Константин Дзюба: играл против ван дер Варта, Куарежмы, Кьеллини

Кто стал спортивным директором «Рубина»?

В казанском «Рубине» одним из первых трансферов межсезонья стала замена спортивного директора Эдуарда Сафонова на Константина Дзюбу. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о футбольном прошлом человека, которого многие знают только как однофамильца непутевого «капитана России» Артема Дзюбы.

Из «Искры» возгорится «Кристалл»

Родной город Константина Дзюбы Смоленск не считается особо футбольным, зато был и остается городом военным. Нахождение в городе войсковых частей противовоздушной обороны в конце концов привело к тому, что профсоюзная футбольная команда «Спартак» была переформирована в армейскую команду «Искра», имеющую непосредственное отношение к войскам ПВО. Это переформатирование застал один из футболистов «Спартака» Лев Платонов, который в свои 25 лет отыграл последний сезон в «Искре», а в 1975 году стал ее главным тренером. И спустя 4 года 39-летний специалист вывел команду в первую лигу, где она затем играла с 1980 по 1986 годы.

Почти любая армейская команда во времена СССР, за исключением ЦСКА, подвергалась каждый год одной напасти: демобилизации. Как ты сохранишь костяк команды, если министр обороны объявил приказ на дембель, и твои игроки разлетаются по всей необъятной советской родине? Как говаривал персонаж Виктора Проскурина в советской сказке для взрослых «Большая перемена»: «Ходишь, ходишь, а потом бац, и вторая смена». Вот и у Платонова — то было густо (Валерий Городов, Александр Калашников, Александр Кодылев, Сергей Шавло), то пусто, и вначале сам Платонов покинул Смоленск, а затем и «Искра» покинула первую лигу. Шел 1986 год, и звучит, конечно, страшновато, но из того состава трое затем скончались в автокатастрофах. Джамал Силагадзе, будучи тренером «Искры» и голкипер Александр Новиков погибли в одной катастрофе, а другой вратарь, Михаил Еремин, погиб в другой, и все это пришлось на лето 1991 года.

С 1987 года Смоленск стал почему-то ближе к Среднему Поволжью, и туда стали призывать футболистов из Куйбышева (Сергей Бучин, будущий рубиновец) и Казани (экс-рубиновцы Сергей Жуков, Олег Миронов). Хотя, возможно, дело объясняет тот факт, что в 1986 году из Казани в Брежнев, как тогда назывались Набережные Челны, перевели филиал волгоградского института физкультуры, и казанским футболистам стало уместнее поступать в Смоленский институт физкультуры, заодно и армию «отслужить». Так, к примеру, будущий президент РФС Вячеслав Колосков порадел за сына Вячеслава, дав ему возможность «отдать воинский долг» Родине, находясь максимально близко к Москве. Впрочем, это предзакат СССР и еще не новая Россия — страна победившей генетики, когда у VIP-персон стали массово рождаться исключительно талантливые сыновья, и Вячеслав Вячеславович, поиграв за «Искру», хотя бы опосредованно, но послужил Родине, помогая одноклубникам дефицитными бутсами. Кстати, закончил он в люберецком «Прометее». Название у команды было громкое, но сама команда не смогла возбудить в сердцах местных «люберов» футбольного огня, скорее, поклевала печень местной администрации.

Фото: realnoevremya.ru

Льва Платонова сменил Курбан Бердыев

В 1993 году во вторую лигу заявились одновременно и «Искра», и «Кристалл», но футболисты армейской команды начали перебираться в частную: это и Сергей Филиппенков, который присоединился к Сергею Гунько, туляку Вячеславу Даеву и «воскресшему» после десяти лет в любительском футболе Валерию Солянику. Единственный свой матч за «Искру» 17-летний Соляник провел в 1983-м, в год рождения Константина Дзюбы, затем выступал в чемпионате Смоленска. Там его последней командой был «Диффузион», объединившийся с «Кристаллом», который начинал свой путь в ранге команды с мастеров в автомобильной аварии. Только тут обошлось без жертв, разве что поранился начальник команды Шарден Милазония.

На момент 2000 года «Кристалл» снова возглавлял уже ставший легендарным для Смоленска Лев Платонов, к тому времени уже перешагнувший за шестой десяток. Оказалось, что армейская система комплектования, не будучи оптимальной из-за отсутствия стабильности, тем не менее не давала повода задумываться о воспитании собственных кадров, которых, по сути, «готовил» военкомат. Нельзя сказать, что армия совсем отказалась от Смоленска, поскольку армейская «Искра» объединилась с частниками из «Кристалла», и 3 года команда существовала как ЦСК ВВС «Кристалл», только вот ЦСК ВВС, центральный спортивный клуб Военно-воздушных сил, мало что давал в девяностые, когда военком выглядел совсем не таким могущественным, как во времена СССР. Да и страна стала существенно меньше, и Смоленск не мог комплектоваться соседними белорусами, литовцами и украинцами, и далекими казахстанцами и таджиками, как бывало ранее.

