«Казан егетләре»: перестановка слагаемых

История бойз-бэнда с множеством фамилий

Фото: Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Казан егетләре - Саргайган махаббат / Татвилль.Ру»/youtube.com, аккаунт «TatvilleRU»

Весной 2023 года группа «Казан егетләре» вышла на сцену в условном «золотом» составе: из оригинального состава выступили три участника. Происходило это на 50-летнем юбилее Артура Мингазова в культурном центре «Сайдаш», которым вокалист последние годы руководит. «Казанские парни» — редкий пример татарского мальчикового бэнда. В котором по классике продолжают тасовать участников.

При чем здесь «Орфей»

В дискографии «Казан егетләре» есть релиз 2014 года, который называется «Черным альбомом» — как «последний альбом старого состава». Причем это, опять же, не квартет, а уже трио, и не совсем «золотое»: Артур Мингазов, Марат Галимов, Айдар Аглямов. Но продюсер тот же — Рафаэль Мазитов.

Мазитова мы знаем по ВИА «Орфей». Ансамбль возник в КГУ под названием «Аргонавты», а «Орфеем» стал, когда в нем появились вокалисты. Играл в нем, в частности, «саунд-продюсер» Ильгама Шакирова Вадим Усманов.



ВИА стал ездить в столицы, посетил Грузию с Болгарией. После «Орфей» стал первым профессиональным ансамблем Казани, при Татарской филармонии. В середине 70-х на посту руководителя Усманова сменил Мазитов, группа играла с Ренатом Ибрагимовым, меняла названия и прописку.

В 1980-е Мазитов занимался активным продвижением разнообразных артистов, в полной мере реализовывая возможности закона «О кооперации в СССР». К примеру, под его крылом работала группа «Фристайл» и Вадим Казаченко, Михаил Муромов. А помните проект «Волшебные сны»? И я не помню.

В 1997-м он собрал квартет, который сначала назвал «Зиннәт», потом «Мирас» и, наконец, «Казан егетләре». Тогда же записывается первый альбом. Песня «Авылым урамнары» — оттуда. Интересное сочетание: клубные мальчики играют песню с баяном в клубе.



В религию, в ремонт



Самому старшему, гитаристу Артуру Мингазову, в начале было около 24. Другим — еще меньше. Некоторое время в группе поет Илназ Хакимов. Это певец и композитор Илназар. После его ухода складывается состав: Мингазов, Азат Адиев, Марат Галимов, Вэли Фазлиахметов.



«Казан егетләре» выступают в Казани, по республике, по России. 2000-е годы для них начались хитом «Миләүшә» (слова Марселя Галиева, музыка Ганса Сафиуллина) и победой на Международном тюркском фестивале «Урал моны» с песней «Кул-Шариф». В интернете можно найти информацию, что их стилем занималась дизайнер Катя Борисова.

В 2009-м из коллектива уходят Адиев и Фазлиахметов, которые организуют проект «Райян», поющий религиозные песни. «Райян» — название двери в рай для постящихся (группа появилась в Рамазан).

А к Мингазову и Галимову присоединяется Айдар Аглямов. В 2013-м Галимов падает с шестиметровой высоты, ломает обе ноги и получает травму позвоночника.

И состав кардинально меняется. Мингазов и Галимов теперь дуэт «Артур & Марат» (который очень болезненно, судя по интервью, воспринимает разговоры о новой группе под старым названием). А к Аглямову присоединяются Ильнат Фархуллин, Фаниль Файзуллин и Айнур Латыйпов.

В 2017-м Адиева признали виновным в создании ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и распространении ее идеологии и отправили в колонию на 19 лет. Ему тогда было 39, он растил четырех детей. В судебном заключении указывалось, что в организацию он в вступил в 2009—2010 годах. Арестовали его в октябре 2014-го.

Следи за именами

В 2020-м «Казан егетләре» — это уже Айдар Аглямов, Радик Шарафиев, Айсаф Хазиев, Ильназ Инсафов. Судя по афишам нынешних Сабантуев — уже только Аглямов, Хазиев, Инсафов. А Шарафиев играет на гитаре у Фирдуса Тямаева. Словом, это, конечно, не «ВИА ГРА.» Но запутаться можно. К тому же каждый бывший участник потом что-то выпускает (в основном безликий танцевальный поп), гастролирует. В «Казан егетләре», говорят, в составе ищут четвертого участника. Кстати, и дуэт «Артур & Марат» распался в 2019-м...

В 2005-м я брал интервью у первого состава. «Все надо делать через шок, — так они объясняли рецепт успеха. — Сначала будут хаять, а потом — хвалить. Только так».

Говорят, что татарский шоу-бизнес идет своей дорогой. Но если отслеживать биографию «Казан егетләре», то музыканты (а также продюсер, директор, стилист, аранжировщик) следуют общим тенденциям русской эстрады. Сравните «Миләүшә» и песню «Саргайган мәхәббәт» середины нулевых, которую якобы не хотели крутить каналы: явственно идет курс от дискотек в стильные бары, от танцев — к эффектному лайфстайлу. Так что это скорее «Блестящие»: от рейвов — к роскоши. Но без индивидуальности. Что странно, на официальном канале в YouTube совсем нет старых роликов. Хотя ностальгия — это и есть то, что сейчас двигает музыку.

