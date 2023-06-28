Культурные мероприятия июля: куда сходить в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на второй летний месяц

В июле жителей Казани ждет множество интересных событий. Среди них концерты известных исполнителей, театральные постановки, выставки, стендап и многое другое. Самые интересные мероприятия Казани — в совместном проекте «Яндекс Афиши» и «Реального времени».

Поход в театр



Golden Boys

Каждый понедельник июля. Театр на Булаке. 16+

Каждая женщина имеет свое представление об идеальном мужчине: одних привлекают бруталы, других — романтики. В спектакле Golden Boys восемь одаренных парней бросают вызов судьбе, исходя только из одного чувства — любви к женщинам.

«Примадонны»

8, 15 и 23 июля. Театр на Булаке. 16+

Посетители и жители столицы Татарстана смогут увидеть приключения пары авантюристов Лео и Джека. Главные герои попадают в затруднительное положение после провала театрального спектакля и решают обмануть богатую старушку, которая уже много лет безрезультатно ищет своих племянников.

«Мсье Ибрагим»

12 июля. Театр на Булаке. 16+

История взросления несчастного подростка Момо, который был брошен родителями. Он не умеет улыбаться и видит близость и ласку только от женщин легкого поведения. Однако однажды он знакомится с арабом, мсье Ибрагимом, хозяином лавки неподалеку. Для Момо он становится самым близким человеком, учит мальчика важным вещам: искусству улыбки, прощения и радости жизни.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

«Отель Vegas»

2 и 29 июля. Театр на Булаке. 18+

Представьте себе, что в небольшом городке есть возможность работать в трехзвездочном отеле с красивым названием Vegas. Сотрудников здесь больше, чем посетителей, а именно шесть прекрасных девушек разного возраста, которые трудятся в Vegas круглосуточно. Однако их размеренная жизнь продолжается недолго.



Экскурсии

Театральное путешествие в «Клуб Шарык»

Ежедневно. «Клуб Шарык». 12+

Мультимедийный комплекс истории татарского театра «Клуб Шарык» находится в историческом здании Восточного клуба — легендарного сообщества татарской интеллигенции начала XX века. Комплекс включает в себя несколько экспозиционных зон: «Река времени» (экран-стена с видеолетописью театра), AR-буклет дополненной реальности, «Закулисье» (виртуальная гримерная, костюмерная, виртуальная экскурсия по театру), «Призрачный театр» (инсталляция, воссоздающая фрагменты спектаклей с иллюзией личного присутствия), «Театр. История. Личность» (интерактивная проекционная книга о выдающихся личностях и исторических событиях, которые сыграли важную роль в формировании национального театрального искусства) и интерактивный «Пазл».

Ночная Казань с катанием на колесе обозрения «Вокруг света»

Ежедневно. Ул. Баумана, 19. 0+

Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города: Татарский государственный театр кукол «Экият», Дворец бракосочетания ЗАГС «Чаша», Дворец земледельцев, фонтаны, украшающие площади, парки и набережные Казани.

Театрализованное путешествие по Казанскому Кремлю с Farolero

Ежедневно. Парк Черное озеро со стороны ул. Чернышевского. 6+

Путешествие по сердцу Казани — Казанскому Кремлю — станет настоящим театрализованным событием. Главным персонажем этой прогулки является легендарный фонарщик Farolero, который знает город как свои пять пальцев и рассказывает увлекательные истории о нем и его жителях. Во время путешествия выдается аудиогид, наушники (в которых вы услышите аудиоспектакль) и плащ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Идем на концерт

Концерт «Хадн дадн»

22 июля. «Соль». 16+

«Хадн дадн» — единственная группа в мире, играющая в жанре «ляоакын», лауреаты премии Jager Music Awards, авторы песни «Мы сегодня дома».

Рок-концерт

10 и 31 июля. Театр на Булаке. 0+

Оркестр молодежного театра на Булаке представляет программу, состоящую из хитов мирового рока! Оркестр исполнит культовые песни таких групп, как Queen, AC/DC, Rammstein, Metallica, «Сплин», «Кино» и многих других.

Стендап для души

«Биг спешиал шоу»

Каждую пятницу июля. «КлуП». 18+

Представляем лучшие шутки от известных стендап-комиков города. Они были проверены на сотнях выступлений и тысячах зрителей.

«Грязный микрофон»

Каждую субботу июля. «КлуП». 18+

В этот вечер снимаются все табу на темы. Со сцены прозвучат шутки, которые не принято рассказывать в приличном обществе и показывать по телевизору.

«Что бы ты выбрал?»

Каждую пятницу июля. «КлуП». 18+

Это разговорное шоу, где комики ставят друг друга перед сложным выбором и пытаются убедить друг друга в его правильности.

Детские мероприятия

Недетский концерт

23 июля. Театр на Булаке. 0+

Оркестр театра на Булаке выступит с концертом, наполненным музыкой из детства. Прозвучат любимые песни из мультфильмов и культовых фильмов, таких как «Приключения Буратино», «Черепашки-ниндзя», «Гарри Поттер», «Звездные войны» и многие другие.

«Серая шейка»

1 июля. «Экият». 0+

Спектакль «Серая шейка» рассказывает о приключениях маленькой уточки, которая не смогла улететь в теплые края из-за сломанного крыла. Теперь ей придется пережить суровую зиму и прятаться от лисы, полагаясь только на свой твердый характер и надежду на лучшее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Конек-Горбунок»

2 июля. «Экият». 0+

Детская сказка «Конек-Горбунок», наполненная чудесами и волшебством, рассказывает историю об Иванушке-дурачке, чья наивность и простодушие покоряют сердца детей и взрослых. В спектакле вы узнаете, как Иванушка-дурачок попал в большие неприятности и почему так важно прислушиваться к советам Конька-Горбунка.

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