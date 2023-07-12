Татарские красавицы на обложке «Огонька»

Фото: Б.И. Урманче. Эскиз оформления сцены Большого театра для концерта татарского искусства. Москва, 1957 г. Использовано realnoevremya.ru фото из собрания Фонда Марджани

Более полувека назад, с 24 мая по 4 июня 1957 года, в Москве широко отпраздновали Декаду татарского искусства и литературы. Эта акция имела важное значение для Татарской АССР и стала ярким, запоминающимся событием в культурной жизни всей страны. Популярный всесоюзный журнал «Огонек» в те дни также уделил этой теме большое внимание, разместив на обложке 21-го выпуска портреты двух татарских девушек в национальных костюмах. Подробнее об этом на основе тематического сборника статей рассказывает коллектив авторов Института истории им. Марджани.

Всесоюзный иллюстрированный журнал «Огонек» был официальной витриной жизни в СССР. Обычно на его обложку попадали знатные труженики, орденоносные рабочие и колхозницы, знаменитые спортсмены, ученые и другие официальные звезды советской эпохи. В мае 1957 года очередной номер украсили улыбчивые татарские девушки в национальных костюмах. Как же они оказались на обложке одного из главных журналов страны?



Триумф татарской культуры в столице СССР

В эти дни 66 лет назад в Москве с большим успехом проходила Декада татарского искусства и литературы (24 мая — 4 июня 1957 г.). Она стала не только важным событием в истории культурной жизни Татарской АССР, но и значимым, «одним из самых ярких светлых событий» на всесоюзном уровне.

Скриншот realnoevremya.ru обложки журнала «Огонек» № 21 (1562) Май 1957/Фото Я. Рюмкина

Решение о проведении Декады татарского искусства и литературы в Москве было принято постановлением Совета Министров СССР от 26 ноября 1955 г. Это было долгожданное событие, к которому готовилась республика многие годы, она шла к этому с довоенного времени. Это было тем более важно, что предыдущие запланированные декады татарского искусства и литературы в 1941 и 1953 гг. не состоялись по объективным причинам: началась Великая Отечественная война, умер Сталин.

Декада — смотр на самом высшем уровне достижений всех видов искусства. Главной задачей предстоявшего мероприятия являлась демонстрация достижений и успехов в развитии национальной культуры ТАССР.

Ее проведение, с одной стороны, не выбивалось из ряда характерных для культурной жизни конца 1950-х — первой половины 1960-х гг. процессов активизации творческих контактов, межкультурного обмена. С другой стороны, московская Декада татарской культуры занимала особое место не столько с точки зрения межэтнического культурного взаимодействия, сколько в утверждении татарской идентичности в советском континууме.

Декада, в ходе которой национальное искусство Татарской АССР оказалось в фокусе столичной общественности, дала ощущение, что татарское искусство является полноценным референтным сегментом советской культуры. Это маркировало реальный поворот в настроении татарского общества.

В рамках декады свои лучшие спектакли показали Татарский государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля, Казанский Большой драматический русский театр им. Качалова, Татарский академический театр им Г. Камала. В залах Академии художеств СССР было выставлено более 700 произведений изобразительного искусства Татарстана. Их теплое приятие московской публикой, неподдельный интерес с ее стороны свидетельствовали о настоящем триумфе национальной культуры. (А.Г. Галлямова)

Сам факт грандиозного проведения Декады татарского искусства и литературы в Москве в тяжелые послевоенные десятилетия свидетельствует о расцвете татарской культуры, пережившей непростую трансформацию первой половины ХХ столетия. Мало того, именно в пятидесятые годы ХХ века при участии деятелей культуры, прошедших испытания Великой Отечественной войны, закладывается поистине неисчерпаемый потенциал национальной литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, который ярко проявил себя в годы так называемой хрущевской оттепели». (Р.Р. Салихов).

Деятели татарской культуры во время Декады в Москве. 1957 г. Фото предоставлено realnoevremya.ru из фондов Нацбиблиотеки РТ/kitaphane.tatarstan.ru

К подготовке мероприятия были привлечены 1 043 участника, включая все самые лучшие творческие силы республики.



Письмо министру культуры Татарской АССР Х.Б. Рахматуллину, 3 мая 1957 г.

Я, коренной житель гор. Москвы, кадровый работник автомобильного завода им. И.А. Лихачева Вафин Карим, вместе с супругой и сыном с большим удовольствием смотрели героические оперы «Джалиль», «Алтынчеч», «Самат» и балет «Шурале», созданные талантливыми татарскими композиторами Н. Жигановым, Валиуллиным, Ф. Яруллиным. Мы были восхищены силой, красотой, содержательностью этих произведений и исполнительским мастерством. Исключительно большой успех у зрителей имели спектакли татарского Гос[ударственного] Академического театра Г. Камала «Хужа Насретдин», «Зифа», «Галия-бану» и другие. Исполнение роли Хужи Насретдина Народным артистом РСФСР и ТАССР Абжалиловым оставило потрясающее впечатление. Эти сильные, глубоко содержательные произведения свидетельствуют о том, что национальная по форме, социалистическая по содержанию культура татарского народа достигла выдающихся успехов в своем творчестве.

Выросли замечательные национальные кадры, способные поднять на еще высшую ступень ее развития. Мы бесконечно рады этим достижениям и от души желаем татарскому народу, его искусству и литературе дальнейших успехов и процветания.

Тов. Рахматуллин! Я, как и другие татарские трудящиеся, очень люблю свои национальную музыку, песню и произведения. Поэтому мы с нетерпением ждали приезда в столицу Татарской декады искусства и литературы.

Это и понятно. Ведь для татарских трудящихся столицы нет ни одного клуба и ни одного дома культуры. Жажда столичных татар к своей национальной культуре очень велика и с которой нельзя не считаться...

Декада прошла с большим успехом, на этой волне в «Огоньке» и появились публикации о ней и об искусстве Татарской республики (статья Х. Якупова, рассказы Ф. Хусни «На окраине», Ф. Амирхана «Татарка», стихотворения Ш. Маннура, А. Файзи, З. Нури, И. Юзеева и др.), а на обложке оказались Альфия Гайнутдинова и Бибинур Валиахметова — участницы театрального коллектива ДК Кировского р-на Казани, игравшие в музыкальной комедии Д. Файзи «Башмачки».