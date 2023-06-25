Гаяз Исхаки и день независимости Чехословакии

Анализируем дневники великого татарского писателя в эмиграции, часть 5-я

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «Гаяз Исхаки»/youtube.com, аккаунт «Гаяз Исхакый»

Продолжаем изучать дневники Гаяза Исхаки: татарский писатель, покинув Владивосток, доплыл до Сингапура, где закупился даже мебелью, а потом на пароходе участвовал в праздновании годовщины образования Чехословакии, впечатления от этого он описывает как, мягко говоря, смешанные.

Туктаров мечтает о кровати

Оставаясь в Сингапуре, Исхаки пытается поменять деньги. Но ему отвечают, что здесь не имеют дела с английской, французской валютой. Это вызывает у писателя смех. Также он думает посетить русское консульство.

«Очень хочется пить. На открытом базаре сажусь к торговцу чаем попить. Чай здесь пьют не по-нашему. Наливают заварку, густую, как кофе, на полчашки и добавляют молоко. Это пьют с сахаром, достаточно вкусно. Но поскольку здесь есть цейлонский чай, надо немного попить. Узнав, что мы мусульмане, он предлагает нам еще хлеба, еще чая. Снова пью. Когда плачу, набирается на 5—10 копеек».

23 октября Исхаки и его товарищ Фуад Туктаров занимаются покупками. В частности, думают купить стулья, потому что на пароходе негде сидеть. Туктаров мечтает приобрести кровать. Еще одна задача — избавиться от корейских денег, чем дальше, тем курс их ниже. Плюс, конечно, нужно взять еды и питья. Также они планируют сходить в малайзийский театр, но приходит записка: пароход отправляется завтра в 12, быть надо на месте в 10 утра. Так что планы приходится менять. Возникает вопрос обмена сингапурских денег на английские или французские.

24 октября уже в 11 утра путешественники понимают, что пароход не собирается отправляться.

«Если бы нас не торопили без надобности, мы бы свободнее бы заканчивали дела, спокойнее мы бы тратили время. А мы так торопились. Даже не смогли написать длинные письма. Отсюда в Милли Идарэ и другим не смогли отправить послание. Написал письмо в Харбин, что мы едем в здравии».

Скриншот realnoevremya.ru из видео «План Ч. Развал Империи»/youtube.com, аккаунт «История Пи»

Кофе, какао, кнедлики

25 октября они вновь в пути: «Вновь плыть на пароходе — тяжело. Грустно снова плыть с теми же товарищами. Но что поделаешь? Фуад начал болеть. Глаз болит. На теле выскочило множество прыщей. Кровать, которую он купил, чтобы лучше было лежать, ни на что не годится. Один раз лег — и сразу порвалось дно. Туфли, которые мы купили для парохода, рассыпались в первый же день». И они вновь забыли купить чайник. Зато у них есть стулья.

28 октября чехи празднуют годовщину объявления независимости: в 1918 году после распада Австро-Венгрии появилась первая Чехословацкая республика. Она просуществовала до 1938 года: «С самого утра, разбудив, нас по-праздничному начали потчевать. Сначала с утра вместо чая дали кофе, сваренный с желудями. Поскольку воду хранили в железной посуде, вода невкусная. Потому кофе получился таким же, как их национальная еда — кнедлики. В семь утра оркестр заиграл национальный гимн. Хоры пели национальное и религиозное».

Потом комендант парохода обратился к молодым офицерам, завершил послание пожеланием здравия Томашу Гарригу Масарику, одному из лидеров движения за независимость Чехословакии и будущему президенту.

На обед дают суп с рисом. Это для татар первый суп с момента посадки. Потом — картофель с мясом. После начался концерт — играл оркестр, пел хор, шутил комик по фамилии Кублинский. После угощали горячей невкусной водой и какао, раздавали мясные консервы, которые также Исхаки не устроили.

31 октября пароход прошел Цейлон, на пути ему встречаются другие пароходы. 3 ноября запись гласит, что Исхаки и Туктаров плывут из Владивостока уже месяц: «От нас письма не получали, наверное, нас потеряли. Ну все к лучшему. За месяц прошли 5 000 миль, а видели только Малайзию.

«Сегодня ночью веет очень сильный ветер против хода. Поэтому пароход идет медленнее. Если ветер будет постоянно дуть с востока, пароход еще сильнее опоздает. Съестных припасов все меньше. Сегодня весь день не было морской воды. Почему-то жалеют морскую воду, Бог знает почему. С каждым днем бросается в глаза, что управление хромает. Ждать прибытия в Джибути достаточно тяжело. Море не меняется. Все вода, вода, вода. Еще три дня не увидим сушу».