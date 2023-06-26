Хронология мятежа Пригожина/«Реальное время»
В минувшие выходные в России произошла попытка мятежа. Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», в ходе которых, по его словам, погибло множество бойцов. Однако в военном ведомстве назвали заявление обманом с целью провокации. Позднее Пригожин обвинил лично министра обороны России Сергея Шойгу в непосредственном руководстве этой операцией и добавил, что 25 тысяч бойцов частной военной компании идут за ответом, им удалось дойти до Ростова-на-Дону (конечной целью, по словам Пригожина, была Москва). На ситуацию отреагировал президент России Владимир Путин, выступив с экстренным обращением. 24 июня в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. К вечеру стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко, по согласованию с Путиным, весь день проводил переговоры с Пригожиным. Сторонам удалось достичь соглашений, после чего ночью вагнеровцы начали покидать Ростов-на-Дону. Известно, что Пригожин должен будет покинуть территорию России и перебраться в Беларусь, а уголовное дело против него должно быть прекращено. Сегодня введенный режим контртеррористической операции был отменен. Подробнее о том, как развивались события минувших выходных, — смотрите в нашем обзоре «Реальное время Live» эксклюзивно для RUTUBE.
комментарии