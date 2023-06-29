Казанские дачники заявили о рейдерском захвате СНТ «Кооператор»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В редакцию «Реального времени» обратились садоводы казанского СНТ «Кооператор» с жалобой, что власть в нем захвачена рейдерским путем. Активисты садового товарищества обвиняют своего бывшего председателя в краже 1,4 млн рублей и большой задолженности. На их заявление полиция ответила отказом. Дачники опасаются, что все дойдет до банкротства организации. Подробности — в материале «Реального времени».

«Пришла к власти неизвестным путем»

Проблемы в СНТ «Кооператор» начались в 2020 году, рассказала «Реальному времени» владелица дачного участка Светлана Кашина. Именно тогда, по ее словам, неизвестным образом у них в саду появился новый председатель. Это Лилия Гадельшина, которую дачники даже не выбирали, уверяет женщина. По словам Светланы, пришла Гадельшина на эту должность самовольно:

— На тот момент у нас уже был свой председатель, причем, избранный садоводами. А через пару недель, вдруг, прошел слух, что у нас сменился председатель, им стала как раз Гадельшина. С тех пор у нас беды и начались. Эта женщина пришла к власти неизвестным путем, у нее нет даже протокола собрания, в котором бы говорилось, что она стала председателем. В налоговой тоже нет никаких протоколов по поводу ее избрания, и об отсутствии документов мы узнали уже в суде. За три года своего правления Гадельшина полностью развалила сад. Известно, что со счетов СНТ уведено 1,4 млн рублей, наличкой снято 220 тысяч рублей. Эта женщина за 3 года поимела с сада порядка 1,5 млн рублей, — подчеркнула Кашина.

Садоводы также узнали о задолженности СНТ по счетам за электроэнергию — больше 1 млн рублей. Кроме того, скопился долг в 600 тысяч рублей за вывоз мусора. Кашина утверждает, что все это произошло при правлении Гадельшиной. По словам нашей собеседницы, членские взносы не поступали на счета энергетиков, якобы Гадельшина снимала эти деньги.

Активисты садового товарищества обвиняют своего бывшего председателя в краже 1,4 млн рублей и большой задолженности. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Светлана добавила, что энергетики предупредили дачников о намерении подать заявление о банкротстве СНТ «Кооператор».

«Наш председатель поехал снимать деньги, но счета оказались заблокированы»

Узнав о долгах за свет, активисты товарищества запустили механизм смены председателя. Провели внеочередное собрание собственников участков и избрали нового главу СНТ — Юрия Егорова. Как говорит Светлана Кашина, чтобы все было по закону, дачникам пришлось обратиться к председателю Союза садоводов РТ Владимиру Дейнекину, который помог с организацией собрания.

По словам Кашиной, так садоводы в мае меняли председателя. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Светланой Кашиной

— С начала весны мы погасили более половины наших долгов, сделали это за два месяца. Все шло неплохо, но 8 июня Юрий Егоров поехал в банк, чтобы снять деньги на зарплаты работникам СНТ, а ему сказали, что доступ к счету для него заблокирован, потому что у сада появился новый председатель. Это было как снег на голову. Оказалось, что в налоговую у нас был подан старый устав СНТ, а согласно ему, председатель сада выбирался членами правления, что противоречило федеральному закону, — рассказала Светлана.

Дачница говорит, что им в срочном порядке пришлось переделывать устав СНТ для налоговой. А пока они это делали, появился новый председатель — Алексей Шувалов. Светлана отмечает, что эту должность он смог занять, как Гадельшина, воспользовавшись старым уставом, когда председателя выбирают некие члены правления СНТ.

— В нашем СНТ произошел рейдерский захват. Всенародно по закону 217 РФ мы выбрали председателя. 13 мая было выбрано правление и утвержден устав СНТ, также по ФЗ-217. Но пока регистрировались в налоговой, мы узнали, что пришел к власти другой, которого никто не видел и не знает. И самое главное: до выбранного всенародно председателя пришла так же Лилия Гадельшина. Собирала деньги, но поставщикам не платила, намеренно вводя нас в банкротство, — рассказала изданию член правления СНТ «Кооператив» Райхана Муравьева.

