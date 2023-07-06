10 лет казанской Универсиаде

Праздник, который всегда с тобой

Сегодня исполняется ровно десять лет с начала масштабного спортивного праздника России — летней Универсиады в Казани, которая стартовала 6 июля 2013 года. Через год в Сочи стартовали Олимпийские игры, но зимняя Олимпиада хоть и титульнее, в масштабах серьезно уступала студенческим играм, проводившимся в 27 видах спорта. Спортивная редакция «Реального времени» напоминает о знаковом событии 10-летней давности и анализирует спортивный путь наиболее заметных спортивных студентов Казани.

Время масштабного превосходства России

Если посмотреть на 2013 год, то он стал одним из самых успешных для российского спорта. Уже через месяц после Универсиады в Москве прошел сверхуспешный для России чемпионат мира по легкой атлетике. Затем Олимпиада в Сочи-2014, за которой последовали лавина разоблачений «допинг-системы», невообразимый накат Запада на российскую легкую атлетику, вследствие которого у сборной отняли восемь медалей ЧМ-2013 (четыре золотые, по две серебряные и две бронзовые).

Но даже в контексте казанской Универсиады на момент 2013 года было важнее то, что в Москве оперативно отличились поляк Павел Файдек, мексиканец Луис Ривера и россияне Александр Меньков и Сергей Шубенков. Казалось бы, вот только-только они поднялись на пьедестал почета в Казани, как тут же проявили себя на мировом чемпионате. Файдек и Меньков стали чемпионами мира, Ривера и Шубенков бронзовыми призерами. Вообще, метатель молота Файдек, победив в Казани, после этого выиграл пять (!) золотых медалей на чемпионатах мира подряд — с 2013 по 2021 годы.

Другой казанский студент Лукаш Крпалек из Чехии выиграл золото Универсиады в дзюдо. После чего стал двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. Обычных медалей чемпионатов Европы у этих двух гигантов мирового спорта как грязи, но оба они практически начинали свой победный путь с Казани. А вот украинский боксер Александр Гвоздик свой путь боксера-любителя заканчивал в Казани, куда приехал в качестве призера Олимпиады-2012 в Лондоне. Но, как и Файдек, и Крпалек, он после Казани также начал новый победный путь, поскольку Гвоздик затем стал профессиональным боксером, чемпионом мира по одной из версий. Американский прыгун с шестом Сэм Хендрикс олимпийскую бронзу и два золота чемпионатов мира выигрывал, начиная с 2016 года. Француз Энцо Лефорт выиграл золото и завоевал олимпийское серебро в фехтовании, а медалей чемпионатов у него уже восемь, включая три золотые.

Фото: kremlin.ru

Наш ответ Навальному

Но все они, Гвоздик, Крпалек, Лефорт, Файдек, Хендрикс, как и многие другие лауреаты Универсиады-2013, услышали в свой адрес уничижительные высказывания людей, не понимающих в спорте, растиражированные среди болельщиков и зевак, благодаря популярности этих персонажей. Алексей Навальный заявил: «Странная вообще вся эта тема с Универсиадой. Ахахаха. Во дают: юная 27-летняя студенточка Юлия Зарипова взяла «золото» на 3000 с барьерами»). Его политический антипод, кинорежиссер Тигран Кеосаян, также высказался: «Борьба очников с заочниками», намекая на гигантское преимущество российских спортсменов над гостями Казани-2013. Десятилетие спустя жизнь растолкала этих комментаторов по разным политическим лагерям, но тогда они стояли спина к спине.

Китаец Луо Юйтун приехал в Казань в преддверии своего 28-летия, предельного возраста для участия в Универсиадах. У него в активе было олимпийское золото Лондона-2012 и две победы на чемпионатах мира по прыжкам в воду. Другая звезда по прыжкам в воду — 26-летняя Паола Эспиноса, представляла Мексику, будучи на момент участия в казанских стартах двукратным олимпийским призером и чемпионкой мира. Казанская Универсиада была для нее четвертой по счету. На год старше Эспиносы был ее партнер по сборной Роммель Пачеко, который побеждал на Панамериканских играх еще в 2003 году, на момент завершения Универсиады в Казани ему исполнилось 27 лет.

