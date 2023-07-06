Экс-директор элитного караоке превратит особняк в историческом центре Казани в ресторан

Дом изначально реконструировали под ресторанный бизнес

Как выяснило «Реальное время», старинный деревянный дом на пересечении улиц Муштари и Ульянова-Ленина — бывший доходный дом Терпигоревых — стал рестораном. Заведение под названием «Вишня золотая» открывает бывший директор элитного караоке-клуба «Домино», расположенного в самом центре главной «тусовочной» улицы Казани — Профсоюзной. О том, что особняк, имеющий статус объекта культурного наследия, собираются продать, стало известно еще три года назад. На тот момент его владельцем являлась компания «Ас-Ком» известных казанских архитекторов Гульсинэ и Виктора Токаревых, которые проектировали многие знаковые объекты города. На сегодняшний день фирма экс-хозяев ликвидирована, а сами они терпят убытки, но уже в другом проекте. Детали — в материале «Реального времени».

Дом изначально реконструировали под ресторанный бизнес

Двухэтажный деревянный особняк на перекрестке улиц Муштари и Ульянова-Ленина знаком многим казанцам. Несколько лет здание тщательно реконструировали, и вот уже в марте 2020 года его выставили на продажу за 80 миллионов рублей:

— Декоративные резные элементы фасада: наличники, карнизы, воссозданы по чертежам и придают дому законченный парадный вид, дополняет картину открытая терраса, выходящая на ул. Муштари. Конструкция дома абсолютно надежна и прослужит еще не менее 100 лет, — говорилось в объявлении его бывшего собственника.

Общая площадь дома — 756 кв. метров, земельного участка — 4,7 сотки. При этом площадь каждого этажа — 250 «квадратов», благодаря чему, по словам продавца, в подвале можно было бы разместить даже спортивный зал. Среди дополнительных преимуществ: шаговая доступность исторических и культурных объектов, близость метро, удаленность от шумных магистралей, собственная парковка на несколько автомобилей, благоустроенная придомовая территория, индивидуальное отопление, а также центральное водоснабжение и канализация.

Фото: скриншот google.com/maps от realnoevremya.ru

На момент появления объявления о продаже собственником дома являлась компания «Ас-Ком» известных казанских архитекторов Гульсинэ и Виктора Токаревых. Как рассказывали «Реальному времени» в самой фирме, здание могло бы подойти как для бизнеса, например гостиницы, ресторана или офиса, так и для жилья. При этом представители компании подчеркивали, что внутри особняка — черновая отделка, по словам инвестора, бревенчатые стены на усмотрение покупателя можно будет либо облицевать кирпичом, либо закрыть гипсокартоном.

— Здание изначально проектировалось под общепит, поэтому на цокольном этаже выделено место под горячий и холодный цехи, подведены мощные вентиляция и линия электричества. Поэтому здесь идеально было бы открыть ресторанный бизнес, — рассказывали «Реальному времени» в «Ас-Коме» еще в марте 2020 года. При этом сама семья архитекторов от каких-либо комментариев насчет продажи жилья отказывалась.

«Я считаю, это прекрасно, что этот объект будет жить!»

Особняк Терпигоревых является объектом культурного наследия местного значения и включен в реестр с июня 2017 года. Датой постройки усадьбы считаются 1903—1905 годы. В прошлом бревенчатый двухэтажный жилой дом с балконами принадлежал священнику с фамилией Терпигорев, который в этой части Казани владел еще двумя зданиями. Здание имело раздельные входы на этажи, снаружи было обшито тесом. Сам Терпигорев был репрессирован в конце 30-х годов прошлого века.

Кроме того, известно, что в этом особнячке в 1950-е жил Николай Калинин — известный историк, археолог, краевед, основоположник казанской школы археологии, автор множества научных и научно-популярных книг по истории Казани.

Фото: скриншот google.com/maps от realnoevremya.ru

В свою очередь, директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова еще в 2020-м заявила, что сделка по заявленной цене вряд ли возможна. По ее словам, причина в том, что памятников деревянного зодчества в Казани осталось считаное количество:

— <…> Не все согласны с продажной стоимостью таких объектов. Представьте «Черный квадрат» Малевича — не все согласны оценить его как на тематических аукционах. То же самое и с объектами культурного наследия: сторона продавца считает, что объект недооценен, сторона покупателя — что переоценен, с учетом степени износа, который присущ деревянным постройкам и возрасту этого объекта, — говорила она. Вместе с этим эксперт также отмечала и факт того, что статус ОКН накладывает определенные ограничения и требования, а это, в свою очередь, отпугивает потенциальных покупателей.

