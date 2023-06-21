День в истории: казанская консерватория, автомобиль «Руссо-Балт» и частный космический корабль

Чем примечательна дата 21 июня?

Фото: realnoevremya.ru/выставка «На пороге Вселенной»

Сегодня, 21 июня, во всем мире отмечают День йоги и день летнего солнцестояния. В разные годы и столетия в эту дату произошло много событий: на Русско-Балтийском вагонном заводе собрали первый российский автомобиль серийного производства, Columbia Records выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, Казанская консерватория впервые выпустила музыкантов, прошел учредительный съезд Ассоциации татарских женщин «Ак калфак», Казанский кремль включили в список ЮНЕСКО, частный космический корабль SpaceShipOne запустили в космос. Родились: французский философ Жан-Поль Сартр, советский поэт Александр Твардовский, российский рок-музыкант Виктор Цой. Скончались: русский композитор Николай Римский-Корсаков, советский разведчик Юрий Дроздов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казанская государственная консерватория впервые выпустила музыкантов

21 июня 1566 года в возрасте 20 лет умер Утямыш-Гирей, сын казанского хана Сафа-Гирея и Сююмбике. Утямыш-Гирей был возведен на трон в возрасте двух лет после смерти отца, а регентшей стала его мать. В пятилетнем возрасте хана с матерью Сююмбике увезли из Казани после мятежа казанской знати против крымцев. Сююмбике была выдана замуж за касимовского правителя, казанского хана Шах-Али. Утямыш-Гирея крестили и дали имя Александр Сафагиреевич. Был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля с царскими почестями.

21 июня 1950 года Казанская государственная консерватория впервые выпустила музыкантов, 39 человек получили свои дипломы. Приказ о создании консерватории был подписан за месяц до победы в Великой Отечественной войне. Она носит имя Назиба Жиганова, первого ректора, композитора, родоначальника татарской оперы и симфонической музыки.

Фото: realnoevremya.ru

21 июня 1992 года состоялся учредительный съезд Ассоциации татарских женщин «Ак калфак» — составной части Всемирного конгресса татар. Цель организации — деятельность в определении государственной политики по улучшении жизни женщин, семьи и детей. Также «Ак калфак» проводит работу по оказанию помощи в становлении татарских школ, гимназий, сохранению национальной самобытности и по уважительному отношению к родному языку.

21 июня 2001 года в Казани прошло открытие мемориальной доски Организации городов всемирного наследия. На площади перед Кремлем председатель Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО Мунир Бушенаки торжественно вручил сертификат руководству республики. Тем самым ансамбль казанского Кремля официально был включен в список ЮНЕСКО.

21 июня 2021 года «Реальное время» писало о судебном разбирательстве ОАО «Адонис» и ООО «Реал Групп» из-за земли и зданий старейшего швейного предприятия Татарстана. Оба предприятия были банкротами. «Адонис» продал свою недвижимость «Реал Групп», которое входило в одну группу с ним, и сам же стал поручителем по кредиту своего покупателя.

Фото: Дмитрий Резнов/realnoevremya.ru

Первый российский автомобиль и лидер рок-группы «Кино»

21 июня 1909 года был собран первый российский автомобиль серийного производства «Руссо-Балт». На Русско-Балтийском вагонном заводе также собирались сельскохозяйственные машины, стационарные нефтяные двигатели и аэропланы. Конструктором автомобилей был бельгийский инженер Жюльен Поттера, работавший вместе с русскими специалистами Иваном Фрязиновским и Дмитрием Бондаревым. «Руссо-Балты» славились своей надежностью и прочностью. Машины участвовали в международных ралли Монте-Карло и Сан-Себастьян. Также два автомобиля заказал себе Императорский гараж.

21 июня 1962 года родился Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, поэт. Известен как основатель и лидер группы «Кино». Цой родился в Ленинграде и там же провел свое детство. Посещал среднюю художественную школу, где входил в музыкальную группу «Палата №6». Затем учился в Ленинградском художественном училище имени В.А. Серова, но был исключен за неуспеваемость. После исключения поступил в ПТУ на специальность «резчик по дереву». Во время отдыха в Крыму в 1981 году Виктор Цой совместно с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским решили основать музыкальную группу «Гарин и Гиперболоиды». Позже Олега Валинского призвали в армию, а группу переименовали в «Кино». Виктор Цой стал одним из наиболее известных и влиятельных рок-музыкантов в СССР. Также он снялся в 8 кинокартинах.

Полет в космос совершил частный космический корабль

21 июня 1948 года фирма Columbia Records выпустила в продажу долгоиграющую 12-дюймовую пластинку. Скорость ее вращения была равна 33 об/мин. Вариант пластинок от Columbia стал стандартом в музыкальной индустрии и до сих пор сохраняет свою популярность. До 1948 года почти век изобретатели и предприниматели пытались создать оптимальную технологию звукозаписи и воспроизведения. Именно этот день теперь можно считать днем рождения всей современной индустрии звукозаписи и распространения музыки.

21 июня 2004 года частный космический корабль многоразового использования SpaceShipOne совершил свой первый успешный полет в космос. Его создала компания Scaled Composites LLC родом из США, участвовавшая в конкурсе Ansari X Prize. Основным условием победы в конкурсе было создание космического корабля, способного дважды в течение двух недель выйти в космическое пространство с тремя людьми на борту. Scaled Composites LLC получила приз в размере 10 миллионов долларов за победу. В этот день был дан толчок развитию сферы частного космического туризма.