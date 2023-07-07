Известия о чувашах в период Казанского ханства
Миграция чувашей в Западное Закамье усилилась во второй половине XVII века после строительства Закамской засечной черты. Предками чувашского народа были тюркские группы, проживавшие в лесах Волжско-Сурского междуречья и не относившиеся к Булгарскому государству. О том, кто носил этноним «чуваши» во времена Казанского ханства, рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Марджани Анвар Аксанов.
Здесь речь пойдет о некоторых особенностях упоминания этнонима «чуваши» в источниках, синхронных эпохе Казанского ханства. Как известно, Казанское ханство было полиэтническим государством.
Согласно сведениям А.М. Курбского, «кроме татар в царстве том пять различных народов: мордва, чуваши, черемисы, вотяки, или арцы, пятый — башкиры». В целом в своей «Истории о великом князе Московском» А.М. Курбский трижды упоминает чувашей. С точки зрения изучения вопроса этнонимии наибольший интерес представляет первое упоминание о чувашах, сохранившееся в рассказе о походе войcк Ивана IV на Казань 1552 г. Согласно А.М. Курбскому, чуваши встретили царя на Горной стороне, которая годом ранее была отторгнута от Казанского ханства и в тот момент находилась в ведении свияжских воевод. Для сравнения приведем древнерусский текст этого сообщения с переводом на современный русский язык.
Древнерусский текст:
«Егда же преплавишася Суру-реку, тогда и черемиса горняя, а по их чуваша зовомые, языкъ особливый, начаша встрѣчати по пяти сотъ и по тысяще ихъ, аки бы радующеся цареву пришествию».
Перевод А.А. Алексеева:
«Когда переправились мы через реку Суру, стали встречать нас, как бы радуясь приходу царя, по пятьсот, по тысяче человек верхних черемисов — особый народ, называемый по-русски чувашами».
Здесь необходимо обратить внимание на то, что приводится сразу два названия одного народа: «черемиса горняя» и «чуваша». Исходя из древнерусского текста, «черемиса горняя» — это то, как называли чувашей русские (то есть экзоэтноним), а этноним «чуваша» использовался в то время у самих чувашей как самоназвание («по их... зовомые»). Однако академический перевод А.А. Алексеева несет противоположный смысл данного фрагмента: «народ, называемый по-русски чувашами». Симптоматично, что в исходном тексте нет даже слова «по-русски»/«русский», поэтому данный перевод вызывает лишь недоумение.
Данное известие А.М. Курбского указывает на то, в этот период русские не использовали этноним «чуваши», называя их «горной черемисой». Это подтверждается тем, что в русских летописях, составленных до присоединения Казанского ханства, при описании чувашей используется термин «горные люди» или «горные черемисы». Не упомянул этнонима чуваши и казанский летописец, который составил наиболее подробное на тот момент описание истории и народов Казанского ханства.
История о Казанском царстве (казанский летописец)
Автор казанской истории, как и другие древнерусские книжники, различает черемису горную и луговую, то есть чувашей и марийцев. Но в сочинениях М. Меховского (1517 г.) и А. Кампензе (1523/1524 г.) упоминаются лишь «чиремисы». Даже в более поздний период, после завоевания Казанского ханства, некоторые иностранные авторы не упоминают чувашей. К примеру, английский дипломат Э. Дженкинсон (1529—1610/1611 гг.), побывавший в Казани в 1558 г., писал, что черемисы — наполовину язычники, наполовину татары (то есть мусульмане). По словам другого современника, итальянца А. Гваньини (1538—1614 гг.), «черемисы, мордовоты и вахины… имеют собственный язык и исповедуют магометанскую религию, а некоторые являются язычниками…»
Однако о чувашах (Czubashi, Zuwaschi) сообщает С. Герберштейн, который побывал в Московии еще при Василии III. Нам уже приходилось писать об уникальности некоторых известий этого автора в контексте истории Казанского ханства. К примеру, он упоминает казанского хана Халиля, оставшегося неизвестным русским летописям, но фигурирующего в сочинениях «Таварихи-гузида нусрат наме» (начало XVI в.), «Кара таварих» (середина XVI в.) и других тюрко-татарских источниках. Поэтому вполне допустимо, что в этих случаях С. Герберштейн пользовался информацией, полученной от татар. В частности, он упоминает о том, что во время его второго визита в Москву (1526 г.) там находились представители посольства казанского хана Сафа-Гирея.
К сожалению, нам пока не известны татарские источники эпохи Казанского ханства, упоминающие этноним «чуваши». Однако А. Курат обнаружил в архивах Дрездена одно татарское письмо, датированное 1635 г., в котором упоминается данный этноним. Это письмо некого Рахман кулу, адресованное высокопоставленному чиновнику, возможно, муфтию, с просьбой передать крымскому хану Джанибек-Гирею информацию о состоянии народов Казанского вилаета. Приведем перевод на русский язык отрывка из этого источника с упоминанием чувашей:
«Другой народ, их называют горные чуваши, в двадцать тысяч дворов, все они обложены налогом, также дают деньги и зерзават (?) (наследство?), меха белок, лисиц и горностаев».
Для уточнения аутентичности терминологии обратимся к фрагменту оригинального текста.
В оригинальном тексте мы видим, что речь идет об этнониме «тау чувашы». Поэтому вполне допустимо, что именно этим этнонимом татары называли чувашей и в период Казанского ханства. Дополнительным аргументом в пользу этого утверждения является и установленная выше оригинальность сообщения С. Герберштейна, природа которого кроется в связях с татарами. Симптоматично, что только после присоединения Казанского ханства этноним чуваши широко распространился и в русских источниках.
Таким образом, только два повествовательных источника эпохи Казанского ханства упоминают об этнониме чуваши. Причем данные А.М. Курбского, который был не только современником, но и очевидцем и участником событий, позволяют довольно четко локализовать место проживания чувашей. Это Горная сторона Казанского ханства (правобережье Волги), именно на правом берегу р. Сура чуваши встретили войско Ивана IV.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым