Экс-директор элитного караоке превратит особняк в историческом центре Казани в ресторан
Дом изначально реконструировали под ресторанный бизнес
Как выяснило «Реальное время», старинный деревянный дом на пересечении улиц Муштари и Ульянова-Ленина — бывший доходный дом Терпигоревых — стал рестораном. Заведение под названием «Вишня золотая» открывает бывший директор элитного караоке-клуба «Домино», расположенного в самом центре главной «тусовочной» улицы Казани — Профсоюзной. О том, что особняк, имеющий статус объекта культурного наследия, собираются продать, стало известно еще три года назад. На тот момент его владельцем являлась компания «Ас-Ком» известных казанских архитекторов Гульсинэ и Виктора Токаревых, которые проектировали многие знаковые объекты города. На сегодняшний день фирма экс-хозяев ликвидирована, а сами они терпят убытки, но уже в другом проекте. Детали — в материале «Реального времени».
Дом изначально реконструировали под ресторанный бизнес
Двухэтажный деревянный особняк на перекрестке улиц Муштари и Ульянова-Ленина знаком многим казанцам. Несколько лет здание тщательно реконструировали, и вот уже в марте 2020 года его выставили на продажу за 80 миллионов рублей:
— Декоративные резные элементы фасада: наличники, карнизы, воссозданы по чертежам и придают дому законченный парадный вид, дополняет картину открытая терраса, выходящая на ул. Муштари. Конструкция дома абсолютно надежна и прослужит еще не менее 100 лет, — говорилось в объявлении его бывшего собственника.
Общая площадь дома — 756 кв. метров, земельного участка — 4,7 сотки. При этом площадь каждого этажа — 250 «квадратов», благодаря чему, по словам продавца, в подвале можно было бы разместить даже спортивный зал. Среди дополнительных преимуществ: шаговая доступность исторических и культурных объектов, близость метро, удаленность от шумных магистралей, собственная парковка на несколько автомобилей, благоустроенная придомовая территория, индивидуальное отопление, а также центральное водоснабжение и канализация.
На момент появления объявления о продаже собственником дома являлась компания «Ас-Ком» известных казанских архитекторов Гульсинэ и Виктора Токаревых. Как рассказывали «Реальному времени» в самой фирме, здание могло бы подойти как для бизнеса, например гостиницы, ресторана или офиса, так и для жилья. При этом представители компании подчеркивали, что внутри особняка — черновая отделка, по словам инвестора, бревенчатые стены на усмотрение покупателя можно будет либо облицевать кирпичом, либо закрыть гипсокартоном.
— Здание изначально проектировалось под общепит, поэтому на цокольном этаже выделено место под горячий и холодный цехи, подведены мощные вентиляция и линия электричества. Поэтому здесь идеально было бы открыть ресторанный бизнес, — рассказывали «Реальному времени» в «Ас-Коме» еще в марте 2020 года. При этом сама семья архитекторов от каких-либо комментариев насчет продажи жилья отказывалась.
«Я считаю, это прекрасно, что этот объект будет жить!»
Особняк Терпигоревых является объектом культурного наследия местного значения и включен в реестр с июня 2017 года. Датой постройки усадьбы считаются 1903—1905 годы. В прошлом бревенчатый двухэтажный жилой дом с балконами принадлежал священнику с фамилией Терпигорев, который в этой части Казани владел еще двумя зданиями. Здание имело раздельные входы на этажи, снаружи было обшито тесом. Сам Терпигорев был репрессирован в конце 30-х годов прошлого века.
Кроме того, известно, что в этом особнячке в 1950-е жил Николай Калинин — известный историк, археолог, краевед, основоположник казанской школы археологии, автор множества научных и научно-популярных книг по истории Казани.
