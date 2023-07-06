«Народный контроль»: осушение озера, потоп в Мирном и «секретная» стройка у аквапарка

На какие проблемы обращали внимание властей жители Татарстана в июне

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Лето и сезон отпусков повлияли на активность татарстанцев — в «Народный контроль» за июнь пришло порядка 5,6 тысячи обращений, в то время как в весенние месяцы количество заявок доходило до 7-8 тысяч. В топе тем — плачевное состояние дорог, нехватка объектов социальной инфраструктуры, проблемы с водоемами и обеспечение льготными лекарствами. Жара усложнила жизнь населения по соседству с птицефабрикой в Лаишевском районе, граждане вновь жалуются на удушливый запах. Кроме того татарстанцы обращают внимание властей и на состояние памятников архитектуры. Подробнее об этих и других проблемах, которые волнуют жителей республики, — в обзоре «Реального времени».

«Варварское осушение озера»

Жители поселка Константиновка в Советском районе Казани просят спасти озеро, которое стало стремительно мельчать. «С каждым днем воды все меньше, лебеди уже улетели, если не принять меры, оно высохнет до конца лета», — переживает одна из местных жительниц. По мнению женщины, «где-то закопали родник, как говорят люди, хотят осушить озеро, чтобы настроить дома». Это обращение в «Народный контроль» поддержали 150 человек:

— Прошу отреагировать на наше требование по поводу варварского осушения нашего озера. Чтобы потом продать? А как же наши дети? Летом гнездятся утки и лебеди. Зимой лыжи и хоккей, а на Крещение купель.

— Константиновка — поселок, забытый Казанью. И это озеро — единственное место, где с удовольствием гуляют и дети и взрослые. Лебеди не зря там поселились... Просим помощи.

— Постепенно исчезает уникальный компонент гидросферы в черте города. Место обитания многих видов рыб, земноводных и птиц.



В ответ на заявку Центральное территориальное управление Минэкологии Татарстана сообщило, что «обращение находится на рассмотрении». О его результатах жителей обещают проинформировать. Контрольный срок исполнения жалобы истечет в конце июля.

Жители поселка Константиновка в Советском районе Казани просят спасти озеро, которое стало стремительно мельчать. Скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov

О проблемах с водоемом сообщают и жители Альметьевска. Знаменитый каскад прудов нефтяной столицы, как пишут ее жители, превращается в болото. В заявке горожане пишут, что в воде много мусора, идет цветение воды, люди просят очистить пруды:

— Курирующему предприятию желательно производить осмотр каскада прудов еженедельно, производить очистку воды от мусора, водорослей, так как в воде все разлагается, тухнет, стоит неприятный запах, и от этого страдают и гибнут птицы.

— Да, лебеди там просто умирают, разве можно их в болоте таком держать!

Исполком Альметьевского района сообщил жителям, обеспокоенным состоянием прудов, что Департаментом экологии и благоустройства города запланированы работы по расчистке каскада прудов в срок до 1 августа.

Знаменитый каскад прудов нефтяной столицы, как пишут ее жители, превращается в болото. Скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Постоянный шум, выхлопы, пробки под окнами

На ужасное состояние дороги сетуют жители домов по ул. Мухамедьяра в казанском поселке Самосырово — они просят срочно принять меры и отремонтировать ее. «Жители поселка ездят через ул. Аббасова, 23а, наводя страх и ужас на жителей ЖК. Гонки по одностороннему движению», — отметила автор заявки. Ее поддержали еще более 120 человек, которые также указывают на проблему:

— Вечные пробки по утрам вынуждают автомобилистов выбирать дорогу вдоль домов по улицам Аббасова, 23 и Умырзая, 12. Необходимо срочное решение вопроса, так как скоро дорожное покрытие нашего ЖК придет в ужасное состояние.

— Постоянно шум, выхлопы, пробка. Такое ощущение, что живешь рядом с трассой.

— Дорога проходит в нескольких метрах от дома. Она должна быть просто придомовой дорогой, но из-за отсутствия проектной дороги (на ул. Мухамедьяра) весь поселок ездит под окнами, что не должно являться нормой.

— Утром невозможно перейти дорогу от своего дома на ул. Азата Аббасова, 23а к детсаду №182 в пос. Вознесение, где ужасная дорога, и все джипы объезжают через наш дом, гоняют, создают пробку, выкидывают мусор из машин в нашу мусорку.

