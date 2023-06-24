«Ребят готовы брать на все лето, суммарно можно заработать до 120 тысяч рублей»
Где татарстанские подростки могут подработать на летних каникулах
С июня этого года в России вступили в силу новые правила трудоустройства несовершеннолетних, которые значительно упрощают процедуру привлечения подростков к труду. В Татарстане только через центры занятости планируют обеспечить работой 14 тысяч школьников. Подробнее о том, какие вакансии предлагают несовершеннолетним и сколько готовы платить работодатели — в материале «Реального времени».
«Хочу накопить на новый iPhone»
Диане Тимофеевой скоро исполнится 16 лет. Девушка закончила 9-й класс, сдала ОГЭ и собирается учиться в школе дальше. Выпускного вечера и церемонии вручения аттестатов еще не было, и Диана решила подыскать на лето работу. Друзья рассказали, что в шоуруме молодежной одежды трудоустраивают даже школьников, но с письменного разрешения родителей.
— Я уже в прошлом году задумывалась о работе, знаю, что в моем возрасте подростки чаще всего работают промоутерами, но тогда как-то не сложилось. В этом году решила взяться за поиски всерьез. Прошла собеседование и провела пробный день в магазине. Пока мне все нравится. Хочу накопить на новый 13 iPhone и в целом иметь карманные деньги, а не просить их у родителей, — рассказала девушка.
«Плюс 2 250 рублей к заработной плате»
Как рассказали «Реальному времени» в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, ежегодно несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустраивают на лето и другие каникулы в рамках программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014—2025 годы». Так, за январь — май этого года временную работу нашли 479 подростков. Правда, это менее одного процента (0,3%) от общего числа граждан этого возраста, проживающих в республике.
В целом к концу 2023 года планируется трудоустроить 14 тысяч подростков. В случае, если несовершеннолетний устроился на работу через центры занятости населения, ему положена выплата материальной поддержки. В этом году на эти цели выделено 31,2 млн рублей.
Подросткам, трудоустроенным через биржу труда, кроме выплаты зарплаты работодателем выплачивают 2 250 рублей за отработанный месяц, рассказали в пресс-службе ведомства.
Основные виды работ, в которых могут задействовать детей, — это подсобные работы при ремонте и благоустройстве, подсобные работы в сельском хозяйстве (посадка, прополка, выращивание и сбор сельскохозяйственных культур), подсобные работы на промышленных предприятиях, в зоопарке, работы, связанные с содержанием в надлежащем порядке памятников культуры, мемориалов и так далее.
В настоящее время на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» по запросу «работа для несовершеннолетних» представлено 3 053 вакансий.
Как пояснили в министерстве, трудовой договор с подростком, достигшим 14 лет, может быть заключен только с согласия одного из родителей или заменяющего его лица (попечителя). Предлагаемая подростку работа должна относиться к категории легкого труда, не причиняющего вреда здоровью. Продолжительность рабочего времени подростков в соответствии со статьями 92 и 94 ТК РФ устанавливается:
- для работников до 16 лет — не более 24 часов в неделю,
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать для работников:
- в возрасте от 14 до 15 лет — 4 часа,
- в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов,
- в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов.
«Это новые возможности»
Поправки в закон о трудоустройстве подростков открывают для них новые возможности, считает министр молодежи Татарстана Ринат Садыков.
— У нас есть многолетний запрос от большой аудитории подростков, которые сейчас готовы работать. Для этого у них есть силы, интеллектуальные способности и, главное, желание! Ежегодно мы получаем десятки историй от 16-17-летних подростков, которые не могли трудоустроиться, либо трудоустраивались на «сером рынке труда», мягко говоря, не в соответствии с Трудовым кодексом. Новые поправки в закон позволят снять некоторые ограничения и откроют новые возможности для наших подростков, — заявлял ранее глава Минмола РТ.
Согласно новым поправкам, теперь подросток, достигший 14-летнего возраста и имеющий общее образование, может заключать трудовой договор с письменного согласия одного из родителей на выполнение труда без вреда для здоровья. Если же молодой человек только получает общее образование, то условия труда должны не мешать освоению программы. Для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, разрешение должен выписывать орган опеки или другой законный представитель.
— Процесс этот, конечно, не быстрый, здесь нужно время, чтобы рынок труда перестроился и смог быть более лояльным к труду подростков, однако само утверждение закона — уже большой шаг, — отмечал Садыков.
«Суммарно можно заработать до 120 тысяч рублей»
Помочь найти подходящую вакансию могут и в ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», при котором создаются и школьные трудовые отряды. Как рассказала руководитель пресс-службы Республиканского штаба студотрядов Надежда Васильева, подростков привлекают в качестве подсобных рабочих, заработная плата ребят составит порядка 7 500 рублей в месяц. Только на территории Альметьевского района за это лето трудоустроят 283 несовершеннолетних.
В Заинске в рамках проекта «Лагерь моего двора» ребята работают аниматорами дворовых лагерей. На 19 площадках города за лето работу получат 126 подростков. В месяц каждый из них заработает около 5 000 рублей.
Для казанских несовершеннолетних в центре предлагают вакансии промоутера. Берут ребят с 14 лет. Зарплата 300—800 рублей в час. Также с 16 лет в Казани можно трудоустроиться в «Горводзеленхоз». Ребята занимаются озеленением города (высаживают деревья, облагораживают клумбы, подстригают газоны).
— В отелях и гостиницах Казани наши ребята уже не первый год работают в качестве сервисного персонала (горничные, администраторы). На работу берут подростков с 16 лет. В прошлом году девочки работали горничными в Tasigo и гостинице «Азалия». На это лето договорная кампания с предприятиями еще в процессе, — рассказали в центре.
«Работодатели все еще с опаской относятся к работе с подростками»
По мнению эксперта, работодатели все так же с опаской относятся к работе с подростками. Тем не менее ситуация улучшается с каждым годом, рынок становится рынком сотрудника, а не работодателя.
— Самые распространенные задачи, в которых подростки могут себя попробовать это: сфера курьерских доставок, менеджеры рекламы или чатов (телеграм-каналов, блогеров), продавцы-консультанты, промоутеры, бариста, официанты, — привела пример собеседница издания.
С этого месяца в России законодательно упростили наем подростков. Главным изменением стало исключение согласия органов опеки и попечительства из пакета документов при трудоустройстве несовершеннолетнего. Теперь достаточно согласия одного из родителей или законного представителя, чтобы заключить трудовой договор. Согласие органов опеки и попечительства потребуется только при трудоустройстве социально незащищенных категорий несовершеннолетних: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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