Легко под напряжением: «Сетевая компания» проводит работы, сохраняя подачу электроэнергии

Тысячи абонентов в Татарстане продолжают пользоваться электричеством во время выполнения ремонтных работ

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Теперь в копилке технических достижений компании есть и работа под напряжением — сейчас работы по обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства в «Сетевой компании» ведутся без отключения абонентов. Еще недавно это казалось невозможным, сейчас — ежедневная практика, а татарстанские электромонтеры и мастера делятся передовым опытом с коллегами из других регионов России и из Белоруссии.

Электричество на улице Энергетиков

На окраине Тетюшей проводятся плановые работы по ремонту электрооборудования. Возле бригадного автомобиля «Сетевой компании» к работе готовятся электромонтеры и на вопрос прохожих «На сколько часов отключат свет?» — уверенно отвечают: «Отключения не будет». И это действительно так. При плановом ремонте или замене оборудования в большинстве случаев сотрудники «Сетевой компании» работают под напряжением.

Сейчас на улице Энергетиков (вот такое совпадение!) идет работа под напряжением номиналом в 10 киловольт. Опора изолируется диэлектрическими покрывалами, которые защищают монтеров. Еще из средств защиты — специальные «рукава», перчатки и инструменты.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Сейчас они ремонтируют разъединитель, и это плановые работы — их внесли в список выполнения еще месяц назад. Раньше для того, чтобы выполнить здесь эту работу, нужно было отключить примерно 3 тысячи точек учета — это одна из самых густонаселенных городских линий.

В общей сложности наложение изоляции занимает около 30 минут, столько же — снятие. Сама работа длится минут 40—50. Два часа сохранения бесперебойной подачи электроэнергии во время плановых работ — только сегодня и только на этом участке. А в целом, если учитывать плановый ремонт и на других участках по району, сэкономлены сотни часов подачи электроэнергии.

Насколько оправдан риск работы под напряжением? Сотрудники «Сетевой» солидарны в ответе на этот вопрос — все считают, что работы так и должны проводиться. Абоненты остаются с электроэнергией, а количество внештатных ситуаций сокращается. А что касается риска — по факту после введения стандартов работы под напряжением люди стали еще более внимательны к работе. Перед каждым выездом, даже с учетом того, что это отработанная процедура, проходит обязательный целевой инструктаж — без этого специалистов к работе не допустят. А еще обязательно нужно проверить средства защиты, инструменты и электроподъемник с изолирующим звеном.

Результат — ни звонков, ни жалоб, ни претензий в сторону сотрудников «Сетевой». К этому и стремится компания.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Компанию делают люди

В маленьких городках не всегда можно найти хорошую работу, и уж тем более большое везение, когда такая работа не только ради денег, но и по душе. В «Сетевой» не часто появляются новые вакансии, люди держатся за свои рабочие места, зная: здесь предложат хорошие условия.

Александр Тарасов — старший мастер Тетюшского РЭС Буинского филиала. Пришел на работу в «Сетевую компанию» в 2011 году и к моменту внедрения работы под напряжением (в 2016-м) уже успел получить хороший опыт. На тот момент был убежден в том, что новая технология не получит широкого применения. Однако работа есть работа — одним из первых он начал учиться практике РПН (тогда еще под напряжением 0,4 кВ). Уже на полигоне, получив средства защиты, убедившись в их надежности, пройдя инструктаж и разобравшись в технологии, пришел к выводу, что такая практика в итоге будет внедрена повсеместно.

Так и получилось — во всех уголках Татарстана сейчас работают специалисты, не только владеющие навыками проведения работ под напряжением, но и разрабатывающие технологические карты (поэтапную инструкцию для проведения работ). Гордость Александра и его бригады — замена провода на опорах воздушных линий 10 кВ. Они освоили технологию еще в 2018 году, и с тех пор она успешно применяется по всей компании.

Потом были годы успешной работы, полученные знания внедрялись в жизнь. Александр Тарасов прошел обучение РПН до 35 киловольт, а в итоге сейчас, сталкиваясь с предубеждением относительно безопасности работы под напряжением, приводит обоснованные аргументы и делится опытом.

— Сейчас в Тетюшском РЭС работают четыре мастера и 10 электромонтеров — все они прошли обучение работам под напряжением, — рассказывает главный инженер РЭС Олег Рафаилов, акцентируя внимание на том, что хороших специалистов такого профиля найти сложно.

Обучение в техникуме и вузе — лишь подготовка к серьезной работе, и «Сетевая компания» такую практику предоставляет. Еще двое новичков, которые недавно пришли на работу в Тетюшский РЭС, пройдут обучение в этом году. Примерно такая же картина и в других филиалах «Сетевой компании».

Все бригады «Сетевой компании», ведущие работы в электроустановках, прошли обучение и могут работать под напряжением 0,4 кВ — эти работы освоены с 2009 года. Часть специалистов успешно практикуют РПН 10 кВ, а с нынешнего года некоторые уже работают под напряжением в 35 кВ — это уникальный для России опыт.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Дорога на юг

Старший мастер Александр Тарасов, электромонтеры Иван Коробов и Андрей Еремеев работают вместе не первый день.

Эта бригада участвовала в системных соревнованиях «Сетевой компании» и неоднократно занимала призовые места. Участвовали электромонтеры и в общероссийских соревнованиях, и в показательных выступлениях. И когда решалось, кто поедет этой весной в Волгоград представлять «Сетевую компанию», выбор этой бригады был очевиден. Татарстанских энергетиков пригласили для проведения мастер-класса по демонстрации работ под напряжением в рамках проводимых ПАО «Россети Юг» соревнований электромонтеров.

Александр Тарасов был на российских соревнованиях в 2017 году, и там впервые показывали российским коллегам работу под напряжением в 10 кВ. Тогда сторонников такой работы особо не находилось — все, как когда-то и он сам, говорили о том, что это небезопасно, предпочитая «классику» — работу с отключением электричества. На одной из конференций, как вспоминает старший мастер, он говорил, что «сопротивление бесполезно» — пройдет несколько лет и по всей стране специалисты придут к работе под напряжением, таковые реалии нынешнего времени. «Заставят» прийти к этому сами потребители электроэнергии, А сейчас, годы спустя, представители «Россетей» из разных регионов буквально выстраивались в очередь с вопросами.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru. Реклама. АО «Сетевая компания»

Готовясь к поездке в Волгоград, планировали демонстрировать мастер-класс по замене изолятора. Но уже на месте татарстанская делегация решила разнообразить программу — ребята в бригаде посоветовались и решили, что показывать каждый день одно и то же будет не очень интересно. Поэтому в итоге программа стала разнообразной и участники смогли увидеть разные виды работ.

— Основная цель этой поездки для нас — научить представителей «Россетей» работать под напряжением, объяснить, показать, — говорит Александр Тарасов.

И невольно проникаешься гордостью за регион — мы в очередной раз готовы первыми осваивать новые навыки и потом делиться с другими успешным татарстанским опытом.

Работы под напряжением ведутся по всей республике каждый день, ограничением могут стать только погодные условия (дождь, сильный ветер или мороз). Видов работ, проводимых под напряжением, с каждым годом становится все больше, а бригады уже привыкли к тому, что применяется такой формат.

Но секрет успешной работы не только в привычке: главное — слаженность действий в работе, умение понимать друг друга с полуслова и полувзгляда. В общем, то, что называется командной сплоченностью.