Анастасия Гизатова не смогла обойти стороной состоявшуюся сделку, выразив искреннюю радость, что данный объект все же обретет вторую жизнь. Более того, по ее словам, ресторан в таком историческом доме имеет перспективы стать достаточно популярным местом у казанцев.

— Знаете, я считаю, это прекрасно, что этот объект будет жить! Очень грустно наблюдать нежилые объекты, особенно объекты культурного наследия, которые могут радовать. Ведь там же особая атмосфера. Я считаю, что любители чего-то особенного, какой-то особенной атмосферы, стилистики и ощущений наверняка оценят это место и оно будет популярным. Желаю удачи тем, кто решил там организовать ресторан! — прокомментировала она новость об открытии ресторана уже в этом году.

Семья архитекторов терпит убытки уже во второй компании

Что же касается «Ас-Кома», то еще в 2019-м выручка фирмы достигала 1,4 миллиона рублей, притом что сумма расходов попросту не давала ей сделать чистой прибыли. И хотя на тот момент микропредприятие состояло всего из двух человек, у него все же имелся убыток в одну тысячу рублей. Еще годом ранее ситуация была гораздо хуже — убыток в 970 тысяч рублей. Уже в июле 2020-го компанию ликвидировали. Одними из самых запоминающихся проектов «Ас-Кома» стали жилые комплексы «Вишневый сад» и «Катановский».

Вместе с просуществовавшей около 20 лет компанией у семьи архитекторов был еще один проект — «Творческая мастерская архитекторов Токаревых» (ООО «ТМТ»). Организация была основана в 1990 году, следовательно, существует на рынке уже 32 года. Несмотря на такой огромный опыт, сегодня ее дела обстоят не лучше, чем в «Ас-Коме». Согласно последним открытым данным (на 2022 год), доходы ТМТ достигли 1,8 миллиона рублей при убытках в 5,8 миллиона. Более того, на их покрытие компания использовала весь собственный капитал, а число ее работников за два года упало с девяти до шести человек.

«Реальное время» обратилось в «Творческую мастерскую архитекторов Токаревых» за комментарием по поводу продажи дома Терпигоревых. Помощница Гульсинэ Токаревой переадресовала ей наши вопросы. Ответ будет опубликован по получении.

ЖК «Вишневый сад», спроектированный семьей архитекторов Токаревых. Фото: скриншот google.com/maps от realnoevremya.ru

Владельцем дома стал выходец из караоке, в чьем подвале был нелегальный покер-клуб

Владельцем ресторана в особняке Терпигоревых стал Айрат Садреев — бывший директор караоке-клуба «Домино», работающего под юридическим лицом ООО «ЛоранаПлюс». Заведение более десяти лет работает на перекрестке улиц Профсоюзной и Чернышевского. Напротив него также расположен известный большинству казанцев дорогостоящий ресторан More&More. Статус этого места подчеркивает и средний чек, который примерно в полтора раза выше, чем во всех других караоке Казани. Кроме того, его нередко посещают и известные личности, среди которых музыканты, артисты и блогеры.

Согласно открытым данным, на конец прошлого года выручка организации составила более 63 миллионов рублей, а чистая прибыль — 7,6 миллиона.

Участок ул. Профсоюзной, где расположены ресторан More&More и караоке «Домино». Фото: скриншот google.com/maps от realnoevremya.ru

«Мы открылись в техническом режиме»

Само юрлицо ресторана было зарегистрировано в декабре прошлого года. На днях в интернете уже появились открытые вакансии в этом заведении. Так, например, «Вишне золотой» требуется шеф-кондитер, чью заработную плату оценивают в 70—80 тысяч рублей. Объявление появилось не так давно — 1 июля. Также на карте в сервисе 2Gis можно найти комментарий о доме Терпигоревых, оставленный самим владельцем Айратом Садреевым. В нем он сообщает об открытии ресторана, а также прикладывает его фото:

Фотография ресторана, оставленная его владельцем в комментариях к объекту на карте. Фото: скриншот 2gis.ru/kazan/geo от realnoevremya.ru

«Реальное время» связалось с рестораном «Вишня золотая», где нам подтвердили, что ресторан уже открыт в техническом режиме, но пока там еще ведется множество организационных работ:

— Мы открылись в техническом режиме. Ресторан уже работает. Открываем свои двери пока что в неопределенное время. То есть можем где-то в три, четыре или даже пять часов открыться. Сейчас мы заняты, поскольку тут производится много доработок, — рассказала представитель заведения.

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