В свою очередь, директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова еще в 2020-м заявила, что сделка по заявленной цене вряд ли возможна. По ее словам, причина в том, что памятников деревянного зодчества в Казани осталось считаное количество:
— <…> Не все согласны с продажной стоимостью таких объектов. Представьте «Черный квадрат» Малевича — не все согласны оценить его как на тематических аукционах. То же самое и с объектами культурного наследия: сторона продавца считает, что объект недооценен, сторона покупателя — что переоценен, с учетом степени износа, который присущ деревянным постройкам и возрасту этого объекта, — говорила она. Вместе с этим эксперт также отмечала и факт того, что статус ОКН накладывает определенные ограничения и требования, а это, в свою очередь, отпугивает потенциальных покупателей.
Анастасия Гизатова не смогла обойти стороной состоявшуюся сделку, выразив искреннюю радость, что данный объект все же обретет вторую жизнь. Более того, по ее словам, ресторан в таком историческом доме имеет перспективы стать достаточно популярным местом у казанцев.
Семья архитекторов терпит убытки уже во второй компании
Что же касается «Ас-Кома», то еще в 2019-м выручка фирмы достигала 1,4 миллиона рублей, притом что сумма расходов попросту не давала ей сделать чистой прибыли. И хотя на тот момент микропредприятие состояло всего из двух человек, у него все же имелся убыток в одну тысячу рублей. Еще годом ранее ситуация была гораздо хуже — убыток в 970 тысяч рублей. Уже в июле 2020-го компанию ликвидировали. Одними из самых запоминающихся проектов «Ас-Кома» стали жилые комплексы «Вишневый сад» и «Катановский».
Вместе с просуществовавшей около 20 лет компанией у семьи архитекторов был еще один проект — «Творческая мастерская архитекторов Токаревых» (ООО «ТМТ»). Организация была основана в 1990 году, следовательно, существует на рынке уже 32 года. Несмотря на такой огромный опыт, сегодня ее дела обстоят не лучше, чем в «Ас-Коме». Согласно последним открытым данным (на 2022 год), доходы ТМТ достигли 1,8 миллиона рублей при убытках в 5,8 миллиона. Более того, на их покрытие компания использовала весь собственный капитал, а число ее работников за два года упало с девяти до шести человек.
«Реальное время» обратилось в «Творческую мастерскую архитекторов Токаревых» за комментарием по поводу продажи дома Терпигоревых. Помощница Гульсинэ Токаревой переадресовала ей наши вопросы. Ответ будет опубликован по получении.
Владельцем дома стал выходец из караоке, в чьем подвале был нелегальный покер-клуб
Владельцем ресторана в особняке Терпигоревых стал Айрат Садреев — бывший директор караоке-клуба «Домино», работающего под юридическим лицом ООО «ЛоранаПлюс». Заведение более десяти лет работает на перекрестке улиц Профсоюзной и Чернышевского. Напротив него также расположен известный большинству казанцев дорогостоящий ресторан More&More. Статус этого места подчеркивает и средний чек, который примерно в полтора раза выше, чем во всех других караоке Казани. Кроме того, его нередко посещают и известные личности, среди которых музыканты, артисты и блогеры.
Согласно открытым данным, на конец прошлого года выручка организации составила более 63 миллионов рублей, а чистая прибыль — 7,6 миллиона.
«Мы открылись в техническом режиме»
Само юрлицо ресторана было зарегистрировано в декабре прошлого года. На днях в интернете уже появились открытые вакансии в этом заведении. Так, например, «Вишне золотой» требуется шеф-кондитер, чью заработную плату оценивают в 70—80 тысяч рублей. Объявление появилось не так давно — 1 июля. Также на карте в сервисе 2Gis можно найти комментарий о доме Терпигоревых, оставленный самим владельцем Айратом Садреевым. В нем он сообщает об открытии ресторана, а также прикладывает его фото:
«Реальное время» связалось с рестораном «Вишня золотая», где нам подтвердили, что ресторан уже открыт в техническом режиме, но пока там еще ведется множество организационных работ:
— Мы открылись в техническом режиме. Ресторан уже работает. Открываем свои двери пока что в неопределенное время. То есть можем где-то в три, четыре или даже пять часов открыться. Сейчас мы заняты, поскольку тут производится много доработок, — рассказала представитель заведения.
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