О принятии каких-либо мер для решения проблемы администрация Советского района Казани пока не сообщает. Чиновники ограничились фразой, что заявка «на рассмотрении». Контрольным сроком исполнения обозначено 25 июля, пока статус обращения — «запланировано».

На ужасное состояние дороги сетуют жители домов по ул. Мухамедьяра в казанском поселке Самосырово. Скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov

«Сидим в духоте с закрытыми окнами»

Жители нескольких поселков Лаишевского района уже который год просят решить проблему зловония в их округе. Население считает источником дурных запахов соседнюю птицефабрику. В этот раз в «Народный контроль» жалоба поступила от жителей поселков Зимняя Горка и Обухово: «Каждый день стоит ужасный запах фекальный во всем поселке СНТ «ГАИ 2» и в близлежащих поселках ощущается. Невозможно выйти на улицу из дома». Обращение поддержали около 90 человек:

— Кислотный мерзкий запах, сидим в духоте с закрытыми окнами, дети мучаются.

— На улице жара, открыть окна и давиться от вони, либо сидеть с закрытыми в духоте. Загород, чистый воздух называется.

— Это какой-то беспредел, в сторону Зимней Горки уже как месяц периодически веет куриным пометом, аж глаза слезятся, дышать невозможно, если сильнее повеет!

— Такое впечатление, что находимся рядом с очистными сооружениями. Примите соответствующие меры.

— Коттеджный пос. Бима. Через Мешу в Обухово на поля трактор откуда-то вывозит навоз! Прекратите это безобразие!

Заявку перенаправили в Управление Росприроднадзора по РТ. Ведомство, в свою очередь, сообщило, что «о рассмотрении будет сообщено дополнительно». О том, какие меры будут приняты, исполнитель должен сообщить до 26 июля.

Население считает источником дурных запахов соседнюю птицефабрику. Скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov

«Как счета присылать — «Водоканал», а как трубу прорывает — они ни при чем»

Казанцы, проживающие на ул. 6-я Новосельская в жилом массиве Мирный Приволжского района, негодуют по поводу прорыва водопровода. Водой затопило несколько улиц. Как пишут в комментариях к заявке их жители, проблеме почти месяц: «Дыра все больше и больше становится, ждут пока земля полностью провалится. Сегодня совсем воду отключили, как будто отключение воды решит проблему». Негодуют еще десятки людей в поселке:

— Уже месяц этому безобразию. Осенью было такое же на этой улице, и образовался гололед с огромной колеей — были ДТП серьезные! А сейчас чего ждут, почему не устраняют ответственные? Где «Водоканал», администрация, надзорные органы?

— Как счета присылать, так «Водоканал», а как трубу прорывает, они тут совсем ни при чем.

— Звонили в «Водоканал», отвечают, что эта труба к ним не относится. При этом все, кто сидит на этой трубе, имеют договоры с «Водоканалом». Как деньги собирать, так их труба, а как ремонтировать, так не их. Причем такая ситуация сохраняется годами!

Заявку, направленную исполкому Казани, тот переадресовал комитету ЖКХ. 20 июня ведомство опубликовало ответ на обращение, суть которого сводится к тому, что устранять прорыв трубы местным жителям придется своими силами: «По информации МУП «Водоканал» 27.05.2023 в результате обследования, выявлен порыв по ул. 6-я Новосельская на водопроводе Ø 100 мм. Согласно договорам на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, заключенным между МУП «Водоканал» и собственниками частных домов, ответственность за техническое состояние и эксплуатацию данного водопровода несут жители домов по ул. 6-я Новосельская. В связи с этим работы по ремонту аварийного участка водопровода должны быть выполнены силами собственников частных домов или с привлечением специализированной организации. В целях прекращения затопления прилегающей территории 15.06.2023 данный водопровод отключен, без воды частные жилые дома по ул. 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 5-я Давликеевская». Пока заявка находится в статусе «запланировано».

Казанцы, проживающие на ул. 6-я Новосельская в жилом массиве Мирный Приволжского района, негодуют по поводу прорыва водопровода. Скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov

«Что за конспирация, почему нет паспорта объекта?»

Жители Казани через систему открытого правительства сообщили о незаконном строительстве на берегу реки Казанки у аквапарка вдоль моста«Миллениум». Граждане просят власти города разобраться в ситуации и предоставить информацию по строительству. Как пишет автор заявки, на этом участке работает спецтехника, монтируется башенный кран, при этом паспорт объекта отсутствует, а рабочие ситуацию на стройке также не комментируют. К просьбе сообщить о цели начатого строительства присоединились еще 35 горожан:

— Тоже волнует этот вопрос, что за конспирация, почему нет паспорта объекта и никакой официальной информации?

