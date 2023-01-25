В Казани готовят к реставрации жилой дом Валтреста «Татваленок»

Как стало известно «Реальному времени», в Казани планируют воссоздать первоначальный исторический облик жилого дома Валтреста «Татваленок», построенного в 30-х годах XX века. Хорошо знакомое казанцам здание на ул. Татарстан, 3/2, построенное для стахановцев и специалистов самой крупной в стране валяльно-фетровой фабрики, должно предстать в том виде, который за десятилетия был утрачен. К примеру, восстановят наружные двери в прежних объемах, исторические навесы и кронштейны балконов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Трещины, плесень, остекленные балконы



Жилой дом Валтреста — примечательное здание на ул. Татарстан, которое сразу привлекает взгляд прохожих. Многие помнят его по массивной вывеске на крыше с надписью «Красный Восток». Перед началом реставрации специалисты изучили состояние объекта. Основные выявленные дефекты и повреждения — это трещины, разрушения, расслоения и выпадения отделочного слоя, поражение плесенью цокольных частей стен, коррозия стальных балок, разрушение защитного слоя бетона, кирпичной кладки стен и многое другое.

Но больше всего специалистов волнует то, что значительно искажен внешний облик фасада дома, в частности на уровне первого этажа, в крыльях выполнена современная отделка частично из керамогранита, частично из штукатурки под «шубу».

После реконструкции здание наконец избавится от уродующих его элементов — остекления балконов и кондиционеров на фасаде, их демонтируют. Пластиковые окна заменят на деревянные. При этом предусматривается восстановление первоначальных размеров, формы, рисунка, фактуры и цвета конструкций. Оконные рамы выполнят из клееного бруса сосны. Проектом предлагается восстановить и наружные двери в прежних размерах, опираясь на имеющуюся отметку пола помещений 1 этажа.

— В рамках эскизного проекта реставрации предлагается восстановить исторический облик здания с модернизацией существующих входных групп, с увязкой с архитектурным обликом объекта, — говорится в акте госэкспертизы.

Многие помнят этот дом по массивной вывеске на крыше с надписью «Красный Восток». Фото: 2gis.ru

Выход на крышу сохранят



Комплексные научные исследования выявили и ценные подлинные элементы дома Валтреста «Татваленок», которые подлежат обязательному сохранению и являются предметом охраны. В первую очередь это градостроительные особенности — местоположение и градостроительные характеристики здания на пересечении улиц Татарстан и Ш. Марджани, территория в утвержденных границах и объемно-пространственная композиция: Г-образное здание в плане с дуговым центром и разновысотными крыльями, вставками, в 5—6 этажей, с бельведером.

Также предстоит сохранить подлинные кирпичные стены, фундаменты; историческую конфигурацию, материал кровли — листовое кровельное железо с двойным фальцем; выход на кровлю; слуховые окна; композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов.

Цветовое решение здания восстановят согласно историческим фотографиям 1950 годов. Как выяснилось, первоначальное цветовое решение фасадов — охристое с различной поэтажной насыщенностью, а архитектурно-декоративные элементы выделены белым колером. Важным моментом в процессе ремонта является подбор нужного оттенка штукатурки, чтобы после замены дефективных участков они не выглядели темнее и не выделялись.

Фото: 2gis.ru

Иллюстрация из книги «Экскурс в архитектурную жизнь советской Казани»

Дом для стахановцев

Жилой дом Валтреста занял место построенной в 1769 году на средства купца Ивана Шемякина церкви Четырех евангелистов — первого христианского храма в мусульманском Забулачье.

В 1929 году Центральный исполнительный комитет республики напечатал циркуляр о закрытии четырех церквей, в том числе и Четырех Евангелистов. 9 марта 1932 года рабочие меховых фабрик попросили передать здание стройконторе «Союзстройпушнина», чтобы объект разобрать, а из материалов построить Дворец культуры. За храм вступилась комиссия по делам музеев и памятников старины, но в итоге в апреле 1939-го сначала закрылась местная община, а потом начали разбирать и церковь. Есть легенды, что под домом можно найти человеческие кости, ведь при церкви был свой погост.

