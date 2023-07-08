«Размещают кондиционеры и вентшахты, уродуя памятник в центре Казани»

Казанцы обеспокоены удручающим видом фасадов Дома Челышева на Кремлевской

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Жители Казани пожаловались на плохое состояние объекта культурного наследия — дома Челышева на ул. Кремлевской, 25/22. По словам горожан, фасады исторического особняка арендаторы изуродовали кондиционерами, вентиляционными шахтами и вывесками. Комитет РТ по охране ОКН, изучив жалобу, направил предостережение правообладателю памятника истории и культуры — Казанскому федеральному университету. Однако в вузе «Реальному времени» сообщили, что КФУ принадлежит лишь часть помещений в здании. Подробнее — в материале.

«Необходим более тщательный контроль за фасадами»

Обращение по поводу внешнего вида исторического здания, известного как дом Челышева, было подано еще в начале июня. Неравнодушный казанец Игорь Ч. написал на портал «Народный контроль»:

— Организации — арендаторы без согласования с властями размещают кондиционеры, вентиляционные шахты и некрасивые вывески на фасаде дома Челышева, уродуя памятник культурного наследия регионального значения в центре Казани.

Недовольство состоянием памятника выразила еще одна жительница города Елена Р. По ее словам, необходим более тщательный контроль за фасадами зданий в статусе объектов ОКН: «В таких зданиях не место грязным пивнухам и непонятным ресторанам», — заявила она.

Обращение по поводу внешнего вида дома Челышева было подано в начале июня. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия отметили, что композиция и архитектурное решение фасадов, отделка и архитектурные детали фасадов являются неотъемлемой частью предмета охраны указанного ОКН.



— Действующим федеральным законодательством закреплены принципы неизменности облика объектов культурного наследия, в том числе установлен запрет на проведение работ, изменяющих предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающих условия, необходимые для его сохранности. Ответственность за соблюдение требований закона при содержании, использовании, обеспечении сохранности памятника всецело возложена на собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, — указали в ведомстве Ивана Гущина.

Кроме того, специалисты сообщили, что правообладателем памятника истории и культуры является Казанский федеральный университет, а «поскольку разрешительные документы на производство указанных работ Комитетом не выдавались, правообладателю объекта направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ от 28.06.2023 №02-06/2846».

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Разрешительные документы на производство указанных работ Комитетом не выдавались». Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

«КФУ принадлежит лишь часть здания»

Сейчас в доме Челышева находятся книжный и продуктовый магазины, кафе и бары. Также в здании расположен подготовительный факультет для иностранных учащихся Казанского федерального университета, где ведут довузовскую подготовку иностранных граждан. На запрос «Реального времени» по поводу состояния памятника в КФУ сообщили следующее:



— Казанский федеральный университет является правообладателем только ряда помещений в здании по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, 25 и соответственно несет ответственность только за часть фасада. Мы благодарим наших сограждан за оказанное внимание к вопросу неизменности облика объектов культурного наследия города Казани. Обращение в ГИС РТ «Народный контроль» принято в работу, — заявили в вузе.

Корреспондент издания также обратился в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия с просьбой рассказать, какая работа проводится в отношении других собственников здания. Ответ будет опубликован по получении.

Казанский федеральный университет является правообладателем только ряда помещений в здании. Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

Как ранее писало «Реальное время», в Казани начали очищать фасады объектов культурного наследия от портящих вид исторических зданий современных атрибутов. К примеру, в центре города воссоздают первоначальный исторический облик жилого дома Валтреста «Татваленок», построенного в 1930-х годах XX века. Хорошо знакомое казанцам здание на ул. Татарстан, 3/2, построенное для стахановцев и специалистов самой крупной в стране валяльно-фетровой фабрики, должно предстать в том виде, который за десятилетия был утрачен. Реставраторы восстановят наружные двери в прежних объемах, исторические навесы и кронштейны балконов. Но больше всего специалистов волнует то, что значительно искажен внешний облик фасада дома, в частности на уровне первого этажа: в крыльях выполнена современная отделка частично из керамогранита, частично из штукатурки под «шубу». После реконструкции здание наконец избавится от уродующих его элементов — остекления балконов и кондиционеров на фасаде, их демонтируют. Пластиковые окна заменят на деревянные.



В том, что внешние блоки кондиционеров больше не будут портить облик главного здания вуза в статусе ОКН, заверили и в КНИТУ-КХТИ. На первом этапе реставрации главного университетского корпуса на ул. Толстого, который стал объектом культурного наследия, смонтируют систему кондиционирования. В самом вузе «Реальному времени» заявляли, что работы будут проходить поэтапно и не один год — по мере финансовых возможностей.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Самый большой сиреневый сад Казани



Дом Челышева является объектом культурного наследия республиканского значения. Он поставлен на охрану постановлением Совета Министров ТАССР от 23.10.1981 №601 «О ходе выполнения в Татарской АССР Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры».

Дом был построен в конце XVIII века. Известно, что в начале XIX столетия усадьба занимала одну треть обширного квартала и состояла: из основного здания, соединенного по ул. Кремлевской с двумя каменными жилыми флигелями оградой и воротами; флигели по ул. Кави Наджми и корпуса лавок в центральной части двора, который отделял от сада парадный двор за домом. В 1830 годы домовладение принадлежало полковнику И.Ф. Мергасову. В 1840 годы основное здание и флигели были объединены. Здание неоднократно перестраивали: в 1848 году — по проекту архитектора П.Г. Пятницкого, в 1856-м — архитектором Б.А. Ивановым. В 1865-м капитан в отставке Н.И. Мергасов отдал дом в аренду А.И. Коммонену, у которого в 1897 году его приобрел купец И.Л. Челышев. Поэтому особняк называют домом Мергасова — Челышева.

Еще раньше, в 1791 году при участии губернатора Баратаева в этом здании организовали профессиональный русский театр, который проработал там 5 лет. Руководителем театра был придворный актер Василий Бобровский. Затем здесь открылся шахматный клуб. А во дворе этого дома был знаменитый на всю Казань и самый большой в городе сиреневый сад, очень любимый горожанами.

По свидетельству казанского историка 1-й половины XIX в. А.И. Артемьева, в этом доме в 1905—1906 гг. одно из помещений здания снимала редакция газеты кадетской партии «Вечернее эхо», которую издавал П.М. Стадырнов. В советский период первый этаж занял продовольственный магазин, а правую сторону — Институт торговли.



1 / 15 Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru