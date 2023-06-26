От 70 тысяч и выше: кто собирает деньги на краудфандинговых платформах

Какие татарстанские проекты в сферах науки, искусства, экологии и социального обеспечения были воплощены при помощи крауда

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Дебютная полнометражная лента татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая, настольная книга для приемных родителей «Лекарство от уныния» и даже социальный проект «20 важных дел» волейбольного клуба «Зенит-Казань» были выпущены на деньги, собранные с помощью краудфандинга. «Пока снимал фильм «Микулай» всегда был в долгах. Перед началом монтажа решил подстраховаться — открыл сборы на краудфандинговой платформе», — рассказал «Реальному времени» режиссер, собравший в итоге 1,5 млн рублей на постпродакшн картины. Между тем татарстанские инициаторы проектов пока еще робко прибегают к этому методу, поскольку не привыкли привлекать частные средства.

Как снимали фильм «Микулай»

Культурные и социальные проекты Татарстана все чаще находят поддержку по всей стране благодаря краудфандингу — это способ поддержки различных проектов. Или его еще называют народным финансированием. При помощи краудфандинга авторы собирают средства на свои идеи, а участники могут сделать вклад в начинание автора и получить за это нефинансовое вознаграждение.

«Если люди не откликаются на сборы, значит нужно честно признаться себе — твой проект нужен тебе больше, чем людям», — предупреждает молодой татарстанский режиссер Ильшат Рахимбай. Год назад он снял свой первый полнометражный фильм «Микулай» на собственные и кредитные ресурсы, потратив несколько миллионов рублей. По сути, это был едва ли не альтруистский проект, так как он не мог рассчитывать на доходы до начала массового проката фильма, не мог предсказать, как он «выстрелит», а долги росли как снежный ком. В поисках источников погашения банковских кредитов он испробовал разные способы привлечения средств, в том числе и через краудфандинговые платформы. И пришел к выводу, что он интересен как запасной страховочный вариант, но на небольшие суммы:

— Все это время (в процессе подготовки фильма) я был в долгах как в шелках. Нам не хватало много денег — это же полнометражный фильм, его бюджет свыше 20 млн рублей, — рассказал «Реальному времени» Ильшат Рахимбай, — На финальном этапе монтажа киноленты вышел на крупную краудфандинговую платформу Planeta.ru, специализирующуюся на искусстве и социальных проектах. Выставил на платформе проект со сбором 800 тысяч рублей. Мог бы запросить 5 млн рублей, но их можно не собрать и уйти ни с чем. Рассчитывать на такие суммы слишком опрометчиво, так как платформа диктует свои правила.

«Если люди не откликаются на сборы, значит нужно честно признаться себе — твой проект нужен тебе больше, чем людям», — предупреждает молодой татарстанский режиссер Ильшат Рахимбай. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Фаундер (тот, кто открывает сбор, — прим. ред.) получает всю сумму, если соберет не менее 50% от заявленной на старте. Но если порог в 50% не преодолен, все перечисления возвращаются участникам. «На мой взгляд, запросить сразу 5 млн рублей, значит испугать тех, кто готов помочь. Понятно, что он поддержит на 100—500 рублей, но вся сумма все равно не будет собрана. Надо трезво смотреть на возможности людей. Иногда и половину суммы невозможно собрать за короткие сроки, не имея федеральных маркетологов», — считает режиссер. К тому моменту Ильшат Рахимбай стал, можно сказать, опытным фаундером. В первый раз он вышел на краудфандинговую платформу для выпуска короткометражного фильма, собрав 300 тысяч рублей.

Выбрав упрощенный вариант, Ильшат Рахимбай справился с поставленной задачей. По его словам, в течение трех месяцев ему удалось собрать 100% от заявленной на платформе суммы. Еще столько же поступило напрямую от частных меценатов. В итоге по двум каналам было перечислено 1,5 млн рублей, рассказал он. Собранные средства были направлены на постпродакшн, т. е. на завершение монтажа фильма.