Здание на 63 квартиры строилось для стахановцев и специалистов самой крупной в стране валяльно-фетровой фабрики имени секретаря Татарского обкома ВКП(б) М.О. Разумова. Постройку такого крупного объекта краеведы считают большим шагом в казанской архитектуре.

Первым проектировщиком дома Валтреста на месте церкви стал Семен Копец, главный архитектор Казани с 1940 по 1957 годы (а в 1944—1946 годы — еще и председатель правления Союза Советских Архитекторов ТАССР). Родился в Беларуси, вырос в детском доме, в ТАССР учился в Казанском политехническом институте (позже — Казанский институт коммунального строительства). В частности, занимался надстройкой существующих зданий в проектной конторе «Казнадстрой». Среди его проектов — Колхозный рынок, дома на Большой Красной, 14 и 17.

Иллюстрация из книги «Экскурс в архитектурную жизнь советской Казани»

Вторым автором в 1935 году стал Виктор Дубровин, автор 3-го дома специалистов на Чернышевского, на углу Московской и Чернышевского. По традиции тех лет мыслили архитекторы масштабами города, когда объекты не вписывали в ландшафт, а проектировали сразу весь центр. По их идее, ансамбль из зданий должен был окружить Нижний Кабан. От того замысла остались две доминанты — дом СК-4 (в народе — «Серая лошадь») на Эсперанто — Назарбаева и дом Валтреста. Напротив «Татваленка», как потом назвали его казанцы, планировалось построить упомянутый ранее Дом культуры, который в итоге был построен на Тукая (рядом со снесенной церковью Бориса и Глеба). Из-за этой неясности с планированием дом Валтреста появился на несколько лет позже.



Солярий и прачечная в доме

Квартиры в доме были оборудованы паровым отоплением, ванными комнатами. На первом этаже разместились два магазина, детский сад и ясли, прачечная. Здание объединяет две линии развития советской архитектуры: постконструктивизм (жилой комбинат) и неоклассицизм жолтовско-фоминского направления (колонны высотой в несколько этажей), лепнина — мастера еще дореволюционной школы. Пережитком прошлого было обилие барельефных и скульптурных украшений, которые Архсовет предложил оставить только в центральной части. Он же рекомендовал часть крыши в сторону Кабана сделать плоской — для солярия. Такие элементы были применены впервые при Советской власти, но они не дошли до наших дней.

Бельведер на крыше вдохновлен гостиницей «Москва» (сейчас Four Seasons) на Охотном ряду. Он полностью соответствовал идеологии тех лет: жители должны эксплуатировать дома — включая крыши, дворы. По некоторым данным после строительства дома на участке перед домом был разбит сквер с фонтаном. Следует отметить, что в доме была автономная котельная, в подвалах — кладовки, на крыше — место для сушки белья.

Татваленок, 1961 год. Фото pastvu.com

Фото: 2gis.ru

В советское время рядом с домом Валтреста по улице Татарстана проходил бульвар, мимо которого ездил трамвай. Тогда это была гораздо более спокойная часть города, чем сейчас. Газ провели в 1960-е. При 63-квартирном жилкомбинате работал детский сад и ателье мод. В лихие 90-е дом также называли в народе «Красным Востоком» — рекламу пива со здания сняли в 2015 году. Кстати, местные жители до сих пор могут подняться наверх — у них есть ключи от калитки, закрывающей доступ на крышу.



К Универсиаде «Татваленку» покрасили фасад и заменили крышу, при этом жители регулярно жаловались на то, что штукатурка с балконов может отвалиться в любой момент и упасть на тротуар (или на голову). Судя по всему, дому не долго ждать реставрации.