Миляуша Айтуганова: «Кино — это не про национальность»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

1 июля будет опубликован шорт-лист Казанского фестиваля мусульманского кино 2023 года, который традиционно пройдет в столице Татарстана в начале сентября. На днях закончился прием заявок, всего их поступило больше 700. Сколько стран изъявили желание участвовать в фестивале, в чем его особенность в этом году, много ли претендентов на победу в национальном конкурсе, «Реальному времени» рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Кино вне политики»

На участие в КФМК в этом году принято 712 заявок из 44 стран. Среди них Пакистан, Казахстан, Греция, Турция, Индия, Эстония, США, Канада, Грузия, Беларусь, Франция, Австралия, ОАЭ, Китай, Тунис, Морокко, Бразилия, Великобритания и многие другие.

— География участников КФМК в этом году поменялась. Проблемы возникали с компаниями из Европы. Например, есть некоторые фильмы, которые снимаются в копродукции, и они отзывают эти картины. Очень трудно потом взять у них права на фильм, потому что продюсеры не разрешают. Но я считаю, что у кино нет политики. Думаю, такое большое количество заявок — это признак того, что границ у кинематографа нет. Казанский фестиваль мусульманского кино стал окном для исламских стран в Россию и наоборот. Чем больше знают Казань, Татарстан, наш фестиваль, тем лучше. Мы уже закрепились в сознании многих как столица спорта. Теперь мы стали местом объединения и диалога и в области кино, — отметила Миляуша Айтуганова.

Из всех заявок на Казанский фестиваль мусульманского кино отберут всего 50 картин. Сейчас заканчивается работа отборочной комиссии. Шорт-лист будет опубликован уже 1 июля.

— Второй год программный директор и председатель отборочной комиссии нашего фестиваля — Нина Кочеляева. Она очень известный киновед, работает во ВГИКе и возглавляет Институт новой культуры. Кроме светских представителей отборочной комиссии в этом году в состав вошел представитель ДУМ РФ Рушан Аббясов. Он будет просматривать фильмы на соответствие фестивалю по содержанию. По регламенту на КФМК не допускаются фильмы со сценами секса, насилия, экстремизма, призывов к войне и так далее, — пояснила директор «Татаркино».

Список гостей и всю программу фестиваля формирует «Татаркино». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В этом году есть некоторые изменения, касаемые места проведения мероприятий фестиваля. Площадкой для показа фильмов выбран кинотеатр в ТРЦ «Корстон», где будут задействованы четыре зала, и кинотеатр «Мир». Церемония открытия КФМК в этом году впервые пройдет в театре имени Камала. Церемония закрытия состоится в закрытом формате только для участников фестиваля в бальном зале «Корстона».

В этом году организаторы работают совместно с Дирекцией спортивных и социальных программ. Церемонию открытия и закрытия, а также организацию красной дорожки обеспечивает именно дирекция. Список гостей и всю программу фестиваля формирует «Татаркино».



«Каждый год в Татарстане снимают 10—12 фильмов»

Считается, что новейшая история игрового татарстанского кинематографа началась примерно 15 лет назад, когда появился фильм «Куктау». С тех пор в среднем каждый год появлялись один-два фильма, а сейчас выходят 10-12 картин, рассказала Миляуша Айтуганова, подчеркнув, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, застоя в киноиндустрии нет:

— Любая кризисная ситуация — это всегда расцвет культуры. Все самые тяжелые времена в истории рождали гениев и самые сильные и талантливые произведения. Поэтому сейчас очень много шансов, особенно у людей культуры, искусства. Я в этом абсолютно убеждена, несмотря на то, что денег нет, кризис. Как раз в такие периоды находятся идеи и ценные предложения от людей, которые на каком-то интуитивном уровне глубоко чувствуют все, что происходит. У нас сейчас нет никакого застоя вообще. Наоборот, наблюдается активность. Мы много снимаем. На самом деле сейчас снимается больше фильмов на татарском языке, чем когда-либо.