Двукратному чемпиону Европы по плаванию поляку Павлу Корженевскому 28 лет исполнилось уже в Казани, где он завоевал золото на дистанции 200 метров баттерфляем. Если «прошерстить» списки чемпионов, призеров, участников, таких случаев десятки. Российская сборная по хоккею на траве была в своем турнире восьмой по рейтингу среди всех команд-участниц, но под руководством Араика Маргаряна обыграла Италию, Малайзию, Южную Африку, Польшу, и в решающем матче Францию — 2:1, у которой в составе было три игрока национальной сборной Баумгартен, Локвуд, Мартин-Брисак. Российские ватерполисты, в составе которых были ватерполисты «Синтеза» Альберт Зинатуллин, Артем Одинцов и воспитанник казанского ватерпола Адель Латыпов, на тот момент игравший за Волгоград, обыграли в полуфинале сборную Сербии. В бассейне «Буревестник», где произошла эта победа, на стене висит панно многократной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной, но там же можно вешать фото сербских ватерполистов, обыгранных россиянами.

Фото: kremlin.ru

Наш ответ Кеосаяну

Лично мне вообще неинтересно творчество кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, но я вынужден был ознакомиться, и в одной из кинокартин, «Заяц над бездной», даже увидел отсылку к спорту, когда персонаж Владимира Ильина (кстати, работавшего в казанском ТЮЗе) лицезревший тренировку кишиневской команды, выразился так: «Молдавский хоккей — это шапито». Казалось бы, остановись на этом, оскорбил молдаван, и хватит, но Кеосаян формулирует свое отношение к Казани-2013, как «борьба очников с заочниками». Кто «заочники»? Олимпийская чемпионка Наталья Довгодько (Украина, академическая гребля). Чемпион мира Даниэль Вистготт (Германия, академическая гребля). Олимпийские чемпионы в бадминтоне Тян Цин (китай), Ли Ен Де (Южная Корея), лауреаты двух Олимпиад Пекина-2008 и Лондона-2012 Янет Бермой и Иладис Ортис с Кубы. Это дзюдоистки, одна из которых завоевала две серебряные олимпийские медали, вторая бронзу и золото Олимпиад.

Фехтовальщица с Украины Ольга Харлан приехала в Казань после двух Олимпиад бронзовой и золотой. Ее коллега из сборной Франции Янник Борель уже приехал в Казань чемпионом мира, а уже после нее выиграл олимпийское золото и еще четырежды выигрывал чемпионаты мира. На момент старта казанской Универсиады настоящие звезды точечно были представлены во многих сборных, практически во всех видах спорта. В этом легко убедиться, если открыть сейчас страничку Универсиады на английском языке и ознакомиться с достижениями лауреатов и призеров Казани-2013 до участия в Универсиаде. Собственно, можно было ознакомиться и до казанских стартов, но пропагандисты с двух полюсов предпочитали высказывать свое непрофессиональное мнение на вид деятельности, в котором не смыслят ровным счетом ничего. Тот же Навальный, написав о Зариповой, назвал ее барьеристкой, хотя заметна невооруженным глазом и с точки зрения барьеров и препятствий, и с точки зрения дистанций — 400 и 3000 метров.

Виталий Мутко: «Меня бы разорвали в клочья»

А найти ответ на безоговорочную победу сборной России в казанской Универсиаде можно в высказываниях тогдашнего министра спорта Виталия Мутко, который заявил: «Если бы мы все проиграли на этой Универсиаде, меня бы разорвали в клочья» и привел пример других стран, которые на домашних спортивных состязаниях выставляют традиционно сильные составы.

