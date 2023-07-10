Trademark «Татарстан»: «топаз» турецкого инвестора, бренд магазина «барсов» и песни Элвина Грея

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 22-я

Бывает так, что известный бренд годами существует без регистрации в Роспатенте, а бывает, что появляется необходимость «застолбить» права буквально на всю продукцию — будь то хоть техника, хоть песни раскрученного исполнителя. В очередном еженедельном обзоре заявок на регистрацию товарных знаков от татарстанских фирм и предпринимателей «Реальное время» рассказывает о заявителях-рекордсменах и самых оригинальных заявках в стиле «это не то, что вы думаете».

«Снежинку» переделали в «топаз»



Товарный знак с символичным изображением драгоценного камня хочет зарегистрировать турецкая компания «Полистройкапитал» — владелец пятизвездочного отеля Kazan Palace by Tasigo, в который превратила бывшую Шамовскую больницу и четырехзвездочный NEO Kazan Palace by TASIGO.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Это вторая попытка плотно закрепившегося в Казани турецкого бизнеса обеспечить себя «вишенкой на торте» — фирменным знаком. Пять лет назад компания подавала заявку на знак Kazan Palace by Tasigo с изображением замысловатой новогодней снежинки, окрашенной в серый и бордовый тона, однако впоследствии заявка была отозвана.



Новое дело — новый знак

Гендиректор и владелица казанского ООО «Экоспектр», бывший руководитель компании — регоператора восточной зоны РТ Светлана Ярлыченко регистрирует товарный знак для 3D-аппаратуры и электронной техники.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Руководящий пост в «Гринте», по данным «СПАРК-Интерфакс», она официально покинула в марте 2023 года, а «Экоспектр» зарегистрировала менее месяца тому назад, поставив основным видом деятельности консультационные и информационные услуги, включив в список также сбор опасных и неопасных отходов, производство строительных работ, перевозку грузов, торговлю и прочее.



Музыка их связала

Казанское ООО «Музыкальный лейбл «Элвин Грей», совладельцами которого являются сам Элвин Грей — Радик Юльякшин и его продюсер Александр Слюсаренко, регистрирует сразу шесть товарных знаков — названия песен и имя исполнителя.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Предприятие, ведущее деятельность в области исполнительских искусств, по данным сервиса «СПАРК», 2022-й год завершило с почти 22-миллионным доходом, понеся при этом более чем полмиллиона убытков. И убытки, возможно, еще предстоят: 13 июня Арбитражный суд РТ вынес решение по иску уфимского ООО «Арго плюс», требовавшего взыскать с предприятия певца 527,6 тыс. рублей долга по договору за работы по «дизайну, изготовлению, печати, монтажу баннеров, оформлению мероприятий воздушными и гелиевыми шарами, тканями, цветами, дизайну, изготовлению, печати полиграфической продукции, изготовлению реквизита, фотозон из пластика, бумаги, дерева и композитных материалов, и прочие работы», а также неустойку за просрочку исполнения платежа, а также 247 тыс. рублей пени.



Бренды Дьячкова и Ко

На регистрацию сразу 17 «англоязычных» товарных знаков подало заявки столбищенское ООО «Айсиэл Техно» — государственный поставщик Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, Минобрнауки РТ, Федеральной таможенной службы и ряда других солидных госорганизаций.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

По данным «СПАРК-Интерфакс» ООО «Айсиэл техно», входящее в группу компаний, принадлежащую выпускникам КАИ Виктору Дьячкову и Евгению Степанову, занимается производством компьютеров и периферийного оборудования. 2022 год компания завершила с доходом в 16,6 млрд рублей и чистой прибылью 2,56 млрд.

Заметный знак

Челнинская компания-перевозчик «Альянс-М» хочет зарегистрировать яркий и заметный товарный знак для частично обработанных пластмасс.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

А нижнекамское ООО «Бикотекс», которое занимается производством текстиля, — знак «Добродар» для парфюмерно-косметических изделий и их компонентов.



Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

В черно-белом варианте и в традиционных цветах подало заявки на регистрацию своего символа ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть — Ак Барс». Отмечать им планируется технику, оптику и еще множество разнообразных изделий.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Наше золото — на столе



Чистопольский предприниматель Нияз Шакиров, специализирующийся на торговле — от мыла до алкоголя, регистрирует товарный знак «Чистый актив» для моющих средств и их компонентов (а не для того, о чем сейчас подумали некоторые читатели).

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

Не то, что блестит, имел в виду и казанский предприниматель Рустем Сатдаров, подавая заявку на регистрацию товарного знака «Золото республики». Им он намерен «клеймить» вовсе не ювелирные изделия, а кулинарные специи.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru

А индивидуальная предпринимательница из Казани Ольга Григорьева, чья область деятельности — розничная торговля, хочет закрепить за собой право на простенький, но символичный товарный знак «Грошвилль» — для мелкой галантереи, выставочной деятельности и деятельности на финансовом рынке.

Фото: скрин Роспатент/realnoevremya.ru