Речь идет о совокупном числе производимых фильмов. Это не только полнометражные игровые картины, но и документальные, анимационные, короткометражные, полнометражные.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Уровень фильмов растет, и мы можем смело брать их в программу национального конкурса. А некоторые даже попадают в международный конкурс

— Я делаю вывод еще и исходя из количества заявок на участие в программе национального конкурса в рамках фестиваля мусульманского кино. Шесть лет назад, когда он впервые появился, мы еле-еле набрали 10 фильмов в разных жанрах. Сейчас у нас серьезный отбор. Теперь есть возможность выбирать лучшее. Программа комплектуется в том числе из работ ребят–дипломников. Выпускная квалификационная работа — это полноценное кино, несмотря на то, что является короткометражкой. Уровень фильмов растет, и мы можем смело брать их в программу национального конкурса. А некоторые даже попадают в международный конкурс. Например, фильм Алмаза Нургалиева, «Жиде утрау арасында» («Между семью островами») в прошлом году был представлен в международном конкурсе и выиграл его. Это дорогого стоит. Стоит отметить, что каждый год на нашем фестивале приз получает татарстанский фильм. Это значит, что мы можем конкурировать уже на международном уровне.

Сейчас единовременно в Татарстане идет работа над несколькими картинами. Речь идет о фильме по мотивам произведения Нурихана Фаттаха «В мае 1941-го», режиссера Александра Далматова. Также идет подготовка к съемкам фильма по произведению Ильдара Юзеева «Гашыйклар тавы» режиссера Салавата Юзеева.

— Сейчас мы приступаем к съемкам, сценарий почти готов, будем объявлять кастинг. Также параллельно с московскими кинематографистами мы работаем над проектом «Телсез күке» по произведению Зульфата Хакима. Он будет на русском языке. Работать над картиной будет российский режиссер Александр Гарновский и федеральная команда. Изначально режиссером должен был быть Амир Галиаскаров, но ситуация изменилась. Можно сказать, что это копродукция, потому что татарстанская сторона будет принимать участие, в частности в фильме будут задействованы наши актеры, — рассказала Миляуша Айтуганова.

Еще один фильм, который уже готовы представить широкой аудитории, — это «823-й километр». Картину уже презентовали в Москве, где показ символично собрал 823 зрителя:

— В производстве татарстанских фильмов упор делается на классику. У нас есть программа сохранения и идентификации татарского народа. По этой программе каждый год выделяется 4 млн 770 рублей на экранизацию классики. И поэтому каждый год появляется новый фильм, снятый по произведению татарской классики. Я и сама приверженец этой идеи. У меня есть давняя мечта сделать 10 фильмов классики татарской литературы. Эта первоначальная цель почти достигнута. Снята картина по произведению Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы», потом «Неотосланные письма» Аделя Кутуя, затем короткий метр по Гаязу Искаки — «Остазбике», полнометражный фильм «Мулла» по Туфану Миннуллину, «Мы — дети 1941-го», Мухаммата Магдиева, «Тарлан» по произведению Галимзяна Ибрагимова «Алмачуар», Амирхана Еники — «823-й километр». Сейчас будут снимать восьмой фильм — «Гашыйклар тавы».

На сайте «Татаркино» открыт раздел «Онлайн-кинотеатр», где выложено много фильмов татарстанского производства. В открытом доступе и бесплатно можно посмотреть такие картины, как «Бибинур», «Халима», «Сумбуль», «Апипа» и многие другие.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

У меня есть давняя мечта сделать 10 фильмов классики татарской литературы. Эта первоначальная цель почти достигнута

«Путь регионального кино — снимать в копродукции»

Татарстан снял два фильма в копродукции. Это «Сумбуль» — совместное производство с Узбекистаном и «Тарлан» — копродукция с Казахстаном.

— «Тарлан» — семейное кино. Он приобрел очень большую популярность, выиграл призы многих кинофестивалей. Последняя награда — приз Бурятского фестиваля. Параллельно мы провели прокат в Татарстане. Сейчас к прокату готовится Казахстан, кроме того, этот фильм взяли дистрибьюторы Турции. Сейчас мы видим результаты международного питчинга, который проходит уже 3 года в рамках КФМК. Поэтому у нас появились международные проекты, это очень здорово. Единственный на сегодня путь регионального кинематографа — это снимать в копродукции, — считает глава «Татаркино».