«Святые девяностые»

Развал СССР совпал с развалом его армии и оборонной промышленности. Тут повторяться приходиться только из-за того, что отдельные персонажи до сих пор продолжают вещать о «святых девяностых». Пока «его святейшества» Михал Сергеич и Борис Николаич в четыре руки развалили бесовской Советский Союз, места мужчин в военной форме в столицах и провинции занимали братки в малиновой униформе. И Смоленск не исключение. Если перечислять значимых людей города, которые своими смертями ограняют те самые девяностые, то наберется еще одна команда — «смертников». Заговорить об этом нас заставила фигура Александра Шкадова, президента ФК «Кристалл», когда возглавляемое Шкадовым производственное объединение взяло шефство над футболом. Но президентствовал Шкадов только 3 года. Поскольку с президента ФК «Черноморец» из Новороссийска Владимира Бута в сентябре 1993 года в России начался отстрел спортивных руководителей, в 1997 году этот процесс из хаотичного перерос в организованный (Валентин Сыч в хоккее, Лариса Нечаева в футболе), и убийство Шкадова в 1998 году уже не так шокировало общественность страны, но стало сильнейшим ударом локально в Смоленске. Хотя это было промежуточное убийство (один из братьев Колесниковых и Черноусов — в 1997 году, Петросян — в 2000-м, Прохоров — в 2002-м), Смоленск еще долго трясло, и если портреты всех убиенных разместить по периметру «Ельцин-Центра», то и его стены, наверное, замироточат.

Игровой состав «Кристалла» к тому времени формировался из футболистов соседних стран, поскольку «околосоветский» футбольный люд к середине 90-х наглотался пыли в европейских чемпионатах и массово рванул в чемпионаты России всех лиг, поскольку языков иностранных не знал, от менталитета советского не отделался. И «Кристалл» тех лет это армянские братья Адамяны, азербайджанцы Лукин и Ширинов, белорусы Карачун, Мартешкин, Роткович, Савостиков, украинцы Малыгин, Порохненко и Путря, казахстанский грек Панайотиди , латвиец Троицкий, туркмен Нежелев. И целый десант вслед за ним, во главе с Курбаном Бердыевым, сменившим Льва Платонова.

Есть подозрение, что не уроженец Ашхабада Дмитрий Нежелев «сосватал» Смоленску туркмена Бердыева... Поскольку в «Кристалл» в те годы пришел новый директор, 39-летний Юрий Дзюба, который и привел в Смоленск Курбана Бердыева. А уже он привел в тренерский цех Виталия Кафанова и Якуба Уразсахатова, футболистов Бегенча Кулиева, Азата Кульджагазова, Юрия Магдиева, а также Владимира Байрамова и Павла Харчика.

Фото: realnoevremya.ru

Такие разные Годы Дракона

В 2000 году в Смоленске состоялся второй турнир памяти Александра Шкадова, получивший статус международного. В гости к смолянам приехали юниорские сборные Казахстана, Литвы, России. Руководил сборной Сергей Стукашов. С одной стороны сборная Стукашова 1983 года рождения — это Максим Григорьев, Дмитрий Сычев, Александр Шешуков. С другой стороны — «оторви, да выбрось»: там мелькали челнинец Владимир Зеленовский, уже перешедший в «Ротор», нижнекамец Дмитрий Кудряшов, к тому времени переехавший в Ижевск, а оттуда во французский «Сент Этьен», будущий рубиновец Петр Немов, герой нашего повествования Константин Дзюба, Владимир Габулов из скромного «Моздока», который был вторым после Дмитрия Чигазова. Но в числе лидеров Гнедов из «Зенита», Тимачев из московского «Динамо», ушедший из жизни Кругляков из «Факела», Соколов из бельгийского «Моленбека», перечисляя фамилии которых сейчас задаешься вопросом: кто эти люди вообще?

Вершиной того года стал чемпионат Европы до 16 лет, где мы начали с победы над Англией — 3:2. У англичан в составе Джермейн Пеннант, английский индус Майкл Чопра и т. д.), но в целом такое ощущение, что 1983 год рождения у британцев не задался. Константин Дзюба отметился в заявке, проведя матч на скамейке запасных, как и следующую игру (Ирландия — 3:0), а вот с Португалией он вышел в составе. Уже через 4 года Бруну Вале, Угу Виана, Раул Мейрелеш будут играть за олимпийскую сборную Португалии, вместе с Бруну Алвишом, Данни и Криштиану Роналду. Будущий московский динамовец Мигел Куштодиу плюс Рикарду Куарежма и названные Виана и Мейрелеш станут бронзовыми призерами чемпионата Европы 2012 года, возможно, россияне в этот момент будут вспоминать, как обыграли их в Израиле — 2:1. Выходит, что россияне продемонстрировали свой потенциал, а португальцы свой в итоге реализовали. По совпадению эти годы по китайскому календарю годы Дракона, только 2000-й, удачливый для нас, это год Белого металлического дракона, а 2012-й — год Голубого водяного дракона — успешный для португальцев.

(Окончание следует)



Джаудат Абдуллин