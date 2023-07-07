Дмитрий Патрушев о запрете на импорт зарубежных семян в Россию: «Нам могут сказать — крутитесь как хотите»

С 1 сентября вступят новые правила по локализации ввоза зарубежных семян на основные виды растениеводческих культур, а с 1 октября правительство РФ может ввести квоты на ввоз в страну семян девяти культур, включая картофель, пшеницу, рожь, ячмень.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Запрет на импорт семян не будет глобальным, а затронет поставщиков исключительно из недружественных стран», — разъяснил цель будущих селекционных ограничений глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. На пленарном заседании выставки «Всероссийский день поля — 2023» аграрии выверяли курс на импортозамещение «всего и вся», начавшийся с уходом зарубежных партнеров из России. О том, чем «семенная локализация» грозит местным сельхозпроизводителям, как замглавы Минпромторга Альберт Каримов уговаривал покупать подорожавшую отечественную сельхозтехнику и что волнует Минтимера Шаймиева, — в репортаже «Реального времени».

«Вот Борис Павлович готов всех финансировать!»

Финальным аккордом традиционной агровыставки «Всероссийского дня поля — 2023», собравшего в Казани аграриев со всей страны, стало выступление руководства Минсельхоза России с оценкой экономического статус-кво в эпоху санкций. Наперекор им побит рекорд по сбору и экспорту зерна в 2022 году, который сельхозпроизводители могут повторить и в эту уборочную компанию, а параллельно идет замещение зарубежной сельхозтехники, технологий и агрохимикатов, излучал оптимизм Дмитрий Патрушев. До окончания страды он посчитал невозможным говорить, насколько урожай 2023 года может превзойти прошлогодний, но осторожный прогноз все-таки прозвучал в самом конце пленарного заседания. Глава Минсельхоза надеется, что в этом году аграрии преодолеют планку в 123 млн тонн зерна.

— Пока мы придерживаемся того же объема в прогнозах производства в 123 млн тонн. Из них 78 млн тонн должно быть пшеницы, — заявил он. — Все у нас достаточно планово. Мы уже собрали порядка 6 млн тонн зерна. Возможно, выйдем на объемы по миллиону тонн в сутки.

По его словам, в этом году существенно выросла поддержка аграриев — до 24 млрд рублей вместо прошлогодних 19 млрд рублей. «Россельхозбанк», опорный банк сельчан, одобрил выдачу льготных кредитов на 236 млрд рублей. Правда, эта цифра его слегка смутила.

— Может это недостаточно доработано? Борис Павлович (Листов, глава «Россельхозбанка», — прим. ред.), я правильно говорю? Вы же готовы всех финансировать? Ну привстаньте, пожалуйста, Борис Павлович! Вот Борис Павлович готов всех финансировать! — радостно заявил Патрушев, когда тот поднялся и взял микрофон. Позднее глава Минсельхоза признался, что системные меры поддержки не такие обширные, как хотелось бы, но зато доступные. Более того, он обратился к главам регионов с предложением субсидировать аграриев в дополнение к федеральным мерам. И в качестве образца привел Татарстан, который выплачивает субсидии на закупку техники и минеральных удобрений.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Обратной стороной рекордов является падение закупочных цен на зерно внутри страны, что беспокоит сельчан.

— Рентабельность зерновых упала, — не стал замалчивать проблему Дмитрий Патрушев.

Но он не считает эффективным проводить зерновые госинтервенции.

— Три млн тонн зерна закуплено в рамках интервенций. Кто-то говорит мало, но думаю достаточно, — отметил он. По его словам, для укрепления сбыта было направлено 11,3 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок, а также на 40 млрд рублей оказана прямая поддержка тем, что занимается выращиванием зерна. В 2022 году Россия собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. В 2021 году урожай составил 121,4 млн тонн, включая 76,1 млн тонн пшеницы.