Более 500 человек поддержали «Микулай»

Для сравнения: в прошлом году средняя сумма поддержки составила 500 рублей, а максимальные сборы по проекту составляли максимум 700—800 тысяч рублей. Иначе говоря, татарстанский фильм оказался одним из рекордсменов краудфандинга 2021 года. Более 500 человек поддержали его своими деньгами. Около 100 человек из них получили приглашения на премьеру в качестве вознаграждения за поддержку в рамках кампании. По мнению режиссера, люди откликнулись прежде всего на великое искусство, поддержали игру любимых актеров. «Да, в этом фильме затрагиваются этнографические темы, проблема малых народов, каждый может найти свое. Но прежде всего это художественный фильм, это великолепная игра актера Виктора Сухорукова».

Молодому режиссеру всегда трудно найти деньги на съемки фильма, поэтому многие прибегают к помощи краудфандинга. А нельзя ли было сделать наоборот: сначала собрать деньги, а потом снимать кинофильм? «Нет, — уверен он. — Привлечь средства под красивые картинки и обещания невозможно».

По мнению режиссера, люди откликнулись прежде всего на великое искусство, поддержали игру любимых актеров. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Зато здесь есть огромный плюс, считает молодой режиссер. «Можно проверить — нужен ли ваш проект в принципе людям? Ты, как автор фильма, сразу получаешь обратную связь — интересно или нет? Если сборов нет, ты сразу задаешься вопросом — а туда ли ты идешь?», — рассуждает он. Затем ему удалось привлечь финансирование со стороны частных инвесторов и государственных структур.

22 июня состоялась премьера фильма «Микулай» в Казани. Первыми его зрителями стали те, кто получил приглашения в рамках крауд-кампании на Planeta.ru, где проходили сборы. Впервые концепция фильма была представлена на арт-форуме «Таврида». Его производством занималась кинокомпания JANLI FILM. На стадии постпродакшна подключилась московская кинокомпания Do it Bro production Анны Добронравовой.

22 июня состоялась премьера фильма «Микулай» в Казани. Первыми его зрителями стали те, кто получил приглашения в рамках крауд-кампании на Planeta.ru. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Лекарство от уныния» — в каждой сельской библиотеке

Многодетная мама с приемными детьми из Болгара Елена Янковская вышла на краудфандинговую платформу для издания книги «Лекарство от уныния». 8 июня она запустила сбор 70 тысяч рублей, собрав всю сумму задолго до окончания срока (осталось еще 87 дней). По расчетам Елены, этих денег должно хватить на печать в типографии АН РТ своеобразного пособия для приемных родителей Татарстана:

— Вот уже много лет я собираю счастливые истории людей, которые нашли радость в том, что усыновили сироту или растят ребенка-инвалида. Всего собрано 54 истории реальных приемных родителей. Некоторые из них дали согласие на разглашение имени, публикацию фотографий. На конкретных примерах в книге рассказывается, как складывается процесс принятия и адаптации ребенка в новой семье. Еще есть три истории от самих детей, которые выросли в приемных семьях. Я постаралась передать их настроения, объяснить поведение. Есть и пронзительная история ухода из семьи подростка, вернувшегося в детский дом. До этого я выкладывала короткие истории в чате приемных родителей, вызывавшие массу комментариев. В конце концов пришло понимание, что все эти рассказы очень нравятся людям и порой даже исцеляют от депрессии.

Поэтому Елена решила, что нужно издать книгу «Лекарство от грусти» и подарить выпускникам школ приемных родителей Республики Татарстан. Ведь эти люди только-только задумываются принять ребенка-сироту в свою семью, поэтому им нужны подсказки из жизни реальных приемных родителей, считает она.

Где взять деньги на издание книги, она догадалась случайно. Ее сын покупает учебную литературу, которая издаются на средства, собранные на краудфандинговой платформе. Поэтому Елена Янковская решила повторить опыт этих авторов. Пока тираж небольшой — всего 300 экземпляров. «Это очень мало, ведь в республике 6—7 тысяч таких семей. После издания пилотной серии хотим снова выйти на платформу и увеличить тираж. Нужно, чтобы в каждой сельской библиотеке было такое пособие», — мечтает она.