— От Казанки совсем скоро ничего не останется.

— Действительно, очень непонятные движения на данном участке, ждем ответа компетентных органов.

После чехарды с перекидыванием заявки от казанского исполкома в адрес Управления административно-технической инспекции и обратно, затем в Управление градостроительных разрешений Казани и снова — исполкому, после нее снова — административно-технической инспекции, последняя инстанция все же сообщила, что «разрешение на строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 16:50:040101:411 не выдавалось, в связи с чем, представление информации о строительном объекте не представляется возможным».



Специалисты АТИ обнаружили, что земельный участок огорожен, ограждение содержится в ненадлежащем состоянии. «По выявленному нарушению, собственнику земельного участка объявлено предостережение о недопустимости обязательных требований, установленных Правилами благоустройства г. Казани. Предложено привести в надлежащее состояние ограждение участка и уведомить об устранении Управление». Заявка в статусе решенной. Недовольство таким результатом под заявкой уже высказали пять человек.

Жители Казани через систему открытого правительства сообщили о незаконном строительстве на берегу реки Казанки. Скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Льготного препарата — в два раза меньше

На отсутствие льготных медикаментов в аптеках обращают внимание властей нижнекамцы. Житель города, который нуждается в регулярных инъекциях ботулотоксинов и получал их регулярно по четыре штуки в квартал, пишет что вместо необходимого количества препарата получил в два раза меньше: «В апреле 2023 был выписан очередной рецепт на 100 ед. 4 шт., но в аптеке выдали только две ампулы, сказав что больше у них нет. Второй квартал уже подходит к концу, а препарат так и не предоставили».

В ответ на эту заявку республиканский Минздрав сообщил, что ввиду недостаточности финансирования заявка на 2023 год была сформирована с учетом лимита финансирования. «На основании консультации невролога Крыловой Л.В. ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 20.03.2023 была сформирована дополнительная заявка №473-ип на лекарственный препарат Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 100 ЕД №1, в количестве 4 упаковок на 1 полугодие 2023 года и 2 упаковок на 2 полугодие 2023 года», говорится в ответе. Там же указано, что рецепт на льготный препарат был отоварен в начале апреля и еще на две упаковки находится на гарантии: «При поступлении лекарственного препарата в аптеку, Вы будете им обеспечены».

На отсутствие льготных медикаментов в аптеках обращают внимание властей нижнекамцы. Скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Колокольне собора на ул. Баумана нужна подсветка

Казанцы сообщили о том, что колокольню Богоявленского собора — визитную карточку улицы Баумана — больше не подсвечивают в вечернее время: «Подсветка перегорела, а ведь сама колокольня находится на главной пешеходной улице города Казани. Ведь в нашем городе очень много туристов и было бы неплохо, чтобы внешний вид Баумана соответствовал нашему прекрасному городу», пишет неравнодушная жительница столицы Татарстана.

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, в ведение которого находится эта историческая и архитектурная достопримечательность, в ответ на замечание сообщил, что вопрос не относится к его полномочиям, а ответственность за состояние ОКН несут его собственники или иной законный владелец объекта культурного наследия.

«Согласно правилам благоустройства города Казани собственники зданий и сооружений, в том числе являющиеся объектами культурного наследия, выходящих фасадами на улицы и общегородские дороги с повышенными требованиями к эстетике городской среды, формирующие панорамы города Казани, территории особого городского значения, территории общего пользования обязаны обеспечивать наличие и функционирование архитектурной подсветки», — уточнили в ведомстве Ивана Гущина.

При этом в комитете отметили, что порядок и последовательность действий при проведении работ по устройству архитектурной подсветки на ОКН установлены требованиями закона. Для проведения такого вида работ необходимо разработать соответствующую научно-проектную документацию по приспособлению объекта для современного использования. После чего она должна пройти государственную историко-культурную экспертизу и согласование в Комитете.

В архиве Комитета проектная документация по оснащению архитектурной подсветкой колокольни Богоявленского собора отсутствует, добавило ведомство, сообщив, что обращение автора заявки направлено в адрес собственника архитектурной достопримечательности. Заявка имеет статус решенной.