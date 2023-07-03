Кто есть кто: Александр Трофимов, новый тренер ХК «Барс»

В Казань вернулся автор первой шайбы «Ак Барса» в еврокубках

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео HC KS/www.youtube.com/watch?v=2BJe6UiBvns

В хоккейном штабе ХК "Барс» к главному тренеру Александру Степанову присоединился помощник Александр Трофимов. Он тоже москвич, как и Степанов, только главный заканчивал школу «Динамо», а его помощник Трофимов выпускался из школы «Крыльев Советов», откуда выпускался младший брат Степанова — Анатолий. Роднит Степанова и Трофимова то, что оба ранее защищали цвета «Ак Барса», напоминает журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.



«Крылышки» и СК им. Урицкого: сводные братья

В советские времена хоккейная Казань была плотно связана с «Крыльями Советов», поскольку обе команды входили в одно спортивное общество «Зенит», как команды, чьи спонсоры представляли оборонную промышленность. И да, поэтому казанцы Сергей Котов, Геннадий Маслов, а затем и Сергей Золотов играли за «крылышки», а Эдуард Кудерметов за киевский «Сокол», чей хозяин также был из «оборонки».

В свою очередь за Казань играл Игорь Ромашин, один из наиболее звездных москвичей 80-х годов, плоть от плоти воспитанник столичных «крылышек». Причем нынешний директор по проведению Молодежной хоккейной лиги играл за Казань дважды, вначале за СК им Урицкого, а еще один сезон за «Итиль».

Но Союз развалился, погребя под своими останками предприятия оборонной промышленности, разрядка стучалась в каждый дом в образе поварешки, которые должны были производить бывшие гиганты советской оборонки вместо оружия. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев так стремился остаться в людской памяти миротворцем, что не стал возвращать советское оружие из Европы, и именно им наши бывшие братья по соцлагерю усердно снабжали украинскую армию в первые полгода СВО. Нету оборонных заказов, нету средств на развитие спорта, и КМПО отказался от содержания «Урицкого», а хозяин «Крылышек» от своей команды, тем самым, разорвав незримые связи между нашими командами. Именно в эти времена в «Крылышках» заиграл Александр Трофимов, плоть от плоти, местный воспитанник, уроженец Сетуни, где и базировалась команда, причем, до 1960 года числившаяся, как «Крылья Советов», Сетунь, и только после строительства МКАД вошедшая в состав Москвы.

Саша Трофимов занимался спортом активно, успевая проявлять себя в двух наиболее популярных игровых, командных. Фото realnoevremya.ru

Почему не футбол, а хоккей?

Саша Трофимов занимался спортом активно, успевая проявлять себя в двух наиболее популярных игровых, командных. Летом он был футболистом команды «Искра», которая базировалась рядом с хоккейным дворцом в Сетуни. Благо, что наставник команды Константин Смирнов сам в прошлом был футболистом, поиграв в команде мастеров «Труд» из Балашихи. Причем, Трофимов играл не один, а с коллегами по хоккейной группе 1977 года рождения. Любопытно, что футбольным тренером «Искры» был никто иной, как Петр Семшов, известный наставник в Москве, отец будущего игрока сборной России Игоря Семшова, кстати, ровесника Трофимова и его одноклубников. Но Семшов-младший учился футболу в школе ЦСКА. Среди партнеров — Виталий Трегубов, вратарь, Владислав Иванов, Александр Румянцев, Дмитрий Сидоров, с которыми Александр играл во втором составе «Крыльев советов». Помимо них, в футбол и хоккей успешно играли Сергей Земсков и Юрий Цуренков, отправившиеся играть в Липецк, после чего Цуренков заканчивал в Австрии, где принял местное гражданство.

Трудно сказать, когда Трофимов сделал окончательный выбор в пользу хоккея. Возможно, в 1988-1989 годах, когда с футбольной «Искрой» посетил Киров, а с хоккейными «Крылышками» побывал в чехословацком Зволене. Но в итоге остался верен хоккею и тамошнему наставнику Константину Смирнову. У него играли в хоккей сын Андрей и внук Кирилл, но лучшими воспитанниками были Евгений Белов и Владимир Шумов (1962 год рождения), Геннадий Лебедев, Игорь Борисков, Александр Терехов (1969 год рождения) и 1977 год рождения с Трофимовым и самим Алексеем Морозовым. Вместе с двумя последними Борисковым и Лебедевым, Трофимов столкнулся в первом своем сезоне в составе «Крыльев советов-2».

Опять японцы...

Говоря о Александре Степанове и его «Динамо-2», мы уже упоминали о том, что в середине 90-х в его составе зачем-то играл японец Котаро Кано. Он же, плюс четыре его соотечественника Юджи Лизука, Нобухиро Сугавара, Синиши Такизава, Юкинари Учияма, играли за «Крылья советов-2». Лизука сейчас главный тренер женской сборной Японии, что касается всех остальных, то ни их спортивная карьера, ни тренерская не дают приводят к пониманию, для чего они нужны были в российском чемпионате?

Тем более, что Россия, в целом, Москва, в частности, конкретно «Крылышки» собирали под свои ряды всех, кто не успел или не смог уехать за океан. В «Крылышках» играл целый ряд украинцев, поскольку открытие хоккейных школ на Незалежной во времена СССР давало блестящий результат: Игорь Твердовский, Юрий Литвинов, менее известный Денис Тарахчан, стали партнерами Трофимова, Морозова по «КС-2». Георгий Яблуков уехал в Германию, где стал хоккейным судьей, а зарабатывал деньги, будучи футбольным агентом (кто-то вспомнит скандал «Рубина» и турка Гекхана Тере)? Еще одним партнером Трофимова стал Сергей Шелянин.

