Альбина Сахапова: «Сегодня рынок франшиз в России ориентирован на развитие внутренней экономики»

Эксперт — о франшизах-пустышках, дефиците коммерческих площадей и перспективах российского франчайзинга

Рынок франчайзинга в России на фоне ухода западных брендов переживает бум. Аналитики ожидают, что в этом году в стране по франшизе заработают свыше 3 тысяч организаций, без учета пунктов выдачи товаров крупных маркетплейсов. Вопреки всем потрясениям, связанным с началом спецоперации, оборот отечественного рынка франчайзинга в минувшем году вырос на 19%, а число брендов по франшизе — на 5%. Тем не менее хватает и проблем, чаще всего это франшизы-пустышки и дефицит качественных коммерческих помещений. Подробнее об этом в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает эксперт франчайзингового рынка, директор компании «Фрук» Аделина Сахапова.

Франшизы-пустышки и дефицит площадей

Ежегодно число бизнес-проектов, которые начинают развивать собственную сеть, обрастая филиалами на территории своего региона, России и за ее пределами, постоянно растет. Сегодня в стране действуют 3 095 франшиз.

Однако франчайзинговый бизнес до сих пор не имеет четких регламентов работы и законодательной базы. Поэтому нередко на рынке появляются так называемые франшизы-пустышки, а неопытный франчайзи, не изучив историю этой компании, ее бизнес-модель и мнения экспертов, выбирает сырой проект, который по сути не может дать никаких гарантий.



Причина кроется в повальном увлечении предпринимателей франчайзингом. Сегодня многие стремятся запустить свою франшизу: и те, кто знает, как это работает, и те, кто вообще не имеет понятия об этом. Поэтому не всегда в итоге получается хороший, проработанный со всех сторон продукт.

Еще одна проблема, с которой сегодня столкнулся российский франчайзинг, — нехватка качественных свободных площадей. Нередко сетевым компаниям приходится из-за этого умерять свои аппетиты и сокращать требования к размеру новых площадок, на которых они размещаются. Кто-то и вовсе из офлайн-продаж переходит на формат маркетплейсов.



Еще одна проблема, с которой сегодня столкнулся российский франчайзинг, — нехватка качественных свободных площадей. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Российский рынок франчайзинга за эти 30 лет изменился колоссально. Да, есть еще компании, которые упаковываются по традиционным стандартам и потом работают на основе документальных отчетов, таблиц в Excel, в которых довольно сложно бывает разобраться новичку, или простого обзвона своих партнеров. Однако эту устаревшую модель ведения бизнеса все больше заменяют современные цифровые продукты. Благодаря им взаимодействие между владельцами франшизы и франчайзи переходит в автоматический процесс и идет в формате онлайн.



Новые цифровые решения легко и просто помогают любому человеку разобраться в том, как работает франчайзинговый продукт. На помощь приходят удобные интерактивные финансовые модели, также популярность набирает онлайн-брендбук, откуда франчайзи может скачать и использовать необходимую информацию. Обучение и сопровождение чаще всего тоже переходит в цифровой формат.

Сегодня внутри франчайзинговых сетей активно используется автоматизированное обучение — для этого была разработана специальная онлайн-платформа по запуску и сопровождению франчайзинговых сетей. На ее основе начинающие партнеры той или иной франшизы изучают основы ведения бизнеса, запуска проекта, а владельцы франшизы могут отслеживать прогресс обучения в моменте. То есть теперь вовсе не нужно созваниваться, чтобы узнать, как идет освоение необходимых материалов — на платформе сразу видно, что, например, франчайзи из такого-то города «завис» на втором уроке, и ему тут же можно написать сообщение, напомнить.

Взаимодействие между владельцами франшизы и франчайзи переходит в автоматический процесс и идет в формате онлайн. Фото: realnoevremya.ru

Запустить во франшизу можно все что угодно

Перейти к тиражированию бизнеса — дело несложное. По факту вы повторяете и передаете свой опыт. Запустить во франшизу можно все что угодно, любой продукт — от стакана свежеприготовленного кофе до крупного магазина продуктов или элитного салона красоты. Здесь главное, чтобы было желание и понимание, что бизнес действительно успешный, имеющий реальную прибыль, а продукт востребован у потребителей. Свою роль в масштабировании играет и реклама, потому что клиенты идут не на личный бренд, а с рекламных источников. Немаловажно и то, чтобы владелец бизнеса не был многостаночником, который и сам все настраивает, и с клиентами общается, и сам продает.

