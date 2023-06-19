Госдума рассмотрит законопроект о возврате перехода на летнее время

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Михаил Матвеев.

В соцсетях автор инициативы устроил опрос по этому вопросу. 19 июня, по состоянию на 9.55, в нем приняли участие порядка 600 человек. Мнение подписчиков разделилось. 49% опрошенных поддержали идею, остальные 51% выступили против.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Об инициативе депутата Матвеева «Реальное время» писало еще в феврале. Он говорил, что россияне массово просят «установить время, обеспечивающее им полноценный световой день». По его мнению, принятие законопроекта привело бы к значительному увеличению эффективности используемого населением светлого вечернего времени суток — на 200 часов в год и более. Но уже в середине апреля правительство России не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время. Указывалось, что в заключении к материалам законопроекта отсутствовала информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов и о технологических и организационных мероприятиях, которые будут необходимы для перехода на летнее время.

Напомним, в России переход на летнее/зимнее время отменили в июне 2011 года — соответствующий закон подписал Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента страны. Граждане в ночь на 27 марта 2011 года последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на летнее время — оно стало постоянным.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о переходе с 26 октября на зимнее время — регионы перевели стрелки часов на 60 минут назад. Однако пять субъектов — Удмуртия, Самарская и Кемеровская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ — оставили летнее время. Спустя два года, в 2016-м, власти приняли законы, разрешающие перевести стрелки часов вперед на Алтае, в Алтайском и Забайкальском краях, Сахалинской, Астраханской, Магаданской, Томской, Ульяновской, Новосибирской и Саратовской областях.

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Айрат Назипов