Фото realnoevremya.ru

Когда мы готовили статью об Александре Степанове, то напомнили, что одним из его партнеров по «Динамо-2» стал известный ныне арбитр Алексей Раводин. У Трофимова таким партнером-судьей стал Шелянин, причем, там история еще более загадочная. Он заканчивал молодежную школу ЦСКА, но на выпуске сломал кисть, заработав хронический вывих плеча. После чего начал судейскую карьеру в рамках последнего чемпионата СССР. Его бригада — это Александр Поляков, главный, 1964 года рождения, покойный Сергей Шалимов, экс-игрок «Динамо» и «Локомотива», 1946 года рождения, и Шелянин, 1975 года рождения. Судейский корпус того чемпионата, сплошь будущие гендиры: покойный Анатолий Бардин в омском «Авангарде», здравствующий Леонид Вайсфельд в «Салават Юлаеве», родной для Казани Валерий Носов в бендийном «Динамо». И молодой Сергей Шелянин, который посвистел-посвистел, и решил, что готов... к продолжению игровой карьеры. Все что я написал ранее о бредовости с выступлением японцев в российском чемпионате, это ерунда, по сравнению с тем, что в хоккейной команде играл действующий судья. Шелянин играл так два года, будучи партнером Твердовского, Александра Королюка, и многочисленных понаехавших из Донецка, Эстонии, Пензы (Виталий Атюшов, Юрий Добрышкин, помощник Зинэтулы Билялетдинова Юрий Бабенко), Липецка и Белгорода. Из этого, совсем тогда не хоккейного города, первым приехал Роман Кухтинов, а вслед за ними Алексей Колкунов и Андрей Романов. И, если Трофимов отыграл свой первый сезон с друзьями по 1977 году выпуска Земсковым и Цуренковым, то на следующий сезон его поставили в звено с Колкуновым и Романовым. Второй тройкой нападения были Морозов-Иванов-Сидоров.

Варламов, Зимаков, Колкунов и Трофимов прокладывали дорогу в «Ак Барс» Морозову

Любопытно, что белгородец Колкунов успел дважды сыграть на молодежном чемпионате мира, оба раза став его бронзовым призером в 1996 году, и в 1997-м, играя в тройке с Алексеем Морозовым и Александром Трофимовым. В следующем году Морозов уехал в «Питтсбург», а Колкунов и Трофимов... в Казань.

В «гладком» чемпионате 1998 года по регламенту разрешалось усиливаться, после первого этапа в 26 игр, и «Ак Барс», мчавшийся на всех парах к своих первым медалям, и сразу же — золотым, пригласил пару челябинцев и целый квартет «крылышек». Евгения Варламова (1976 г.р.), Сергея Зимакова (1978 г.р.), и ровесников Колкунова и Трофимова. По воспоминаниям Трофимова, инициатором был генменеджер «Ак Барса» тех лет Виктор Левицкий, который мотивировал это приглашение тем, что «барсы» были заняты в сборной страны. В итоге «Ак Барс» выиграл чемпионат страны, Варламов и Трофимов продлились в клубе, а Колкунов отправился в Америку, все в тот же «Питтсбург», в партнеры к Алексею Морозову.

В следующем году Морозов(на фото) уехал в «Питтсбург», а Колкунов и Трофимов — в Казань. Фото realnoevremya.ru

После золотого дебюта, Трофимов остался на следующий сезон, получившийся не очень удачным для команды, и приведший к смене тренера Юрия Моисеева на Владимира Крикунова. Хотя сам Трофимов вошел в историю казанского хоккея, как автор первой шайбы в еврокубках. Это была Лига Чемпионов, закончившаяся вылетом в четвертьфинале. Зато через год «Ак Барс» стал третьим по итогам Континентального куба, опередив не кого-то, а «Зволен» из Словакии, где Трофимов в свое время признавался лучшим игроком по итогам детского турнира.

Правда, летом того же 2000-го года Трофимова подстерегла беда, точнее, он сам на нее напоролся. На сборах в Турции сел на мотороллер, попал в аварию, получив тяжелейшие травмы. «Ак Барс» 90-нулевых — это просто какой-то коллекционер тяжелых травм. То Владимир Старостин получил проблемы на всю жизнь, что называется, «на ровном месте», то Владимир Толоконников остался без глаза, играя в выездном матче. Надо отдать должное казанскому клубу, и Толоконников, пострадавший «на рабочем месте», по сути, аналог производственной травмы, и Трофимов, не остались без поддержки. Для того, чтобы набрать кондиции, Трофимова отправляли в аренду в нижегородское «Торпедо», по возвращении было второе серебро чемпионата России 2002 года. Через год он перебрался в нижнекамский «Нефтехимик», все к тому же Крикунову. А заканчивал сезон в московском «Спартаке», куда его пригласил Федор Канарейкин. Любопытно, что с его сыном Леонидом он пересекался в «Крыльях советов-2», затем в Перми, а самая неожиданная встреча поджидала в ХК «Дмитров», где «через годы, через расстоянья» Трофимов столкнулся с Виталием Трегубовым, своим однокашником по выпуску 1977 года рождения.

Джаудат Абдуллин