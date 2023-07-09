День в истории: противогазы — в продажу, самолеты — в небо

Чем примечательна дата 9 июля?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 9 июля, в Тушино провели масштабный авиапарад, в Великобритании начали свободно продавать противогазы, загорелся склад кинопленок 20th Century Studios. Наша интернет-газета разбиралась с историями об Арской ратуше и в конкурсе на облик Соборной мечети. Родились: легкоатлетка Гульнара Галкина-Самитова, географ Андрей Капица, музыкант Ли Хезлвуд. Умерли: драматург Мирхайдар Файзи, философ Жорж Батай, музыкант Сергей Курехин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Когда у Соборной мечети было два автора

9 июля 1928 года скончался татарский и башкирский драматург Мирхайдар Файзи. Писатель родился в состоятельной семье, получил образование в престижном медресе «Хусаиния» и был всесторонне развит: читал русскую литературу, играл на гармони, домре и хорошо пел. Одним из его самых известных произведений считается музыкальная драма «Галиябану», которая стала началом развития музыкальной драматургии. Скончался Файзи в возрасте 36 лет, похоронен рядом с братской могилой в центре Баймака в Башкортостане.

9 июля 1978 года в Набережных Челнах родилась легкоатлетка Гульнара Галкина-Самитова. Она стала первой в истории олимпийской чемпионкой, пробежавшей дистанцию 3 тысячи метров с препятствиями за 8 мин. 58,81 сек., тем самым установив мировой рекорд.

9 июля 2020 года «Реальное время» рассказало о перипетиях истории с Арской ратушей, которая облетела не только республиканские, но и федеральные СМИ. Собственнице здания — Фардие Закировой, дочери некогда могущественного главы молочного холдинга «ВАМИН», экс-сенатора Вагиза Мингазова, грозили уголовной статьей за порчу исторического памятника и лишением свободы сроком до 3 лет. Но оказалось, что это здание — вовсе не Арская ратуша.



9 июля 2022 года «Реальное время» рассказало о том, что объявление в Казанской ратуше победителей международного конкурса на облик Соборной мечети породило новую интригу — как объединить два проекта, которые разделили первое место? Автор первого — один из создателей мечети «Кул-Шариф» — Айвар Саттаров, который называет строительство Соборной своей мечтой. Второй победитель — архитектурное бюро «Гинзбург Архитектс» из Москвы, у которого эта мечеть станет первой. И предположить было нельзя, что место постройки будет перенесено, а проектом займутся другие зодчие.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В небе самолеты

9 июля 1931 года родился географ и геоморфолог Андрей Капица, участник четырех антарктических экспедиций, лауреат Государственной премии СССР. Капица совершил одно из последних географических открытий ХХ века — при анализе данных Первой советской антарктической экспедиции он выдвинул гипотезу об огромном подледном озере под станцией «Восток», которая в итоге подтвердилась.

9 июля 1961 года в небе Москвы вновь начали проводить парады. Демонстрация достижений в Тушино длилась 2 часа, руководителем парада стал главный маршал авиации Константин Вершинин, а командующим — маршал авиации Сергей Руденко. Во время репетиции 27 июля погиб летчик на МиГ-19, майор Юрий Фитин. Один из летчиков этой же группы, ведущий «пятерки», несмотря на катастрофу, продолжил выполнение задания.

9 июля 1996 года умер Сергей Курехин. Начинавший в ленинградских рок- и джаз-группах, он уже в 1981 году выпустил первую пластинку за рубежом, а в 1984-м собрал группу «Поп-механика», в которой объединил музыкантов и художников разных поколений и стилей. К примеру, на концерте в Хельсинки в зрительный зал пустили животных. Незадолго до смерти он основал лейбл «Длинные руки», издававший аутсайдерскую и «забытую» музыку. Скончался от редкого заболевания — саркомы сердца.

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Противогаз лишен копирайта!

9 июля 1938 года в магазины Великобритании впервые в свободную продажу поступили 35 миллионов противогазов. В 1915-м химик Николай Зелинский предложил использовать для очистки отравленного воздуха свое изобретение — активированный древесный уголь. Так появился противогаз. Зелинский его намеренно не патентовал, и Россия передала право производства противогаза союзникам.



9 июля 1937 года произошел крупный пожар на складе кинопленок 20th Century Studios в Литтл-Ферри. В результате случившейся трагедии погиб один человек, а двое получили серьезные ранения. Фильмы компании, снятые до 1932 года, были безвозвратно уничтожены, и этот случай послужил поводом для поднятия вопроса об усилении пожарной безопасности в хранилищах нитроцеллюлозной пленки и способе ее хранения. Кроме того, были утеряны негативы, произведенные Educational Pictures для «Беларусьфильма», предприятие тогда работало с США.

