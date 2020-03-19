Доходный дом Терпигоревых продают за 80 миллионов

Как выяснило «Реальное время», старинный деревянный дом на пересечении Муштари и Ульянова-Ленина — бывший доходный дом Терпигоревых — собственник «Ас-Ком» выставил на продажу. Общая площадь дома 756 кв. м, земельного участка — 4,7 сотки. Стоимость объекта — почти 80 млн рублей.



Площадь каждого этажа 250 кв. м, по словам продавца, в подвале можно разместить спортивный зал, технические и бытовые помещения. Собственник — компания «Ас-Ком» известных казанских архитекторов Гульсинэ и Виктора Токаревых, которые проектировали многие знаковые объекты города. В фирме считают, что здание может подойти как для бизнеса, например гостиницы, ресторана, офиса, медклиники, галереи, так и для жилья — «родового гнезда, где смогут комфортно жить несколько поколений вашей семьи».

Подробнее в материале «Реального времени».