«Мы продолжим работать с иностранцами, но будем развивать работу на определенных особенных условиях»



Горячей темой последних дней является готовящиеся ограничения на ввоз зарубежных семян. С 1 октября могут ввести квоты на импорт семян по девяти культурам — картофелю, пшенице, ржи, ячменю, кукурузе, соевым бобам, рапсу, подсолнечнику и сахарной свекле. Предполагается, что исключение возможно только для ввоза из стран — членов ЕАЭС. Минсельхоз готовит предложение по объемам квот на ввоз семян.

«Не факт, что [решение] сразу всем понравится, но другого выхода нет, — заинтриговал зал Дмитрий Патрушев.

По его словам, Минсельхоз намерен работать с теми, кто согласится локализовать внутри России и, возможно, даже передать патент: «Мы продолжим работать с иностранцами, но будем развивать работу на определенных особенных условиях. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Согласно им локализация производства семян должна быть полной».

— Нам не нужны половинчатые решения — например, только ввоз или размножение родительских форм, — пояснил он. — Нам нужны организации производств здесь, организация всего производственного цикла. Это подразумевает, в том числе, и предоставление патента на правообладание. Тогда мы будем в определенного рода безопасности.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

А насколько готовы работать партнеры?

— Не очень хотят, но готовы. Но куда деваться. У нас огромный рынок. Они не хотят его терять, — считает Патрушев.

И привел в качестве примера историю европейской компании, которая «разослала всем письма об уходе», а потом решила вернуться: «Ну хорошо, всего доброго, до свидания. Мы им руки пожали и сказали, что и без вас справимся. Развернули все в обратную сторону».

«Как вы думаете, кто стал лидером по количеству отгруженных тракторов?»

Замглавы Минпромторга России Альберт Каримов приехал уговаривать аграриев покупать отечественную сельхозтехнику — трактора, комбайны, сеялки. Из-за усложнения логистики автокомпонентов, она подорожала — от 30 до 100%, т. е. почти вдвое. Минпромторг РФ предлагает приобретать технику с 30%-ной скидкой, выбив в федеральном бюджете субсидии в 3 млрд рублей. За счет них регионы могут закупить 6 тысяч тракторов, сообщил замминистра.

— Выросла цена на сложную технику: трактора, комбайны. Это связано с логистикой. Но зато техника стала более производительной и комфортной, что сказалось на цене, — объяснил Каримов причину роста стоимости.

По его словам, регионы откликнулись на закупки со скидкой в 30%, подали согласованный план поставок. Но не все.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Как вы думаете, кто стал лидером по количеству отгруженных тракторов? Татарстан, Орловская область», — сообщил Каримов под смех зала. — Другим регионам надо подтягиваться. Алтай, Саратов — нулевые отгрузки.

«Мы не будем выходить с непосильными затратами»

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев впервые за последние пару лет приехал на форум и занял место почетного гостя вместе со спикерами на панельной трибуне. Он выступил с достаточно дорогостоящей инициативой: расширить строительство орошаемых пастбищ для улучшения кормовой базы коров. Это значит, что в местах, где пасутся коровы, необходимо пробуривать подземные скважины, откуда будет подниматься вода и орошать поле.

— Татарстан занимает первое место по надоям молока, — начал издалека Минтимер Шаймиев. — У нас зона неустойчивого земледелия. Несколько лет назад мы подняли вопросы о строительстве орошаемых пастбищ. Если бы тогда через себя не пропустили, тогда не было бы столько молока, — заявил он.

Уверенность в необходимости орошения пастбищ Шаймиев объяснил повторяющейся засухой. «Мы помним [уроки засухи] 2010 года. Такой момент должен быть».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из его речи следовало, что орошаемые пастбища предлагается строить в особо засушливых местах, а не везде.

— Мы не будем выходить с непосильными затратами. Один раз полить землю — уходит 300 тонн воды. Цену вопроса знаем, — заверил Шаймиев. Однако это предложение не получило продолжения.