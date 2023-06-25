В казанском экстрим-парке URAM отпраздновали День молодежи

У молодежи в Казани был свой Сабантуй

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой продюсерского центра "Инсайт люди"

Резиденты продюсерского центра Инсайт Люди отпраздновали День молодежи, который отмечался в России 24 июня. Активностями было охвачено большинство регионов страны, Казань приняла праздник в экстрим-парке URAM. Фоторепортаж о событии — в «Реальном времени».

Акция «Молодежь в городе» прошла по всей стране. Представители региональных студий организовывали яркие активности в столицах регионов. Блогеры-участники флешмоба публиковали на своих страницах в соцсетях обзоры на самые интересные и привлекательные места своего города с тематическими хештегами, передавая творческую эстафету друг другу. Организаторы праздника стремились привлечь внимание молодых людей к ключевым достопримечательностям регионов России, показали мощь и красоту страны и поспособствовали популярности внутреннего туризма среди молодежи.

В Казани праздник прошел в URAM Extreme Park, самом большом подобном парке в России. Инсайт Люди совместно с проектом “Kara” и с изданием “Idel” провели насыщенную программу: различные интерактивы, конкурсы, репортажи. А ведущей «современного сабантуя» в этот день стала резидент продюсерского центра Руфина Гафурова.



1 / 37 Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"

Пресс-служба продюсерского центра "Инсайт люди"