Вот оно: «меня бы разорвали в клочья». Президенты федераций и главные тренеры сборной также все понимали про клочья и выставили на домашнюю Универсиаду сильнейшие составы, даже в ущерб другим крупным стартам того года. Отдельные сборные, названные выше летние хоккеисты и ватерполисты, мужская сборная по баскетболу, прыгнули выше головы, никогда больше не приближаясь к результатам, сравнимым с казанскими. Хоккей на траве после победы в Казани «нырнул на дно», мужское водное поло затем осрамилось в полном смысле этого слова на казанской Акватике 2015 года, баскетбол даже не приблизился к дальнейшему пути бронзовых призеров сербов, чьи игроки, Стефан Йович и Никола Калинич, стали вице-чемпионами Олимпиады в Рио. Сборная США заняла в Казани 9-е место, и один мой знакомый, большой баскетбольный профи, предсказал, что ни один из этих игроков не попадет в НБА. Сказал он это в частной беседе, поэтому я просто передаю привет моему знакомому, перечисляя студентов-«заочников», участников Казани-2013: Спенсер Динвидди, Дуг Макдермотт, Йоги Феррел играют в НБА до сих пор, а Тревеон Грехэм, Кори Джефферсон, Шин Килпатрик, Адриан Пейн выступали ранее. У американцев, кстати, как и у многих стран-участников, есть страница в англоязычной Википедии с перечислением всех участников казанской Универсиады.

Фото: realnoevremya.ru

Что изменилось?

В одном из интервью ветерана краснодарского спорта была попытка проанализировать изменения в Краснодарском крае после того, как город Сочи получил право на проведение зимней Олимпиады-2014. В это время в город из Ростова-на-Дону переехал баскетбольный «Локомотив», стали строиться и ремонтироваться спортзалы и бассейны, что было вызвано олимпийским строительством. И это «движение вверх» было вызвано крупным международным стартом по соседству. Понятно, что Казань вообще летела в космос в плане спортивной инфраструктуры. Касательно изменений в спортивной и частной жизни участников Универсиады-2013 отметим, что украинец Жан Беленюк после бронзы в Казани стал депутатом Рады и выиграл Олимпиаду в Токио-2020. А вот его соотечественник из гимнастической сборной Олег Степко сменил украинскую федерацию на азербайджанскую, а ее на российскую. В составе женской сборной Финляндии по баскетболу сыграла финская татарка Мераль Бедретдин, чей двоюродный брат Дениз известен как рок-музыкант, а двоюродный брат ее мамы Атик Исмаил — один из самых лучших финских футболистов за всю историю. Две звезды белорусского плавания Александра Герасименя и ее супруг Евгений Цуркин возглавили протестное движение в стране после президентских выборов 2019 года.

Что касается россиян, увы, ушел из жизни ватерполист Владислав Тимаков, будучи на предсезонном сборе в составе «Синтеза». Шахматист Евгений Алексеев практически на днях перешел в состав сборной Израиля, ранее Алина Кашлинская стала представлять Польшу.

Если говорить о татарстанцах, то Руслан Самитов перешел из легкой атлетики в бобслей, и участвовал в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Алсу Муртазина вышла замуж за своего тогдашнего наставника Дениса Капустина и переехала к нему на место работы в Индию. Также замуж повыходили будущие игроки волейбольного «Динамо» из Казани Ирина Королева (Заряжко), Анна Подкопаева (Малова), Анастасия Самойленко (Шляховая), в тоже время развелись никогда не игравшие в Казани Наталья Гончарова (до развода Обмочаева) и Екатерина Панкова (до развода Касьяненко). Ну ладно, Мария Бородакова (в замужестве Борисенко) и Виктория Русакова (в замужестве Чаплина) тоже развелись, причем сделали это, играя в Казани.



Джаудат Абдуллин