гортензия, рудбекия, сирень, вейник, лапчатка, спирея…

Он указал, что у дома будет расти рябины высотой более 3 метров. Вокруг разместятся другие кустарники, а вдоль тротуара пройдет живая изгородь. Рябина растет быстро, а лет через десять это, вообще, будут мощные деревья.

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Американский клен всему виной



А почему же срубили растения, которые росли там раньше? Оказывается, это был американский клен, занимающий первое место по экологическим, экономическим и медицинским негативным последствиям в России среди инвазионных видов деревьев-чужестранцев. Это древесный сорняк, сильный аллерген, который еще и не дает расти другим растениям. К примеру, он начинает активно расти на месте пустырей, превращая их в заросли. Так что уют у дома — следствие неухоженности.

Черногузова и сама вспомнила, что она однажды решила провести под окнами субботник. И нашла там следы разнообразной деятельности. Поэтому она беспокоится, что на этой территории опять кто-то «проявит себя»?. Нельзя ли максимально отделить приграничную с домом территорию от сада, чтобы жители не чувствовали себя как на витрине? Она предложила отодвинуть рябины от дома так, чтобы они стояли прямо у тропинки. И Матюха это предложение принял.

Представители института отметили, что при подготовке проекта много говорилось об историческом контексте, а о том, что рядом живут люди, как-то подзабыли. Кстати, жители дома Беркутова к ним еще не обращались.

Также дендролог отметил, что проектировщики безуспешно пытаются снизить в этом месте скорость машин, потому что проезжающие мимо легковые автомобили, автобусы, трамваи и грузовики, конечно, отнюдь не превращают площадь в подобие райского сада.