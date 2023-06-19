Россия сможет выступить на Олимпиаде-2024 на условиях команды беженцев? / Реальное время Live
В ряде федеральных СМИ появилась информация, что Международный олимпийский комитет (МОК) якобы определился с принципами допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. За основу взяты условия формирования «команды беженцев» (существует с 2016 года). В СМИ утверждается, что принципы МОК уже доведены до руководителей российского спорта. Однако в выходные ТАСС, ссылаясь на свой источник, опровергла эту информацию, заявив, что МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов. МОК, в свою очередь, сослался на прежний релиз организации, в котором говорится, что вопрос участия россиян в Олимпийских играх в Париже еще не решен. Подробнее об этом поговорим сегодня в прямом эфире «Реальное время Live».
комментарии
спорт занятие ненужное ивредное.а полезно воркаут физкульутура. а олимпиады ну кому метание копья важно? или штанга? или метание молота?