«Замещение международных арендаторов в районных ТЦ произошло быстрее»

Как в российских торговых центрах идет замещение западных брендов

После ухода западных брендов в борьбу за покупателей в торговых центрах включились российские ретейлеры, которые активно расширяют свое присутствие в регионах, а также производители из Турции, Китая, Белоруссии и других дружественных стран. В частности, как выяснило «Реальное время», скоро в Казани запустят обновленный формат гипермаркета «Спортмастер» — ретейлеру пришлось увеличить площади, а также откроют новые магазины российских брендов одежды и обуви Ralf Ringer, Lime, Savage, Henderson и других. По оценке экспертов, посещаемость в татарстанских моллах в апреле-мае оказалась выше прошлогодней на 21%, а в районных торговых центрах демонстрирует стабильный рост. Подробнее — в материале «Реального времени».

«В районных ТЦ показатели посещаемости демонстрируют рост»

Ушедшие международные бренды на российском рынке сегодня активно замещаются производителями из Турции, ОАЭ и других стран. Свои позиции усиливают и российские бренды. Тем не менее пустующих площадей в крупных моллах пока достаточно.



— В крупных торговых центрах Казани по итогам второго квартала текущего года доля приостановивших коммерческую деятельность магазинов снизилась на четыре процентных пункта и практически равняется нулю. При том, что вакансия неизменна третий квартал подряд и составляет 18%, мы видим, что открывается достаточно много новых магазинов. Но доля вакантных помещений не сокращается, так как в крупных торговых центрах некоторые магазины продолжают закрываться, — сообщила директор по девелопменту и эксплуатации Департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» Елена Стрюкова.

По словам эксперта, посещаемость в татарстанских торговых центрах постепенно растет: «Посещаемость в апреле — мае 2023 года в среднем на 21% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 4% выше средних показателей первого года. Вероятно июнь не сильно порадует показателями, но уверено можно сказать, что в районных торговых центрах показатели посещаемости стабильно укрепляются и демонстрируют поступательный рост».

Ранее в Союзе торговых центров России, Белоруссии и Казахстана сообщили, что замещение российскими брендами в крупных моллах происходит медленно, так как объемы вышедших арендаторов и высвободившихся квадратных метров исчисляются миллионами квадратных метров по всей стране. При этом ТЦ районного масштаба эта проблема практически не затронула.

— Ситуация в районных ТЦ более стабильная. Изначально международных арендаторов в регионах и районных ТЦ было меньше, их замещение произошло быстрее. По закамскому региону доля вакантных помещений в торговых центрах составляет 10—12%, — добавила Елена Стрюкова.



Ранее в Союзе торговых центров России, Белоруссии и Казахстана сообщили, что замещение российскими брендами в крупных моллах происходит медленно. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как ТЦ прирастают новыми брендами

Российский масс-маркет активно расширяет регионы своего присутствия в отсутствие крупных западных конкурентов. Так, созданный в 2008 году в Самаре бренд женской одежды LIME и имеющий разветвленную сеть почти из 100 магазинов, в том числе в казанских ТЦ «Кольцо» и KazanMall, намерен открыть в нашем городе еще одну торговую точку — в «Меге». В пресс-службе ТЦ нашему изданию подтвердили эту информацию и рассказали, как идет замещение брендов, а также какие новые магазины в скором времени здесь появятся:

— За последнее время уже открылись магазины English home — первый в России, Maag, Dub, Vilet и Ecru. В этом году в центре запланировано открытие нескольких магазинов, например, Ralf Ringer, Lime, Savage, Henderson, «Спортмастер PRO» и других. На фудкорте откроется кафе «Раменная».

Российский обувной монобренд Ralf Ringer имеет четыре собственные фабрики и более 1,5 тысячи магазинов по всей стране, а не так давно ввел в ассортимент и одежду. В Казани до сих пор было три магазина этого ретейлера, в ближайшие месяцы появится четвертый. Российский производитель женской одежды Savage на рынке с 2000 года, скоро увеличит число магазинов в татарстанской столице до пяти.

В прошлом году еще один отечественный бренд мужской одежды Henderson пополнился новыми площадками в Волгограде, Кемерово и Нижнем Новгороде, а флагманский салон бренда недавно заработал в центре Москвы. Присутствует в 62 городах страны, у компании более 160 магазинов, в Казани в этом году откроется четвертый.

В прошлом году еще один отечественный бренд мужской одежды Henderson пополнился новыми площадками. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Кроме того, компания «Спортмастер» запускает в столице Татарстана обновленный формат гипермаркета, сочетающий PRO-сервис, более широкий выбор товаров и консультации известных спортсменов.



— В настоящее время магазин «СпортмастерPRO» увеличивает свою площадь почти на 20%, ведется подготовка к этому расширению — на комфорте посетителей эти работы никак не отразятся, — заверили в пресс-службе «Меги».

Российская сеть магазинов спортивного инвентаря работает почти четверть века. Сегодня у компании более 450 магазинов, на долю которых приходится 25% отечественного рынка спорттоваров. В числе экспертов сети в формате PRO — профессиональные спортсмены, участники соревнований различного уровня, инструкторы. В 2021 году на обновленный формат перешли три магазина сети — в Москве, Санкт-Петербурге и Мытищах. У каждого площадь от 5 тысяч квадратных метров и ассортимент товаров для полусотни видов спорта.

Примечательно, что в ближайшее время в России вновь заработают универмаги «Стокманн» финского бренда — первый несколько дней назад уже открылся в Москве, до конца года в планах — Санкт-Петербург. Кроме традиционного ассортимента в магазинах сети будет представлен собственный бренд товаров для дома. В этом сегменте, как уже писало «Реальное время», в Казани скоро откроется белорусский аналог IKEA.

К концу прошлого года доля брендов, объявивших о прекращении деятельности в России, составила 37%. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Интерес к российскому рынку проявляют Турция, Дубай и Китай

К концу прошлого года доля брендов, объявивших о прекращении деятельности в России, составила 37%, о реструктуризации заявил 41% компаний, еще 21,3% ретейлеров приостановили свой бизнес. По подсчетам аналитиков, о приостановке вложения инвестиций, коммерческой деятельности, а также поставок на территорию нашей страны объявили около 200 иностранных компаний, реализующих свою продукцию в сегментах питания, товаров для дома, одежды и обуви, парфюмерии и косметики, детских товаров. С началом спецоперации о том, что собираются покинуть российский рынок, заявили почти 20 ключевых ретейлеров.

Сейчас в ТЦ идет замещение брендов. По данным экспертов, если в течение 2022-го на рынок России зашли всего 10 новых иностранных брендов — из Армении, Казахстана, Турции, Китая и, как это неудивительно, из США (парфюмерный монобутик), то за первый квартал этого года свои магазины открыли уже восемь новых зарубежных ретейлеров, работающих в среднем ценовом диапазоне. Это продавец одежды из Польши PitBull West Coast, французский JACADI с одеждой для детей, пять турецких марок — AC&Co, Madam Coco, Loft Jeans, NetWork и Club. Сообщается и о том, что о своем желании работать в России заявили еще порядка 10 турецких брендов.

По оценке аналитиков CORE.XP, процесс замещения вакансий, освободившихся после ухода из России иностранных брендов, займет 1,5—2 года. Ожидается, что драйверами спроса на пустующие площади в торговых центрах могут стать направления сервиса, развлечений и общепита.