«Гадельшина только снимала деньги»

Светлана Кашина также рассказала, что Лилия Гадельшина нередко вступала в конфликты с другими дачниками в общих чатах. По ее словам, экс-председатель уходила от неудобных вопросов и отказывалась предоставлять отчеты по работе СНТ:

— Она ничего не делала, только снимала деньги со счетов. Гадельшина еще и подала в суд на избранного нами председателя Юрия Егорова. Она считала, что проведенное садоводами зимнее собрание незаконно. Но этот суд она проиграла 31 мая. Что интересно, 31 мая Гадельшина проиграла суд, а 1 июня уже идет регистрироваться на должность председателя какой-то новый человек, а точнее, Алексей Шувалов. Но в пользу его кандидатуры никто никаких документов не подписывал. Это же все мошеннические действия!

Как говорит Кашина, избранный ими председатель Егоров купил для дачников насос на свои деньги. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Светланой Кашиной

Кашина утверждает, что деятельность СНТ «Кооператор» полностью парализована. У выбранного садоводами председателя Юрия Егорова нет доступа к расчетному счету товарищества, на него не поступают деньги и дачники не могут выплачивать зарплату сотрудникам, которых они официально приняли на работу. Кроме того, не могут погасить старые долги, а тем временем начинают скапливаться новые.

— Инициативная группа садоводов также решила обратиться к дачникам с просьбой собрать деньги на юриста. Мы хотим привлечь Лилию Гадельшину к уголовной ответственности и вернуть наши деньги. Все согласились. Мы хотим составить исковое заявление и на Алексея Шувалова. Мы уверены, что без ведома Гадельшиной он не мог стать председателем. В личных же разговорах она говорит, что будет бороться за власть до конца, пока не обанкротит наш сад, — сетует дачница.

Садоводы хотят добиться возбуждения уголовного дела

По словам Кашиной, садоводы написали на Лилию Гадельшину заявление в полицию по факту нецелевого использования средств и по факту неуплаты налогов, но получили отказ в возбуждении дела. В документе, который есть в распоряжении редакции, указано, что сотрудники правоохранительных органов провели разговор с Гадельшиной, и во время опроса она заявила, что долги в СНТ образовались еще до начала ее правления, а деньги были сняты на зарплаты работникам.

По словам Кашиной, садоводы написали на Лилию Гадельшину заявление в полицию по факту нецелевого использования средств и по факту неуплаты налогов. Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— На отказное решение мы пожаловались в прокуратуру, там признали его незаконным и отправили обратно в полицию. А через 5 дней мы получили еще одно отказное решение, с тем же самым текстом, где поменяли только числа. Теперь мы отправили еще одну жалобу в прокуратуру. Гадельшина привела СНТ к банкротству, пострадали 500 собственников домов. Если постановление о банкротстве вступит в силу, то в наш сад придет управляющий, отключит нам все насосы и дачники останутся без воды и электричества. Это все обесценит наши участки, что может привести и к продаже. Мы уверены, что она бьется за землю, потому что у нее есть заказ на нее. А мы бьемся за свои участки, — подчеркнула Светлана.

«Это все полное вранье»

Наша редакция также связалась и с Лилией Гадельшиной. Бывший председатель СНТ «Кооператор» сразу опровергла обвинения в свой адрес как ложные. По ее словам, никакие деньги товарищества не крали:

— Это все полное вранье. Светлана Кашина на каждом шагу обманывает садоводов. Никакие 1,4 млн рублей никто не воровал, эти деньги ушли на установку и замену труб на трех аллеях под ключ. А также была выплачена зарплата охраннику, полностью погашен долг, который был с 2019 года. Эти активисты наглым образом собрали собрание, оно было нелегитимным, кворума не было. В списках, которые они предоставили, не было ни одного члена садового товарищества. Это были просто садоводы либо посторонние лица, которые никакого отношения к СНТ не имеют, — уверяет Лилия Гадельшина.

Собеседница издания подчеркнула, что не знает Алексея Шувалова и никакого отношения к нему не имеет. Кроме этого, Гадельшина добавила, что активисты, сместившие ее с должности председателя, без согласия садоводов продали линии электропередач. Экс-глава СНТ указала, что на собрании этот вопрос не поднимался и за него из садоводов никто не голосовал.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Сейчас нет гарантий, что СНТ останется и с электричеством, и с водой. А вместо трансформатора могут поставить шиномонтаж, либо бочку из-под кваса. Никакого воровства нет, были проверки, их проводило Управление по борьбе с экономической безопасностью. Все документы им предоставлены, везде поступают отказные материалы, — заключила Лилия Гадельшина.

Тем не менее, как рассказала Кашина, садоводы планируют подать в суд и на нового председателя СНТ Алексея Шувалова. Они не сомневаются, что смогут сместить его с должности. Кроме того, по ее словам, дачники хотят добиться возбуждения уголовного дела в отношении Лилии Гадельшиной.

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