«Сохраним татарскую газету в Самарской области»

Главный редактор самарской еженедельной газеты на татарском языке «Бердэмлек» («Единство») и ежеквартального журнала «Самар татарлары» («Самарские татары») Данияр Сайфиев ищет средства для спасения национальных изданий. Ежегодно на их издание требуется 3 млн рублей, а из бюджета он получает дотации на 650 тысяч рублей. В январе этого года он объявил сбор 500 тысяч, но пока поступило лишь 17%. Скорее всего, за оставшиеся 38 дней ему не удастся собрать всю сумму, а значит рассчитывать на помощь не приходится.

«Бердэмлек» ( «Единство») — старейшая национальная газета Самарской области, выходит с 1990-го года. Ее тираж — 2 тысяч экземпляров, хотя в области проживает около 140 тысяч татар. «Все эти годы наше издание пишет историю самарских татар, сохраняя традиции, язык своего народа, вместе с тем пропагандируя межэтническую толерантность и добрососедство. В издании особое внимание уделяется социальным, религиозным и культурным темам. В центре внимания — судьбы простых людей разных профессий. Работники образования, медицины, сельские труженики — главные герои газеты. Национальные праздники, обычаи и традиции, образование, деятельность национальных обществ области также находят отражение на страницах нашего печатного издания», рассказал Сайфиев.

Газета «Бердэмлек» как самарская Соборная мечеть и единственная в Самаре татарская школа «Яктылык» имеет большое значение, считает он.

«К сожалению, редакция нашей газеты, являющаяся некоммерческой организацией, в последние годы переживает не самые лучшие времена. Год от года подписка на издание снижается, следовательно, падают и доходы редакции. На снижении подписки сказывается как развитие Интернета и социальных сетей, с которыми печатное издание не может конкурировать в оперативности, так и демографическая ситуация: пожилые, а это основные наши читатели, увы, уходят. А молодежь из-за закрытия сельских школ и сокращения часов на изучение родного языка, зачастую довольствуется знанием только бытового разговорного татарского языка. Газета выживала только за счет спонсорской поддержки и пожертвований неравнодушных читателей», — рассказал он. В разговоре с «Реальным временем» он сообщил, что в этом году газета продолжит издаваться, так как у нее есть влиятельные спонсоры.

Люди выбирают проекты с понятным эффектом

Краудфандинг в регионах пока еще остается экзотикой, но те, кто научился пользоваться этим инструментом, выходят на платформы все более осознанно. «Это способ коллективного финансирования проектов, при котором средства на создание нового продукта поступают от его конечных потребителей. Автор крауд-проекта может собрать средства на реализацию идеи и заранее оценить ее востребованность, а участник — сделать вклад в начинание автора и получить за это вознаграждение», — поясняет учредитель и сооснователь экспертной платформы Planeta.ru Федор Мурачковский. По данным площадки, количество инициаторов крауд-проектов из Татарстана остается примерно стабильным, но в этом году есть предпосылки к росту участников. В прошлом году из республики на эту платформу вышло 13 проектов, а в этом году уже заявлено — восемь. «Здесь учтены только успешные проекты, которые набрали необходимую сумму средств для запуска, — уточнил Федор Мурачковский.— Вполне возможно, что их гораздо больше, так как в эту цифру не вошли авторы из Татарстана, которые поставили в качестве места реализации проекта «Россия» вместо наименования региона «Татарстан».

По мнению экспертов, успешность сборов напрямую зависит от того, насколько сама идея показалась интересной и полезной участникам, насколько им понятен конкретный результат поддержки. Несколько лет назад волейбольный клуб «Зенит-Казань» вышел на платформу для поиска денег под социальный проект «20 важных дел», среди которых была поддержка волейболистов-колясочников. Они собрали всю заявленную сумму, так как люди увидели необходимость в помощи спортсменам. Более того, этот казанский проект стал одним из победителей спецпроекта и получил дофинансирование.