В организации были планы создать совместный проект с Турцией — снять фильм по произведению Махмута Галяу «Муть. Мухаджиры». Но в последний момент Турция не вложилась в проект, и поэтому Татарстан снимал картину с Башкортостаном, съемки вели на территории соседней республики. Так как дальнейших инвестиций не было, фильм стал учебно-просветительским с игровыми элементами, то есть поменялся формат. Вместо большого художественного исторического полотна получилась образовательная картина. «Но Турция не оставляет желания реанимировать этот проект. Они делают свой сценарий к произведению Махмута Галяу. Они хотели сделать это изначально. Сочли, что эта история не узколокальная, не только татарская, а мирового масштаба. Переселенцев в мире очень много. Это очень дорогой проект, если бы мы его довели до конца, это был бы блокбастер», — уверена Миляуша Айтуганова.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

У нас был период, когда кинотеатры умерли, а сейчас идет большой серьезный процесс реанимации сети кинотеатров

«В Татарстане 180 точек показа кино»



Прокат татарстанских фильмов в республике проходит в городах и районах. Сейчас в Татарстане действует большая сеть кинотеатров и залов. В настоящее время насчитывается 14 отдельных киноучреждений, которые имеют самостоятельный юридический статус, 180 точек показа. Это казанский кинотеатр «Мир», 32 муниципальных цифровых кинозала, 14 кинозалов, которые работают в формате DVD, 133 цифровых частных кинотеатра, в том числе 26 частных кинотеатров в городах и районах РТ. Валовый сбор киносети составляет около 32 млн рублей, рассказала директор «Татаркино»:

— Сейчас в России идет большая программа цифровизации кинозалов. Все муниципальные кинотеатры, а их очень много, модернизируются за счет Фонда кино. Три года подряд эта сумма составляла 5 млн рублей, сейчас — 9 млн. На выделенные средства покупают оборудование и модернизируют старые залы. У нас был период, когда кинотеатры умерли, а сейчас идет большой серьезный процесс реанимации сети кинотеатров. В России, благодаря программе Фонда кино число кинотеатров, имеющих хорошее цифровое оборудование, уже перевалило за 5 тысяч.

Правда, по словам Миляуши Айтугановой, коммерческие кинозалы с неохотой берут татарстанские фильмы в прокат:

— Федеральные прокатчики крайне редко берут региональное кино. Но сейчас существует очень большой дефицит продукта. Мало хорошего российского кино. Поэтому федералы начали обращать внимание на региональный продукт. Надо признать, что региональное кино хорошо развивается только в нескольких точках России — это Якутия, которая является фаворитом, Татарстан, Башкортостан, Бурятия. Говорить об успешном прокате татарстанского кино пока рано. Прокат — это в первую очередь бизнес, а региональное кино таковым не является.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Федеральные прокатчики крайне редко берут региональное кино. Но сейчас существует очень большой дефицит продукта. Мало хорошего российского кино

«Споры по поводу того, каким должно быть национальное кино, не утихают»

«Если следовать логике, то нужно делать кино, интересное всему миру, а не только татарам. Мое мнение, если киноистория интересная в том же Сингапуре или Сенегале, в Европе, в России — где угодно, значит мы попали в точку. Ведь кино — это не про национальность», — считает собеседница издания.

Когда речь идет о развитии национального кино, то мнения делятся на два разных полюса. Эти споры идут во всех национальных регионах, объяснила Айтуганова:

— Спорят два лагеря. Одни говорят, что фильмы должны быть исключительно на национальном языке с национальными традициями, с сохранением всех национальных атрибутов. Национально ориентированные люди говорят, что надо делать исторические фильмы на своем языке, чтобы не потерять самоидентичность. Другие же считают, что надо делать кино на русском языке, раз это российское кино, и активно выходить в российский прокат. Я считаю, что если у нас есть национальные фильмы, надо придерживаться пути, по которому прошли многие. Надо делать фильмы и на татарском, и на русском, и на английском, и на языках тех стран, куда мы хотим продвигаться. То есть я за то, чтобы национальное кино расширяло свою аудиторию за счет языка и за счет территорий.

