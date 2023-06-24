«Ребят готовы брать на все лето, суммарно можно заработать до 120 тысяч рублей»

Где татарстанские подростки могут подработать на летних каникулах

С июня этого года в России вступили в силу новые правила трудоустройства несовершеннолетних, которые значительно упрощают процедуру привлечения подростков к труду. В Татарстане только через центры занятости планируют обеспечить работой 14 тысяч школьников. Подробнее о том, какие вакансии предлагают несовершеннолетним и сколько готовы платить работодатели — в материале «Реального времени».

«Хочу накопить на новый iPhone»

Диане Тимофеевой скоро исполнится 16 лет. Девушка закончила 9-й класс, сдала ОГЭ и собирается учиться в школе дальше. Выпускного вечера и церемонии вручения аттестатов еще не было, и Диана решила подыскать на лето работу. Друзья рассказали, что в шоуруме молодежной одежды трудоустраивают даже школьников, но с письменного разрешения родителей.

— Я уже в прошлом году задумывалась о работе, знаю, что в моем возрасте подростки чаще всего работают промоутерами, но тогда как-то не сложилось. В этом году решила взяться за поиски всерьез. Прошла собеседование и провела пробный день в магазине. Пока мне все нравится. Хочу накопить на новый 13 iPhone и в целом иметь карманные деньги, а не просить их у родителей, — рассказала девушка.

Фото: предоставлено Дианой Тимофеевой для realnoevremya.ru

«Плюс 2 250 рублей к заработной плате»

Как рассказали «Реальному времени» в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, ежегодно несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустраивают на лето и другие каникулы в рамках программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014—2025 годы». Так, за январь — май этого года временную работу нашли 479 подростков. Правда, это менее одного процента (0,3%) от общего числа граждан этого возраста, проживающих в республике.

В целом к концу 2023 года планируется трудоустроить 14 тысяч подростков. В случае, если несовершеннолетний устроился на работу через центры занятости населения, ему положена выплата материальной поддержки. В этом году на эти цели выделено 31,2 млн рублей.



Подросткам, трудоустроенным через биржу труда, кроме выплаты зарплаты работодателем выплачивают 2 250 рублей за отработанный месяц, рассказали в пресс-службе ведомства.

Основные виды работ, в которых могут задействовать детей, — это подсобные работы при ремонте и благоустройстве, подсобные работы в сельском хозяйстве (посадка, прополка, выращивание и сбор сельскохозяйственных культур), подсобные работы на промышленных предприятиях, в зоопарке, работы, связанные с содержанием в надлежащем порядке памятников культуры, мемориалов и так далее.

Основные виды работ, в которых могут задействовать детей, — это подсобные работы при ремонте, благоустройстве и другие. Фото: realnoevremya.ru

В настоящее время на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» по запросу «работа для несовершеннолетних» представлено 3 053 вакансий.



Как пояснили в министерстве, трудовой договор с подростком, достигшим 14 лет, может быть заключен только с согласия одного из родителей или заменяющего его лица (попечителя). Предлагаемая подростку работа должна относиться к категории легкого труда, не причиняющего вреда здоровью. Продолжительность рабочего времени подростков в соответствии со статьями 92 и 94 ТК РФ устанавливается:

для работников до 16 лет — не более 24 часов в неделю,

для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать для работников:

в возрасте от 14 до 15 лет — 4 часа,

в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов,

в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов.

Продолжительность рабочего времени подростков в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Фото: предоставлено Вячеславом Миллером для realnoevremya.ru

«Это новые возможности»

Поправки в закон о трудоустройстве подростков открывают для них новые возможности, считает министр молодежи Татарстана Ринат Садыков.

— У нас есть многолетний запрос от большой аудитории подростков, которые сейчас готовы работать. Для этого у них есть силы, интеллектуальные способности и, главное, желание! Ежегодно мы получаем десятки историй от 16-17-летних подростков, которые не могли трудоустроиться, либо трудоустраивались на «сером рынке труда», мягко говоря, не в соответствии с Трудовым кодексом. Новые поправки в закон позволят снять некоторые ограничения и откроют новые возможности для наших подростков, — заявлял ранее глава Минмола РТ.