Что касается объемов инвестиций в приобретение франшизы, то он может стартовать от нуля и порой доходить до сотен миллионов — все зависит от формата. Например, существуют франшизы в формате индустриального парка или крупных спа-комплексов, где суммы паушальных взносов исчисляются миллиардами рублей. Такие крупные проекты окупаются, конечно, намного дольше — от 50 лет и больше. Но тем не менее такие франшизы есть, хотя их буквально единицы.

Обычно при продаже своей франшизы владелец может получить деньги в виде паушального взноса или роялти-платежей (ежемесячная плата франчайзи за сопровождение и поддержку). При нулевой ставке за покупку создатели франшизы обычно зарабатывают за счет роялти или поставок товаров.

Запустить во франшизу можно все что угодно, любой продукт — от стакана свежеприготовленного кофе до крупного магазина продуктов. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Поставить успешный бизнес на поток франшизы предприниматели могут и сами, но обычно в этом вопросе на помощь приходят компании-«упаковщики». Однако тех, кто может сделать действительно качественную упаковку бизнеса во франшизу, не так и много — экспертов можно пересчитать по пальцам.

В России действуют около 30 компаний, специализирующихся на бизнесе по упаковке и продаже франшиз. И цитаделью в этом направлении сегодня считается Казань — здесь сосредоточены ведущие в стране «упаковщики» — это и «Неко-Франч», и «Франчайзинг+», «Бизнесменс.ру», «Франчайзинг5» и ряд других. Они уже много лет занимаются упаковкой, поэтому наработали достаточно большой опыт в этом направлении и имеют сегодня высокий рейтинг у бизнеса, развивающего свои сети в виде франшизы.

Что подразумевает под собой так называемая упаковка франшизы? Этот достаточно сложный продукт состоит из двух частей. Внутренняя упаковка — материалы, которые передаются франчайзи: разработка структуры сопровождения франчайзинговых точек, информация об основах ведения этого вида бизнеса, которая поможет разобраться в его специфике и особенностях, необходимая документация. При разработке внешней упаковки учитываются ключевые маркетинговые ходы, создается брендбук, разрабатывается бизнес-план и финансовая модель франшизы.

Провал гарантирован, если сидеть сложа руки

Бизнес в Татарстане тоже активно продуцирует новых игроков на рынке франшиз. Из республики вышли такие, ставшие известными за ее пределами сетевые направления, как парикмахерские «Чио-Чио», кофейни самообслуживания «Лайфхакер», вендинговые аппараты Hohoro, ресторан «Цех», цветочный магазин «ЦветыМИКС» и другие, имеющие не одну сотню своих филиалов на территории России и в странах СНГ. И в этом году франчайзинг в России обретет еще немало новых игроков.

В перечне бизнес-кейсов, которые наиболее востребованы, — сети общепита, кофейни, оказание юридических услуг, бьюти-направления. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Сегодня рынок франшиз России ориентирован на развитие внутренней экономики — мы больше смотрим не в сторону Запада, а на развитие собственных направлений. Поэтому отечественный бизнес довольно активно упаковывается, запросов поступает все больше, так что мы ожидаем хороший прирост новых франшиз.

В перечне бизнес-кейсов, которые наиболее востребованы, — сети общепита, кофейни, оказание юридических услуг, бьюти-направления. При этом какого-то волшебного рецепта, который мгновенно будет приносить доход, не существует — все зависит от активности самого франчайзи. Деньги с неба не посыплются на того, кто не прилагает никаких усилий. Те, кто следует четким инструкциям, расписанным во франчайзинговом пакете, в любом случае будут успешны. Провал гарантирован тому, кто будет сидеть сложа руки и абсолютно ничего не делать.

Аделина Сахапова