Согласно новым поправкам, теперь подросток, достигший 14-летнего возраста и имеющий общее образование, может заключать трудовой договор с письменного согласия одного из родителей на выполнение труда без вреда для здоровья. Если же молодой человек только получает общее образование, то условия труда должны не мешать освоению программы. Для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, разрешение должен выписывать орган опеки или другой законный представитель.

— Процесс этот, конечно, не быстрый, здесь нужно время, чтобы рынок труда перестроился и смог быть более лояльным к труду подростков, однако само утверждение закона — уже большой шаг, — отмечал Садыков.

Поправки в закон о трудоустройстве подростков открывают для них новые возможности, считает министр молодежи Татарстана Ринат Садыков. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Суммарно можно заработать до 120 тысяч рублей»

Помочь найти подходящую вакансию могут и в ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», при котором создаются и школьные трудовые отряды. Как рассказала руководитель пресс-службы Республиканского штаба студотрядов Надежда Васильева, подростков привлекают в качестве подсобных рабочих, заработная плата ребят составит порядка 7 500 рублей в месяц. Только на территории Альметьевского района за это лето трудоустроят 283 несовершеннолетних.

В Заинске в рамках проекта «Лагерь моего двора» ребята работают аниматорами дворовых лагерей. На 19 площадках города за лето работу получат 126 подростков. В месяц каждый из них заработает около 5 000 рублей.



— В этом году мы впервые берем подростков для работы на ОЭЗ «Алабуга». В прошлом году там была крупная студенческая стройка, но только для совершеннолетних. В этом году здесь ждут ребят с 16 лет. Что касается обязанностей, то это администрирование, мелкий ремонт. Заработная плата может достигать 40 тысяч в месяц (20 тысяч оклад + 20 тысяч премия), что очень даже хорошо не только для подростка, но и для студента, льготное проживание в хостеле с хорошими условиями (750 рублей в месяц). Здесь ребят готовы брать на все лето, суммарно можно заработать до 120 тысяч рублей, — рассказала Васильева.

Для казанских несовершеннолетних в центре предлагают вакансии промоутера. Берут ребят с 14 лет. Зарплата 300—800 рублей в час. Также с 16 лет в Казани можно трудоустроиться в «Горводзеленхоз». Ребята занимаются озеленением города (высаживают деревья, облагораживают клумбы, подстригают газоны).



— В отелях и гостиницах Казани наши ребята уже не первый год работают в качестве сервисного персонала (горничные, администраторы). На работу берут подростков с 16 лет. В прошлом году девочки работали горничными в Tasigo и гостинице «Азалия». На это лето договорная кампания с предприятиями еще в процессе, — рассказали в центре.

«Работодатели все еще с опаской относятся к работе с подростками»

— 1 июня наконец-то приняли закон, который позволяет трудоустраивать подростков с 14 лет без согласия органов опеки. И, я надеюсь, это позволит вывести труд подростков из серой зоны занятости. Остается, конечно, много вопросов о проверках, которым подвергаются компании, берущие подростков на работу, но будем надеяться на лучшее, и это тоже найдет отражение в законодательстве, — выразила надежду создатель профориентационной платформы Round Галина Ахмерова.

По мнению эксперта, работодатели все так же с опаской относятся к работе с подростками. Тем не менее ситуация улучшается с каждым годом, рынок становится рынком сотрудника, а не работодателя.



— Самые распространенные задачи, в которых подростки могут себя попробовать это: сфера курьерских доставок, менеджеры рекламы или чатов (телеграм-каналов, блогеров), продавцы-консультанты, промоутеры, бариста, официанты, — привела пример собеседница издания.

С этого месяца в России законодательно упростили наем подростков. Главным изменением стало исключение согласия органов опеки и попечительства из пакета документов при трудоустройстве несовершеннолетнего. Теперь достаточно согласия одного из родителей или законного представителя, чтобы заключить трудовой договор. Согласие органов опеки и попечительства потребуется только при трудоустройстве социально незащищенных категорий несовершеннолетних: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.