По ее словам, у татар критика — это как национальное достояние, и это не недостаток: «Мы всех в этом деле переплюнули. Умеем это делать просто филигранно. У нас тоже есть часть интеллигенции, которая ратует за то, чтобы создавали чисто татарское кино. Но надо понимать, что только татарское кино не может продвинуть татарстанский кинематограф за пределы Татарстана. Мы не можем работать только в республике. Надо выходить за ее пределы. А для того, чтобы выходить, надо делать хороший качественный продукт и делать его на разных языках, чтобы его понимали все, не только татары. Но в то же время любой татарин, сидя в своем районе, мог бы гордиться, мол, о, татарский фильм в Канны уехал! А для этого нужны деньги».

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Я считаю, что если у нас есть национальные фильмы, надо придерживаться пути, по которому прошли многие. Надо делать фильмы и на татарском, и на русском, и на английском, и на языках тех стран, куда мы хотим продвигаться

«Нужен татарстанский Фонд кино»

Программа развития культуры сейчас продлена до 2024 года. В ней существует подпрограмма — развитие и сохранение национального кинематографа:

— Программа по сути есть. Есть выделенные деньги именно на развитие кино. Туда входит все: и прокат, и фестивали, и кинематограф. Понятно, что это не те объемы, которые хотели бы наши кинематографисты. В год по разным статьям, если брать в совокупности, набирается порядка 100 млн рублей. Это немаленькая сумма, но она распределяется на разные цели. Мы сейчас ведем речь о том, что должен быть создан Фонд кино. Такой как в Москве и других регионах (к примеру, такой фонд сейчас существует в Якутии и Башкортостане). Это фонд, который на конкурсной основе может распределять субсидии, как это делает Министерство культуры РФ, только на региональном уровне. Об этом сейчас идет речь.

Миляуша Айтуганова призналась, что сейчас наблюдается разрозненность кинематографистов:

— Поэтому мы и союз кинематографистов говорим и настаиваем на этом и просим правительство, чтобы решился вопрос. Фонд кино необходим, чтобы люди не ходили по-одиночке к раису РТ или министру культуры. Сейчас же все ходят и просят, кто быстрее дошел, тот и получил деньги на фильм. Все это надо систематизировать. Фонд кино можно создать при Министерстве культуры РТ или это может быть отдельной структурой. В следующем году заканчивается действие программы развития кино. Сейчас идет разработка новой программы. Мы хотим внести изменения в редакцию. Фонд кино может аккумулировать разные средства, необязательно только государственные. Здесь речь идет о внушительных суммах. На производство кино в Татарстане как минимум надо 100 млн рублей в год.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Если инфраструктура будет с каждым годом лучше оформляться, никто из молодых талантливых специалистов не уедет отсюда. Ведь что такое киноиндустрия? Это когда ты постоянно имеешь работу, а не живешь от проекта к проекту

«Кинокластер вместо киностудии»

Много лет кинематографисты просят создать киностудию, где можно было бы проводить съемки. Предлагалось даже использовать для этого площади «Казань Экспо»:

— Строить павильон в том виде, в котором мы его представляем, — как Мосфильм, Ленфильм и так далее, это очень большие деньги и они не окупятся. Я за то, чтобы сегодня развивать региональный кинокластер. Я стою больше на стороне развития постпродакшн. Это значит, что в регионе надо развивать именно специальности и площадки, где можно было бы не снимать кино, а заниматься монтажом, цветокоррекцией, графикой, анимацией и т. д. Таких специалистов у нас сейчас достаточно. И их бы сейчас объединить в какое-то одно пространство, а не так как они сейчас работают в маленьких фирмах. Тогда такая история привлекла бы внимание к нашему региону, и мы могли бы стать площадкой, где интенсивно развиваются все эти специальности.Чтобы любой человек из любой точки мира мог бы заказать услугу в Татарстане. Постпродакшн не привязан к местности, это можно делать онлайн. Многие сейчас так и делают. В одном регионе заказывают цветокоррекцию, в другом графику и т. д.

По словам Миляуши Айтугановой, например, для фильма «823-й километр» заказывали нарисовать военно-санитарный поезд, поскольку его просто нет в природе: «Его нарисовали ребята из Альметьевска, компании Dalina.graphics, которые работают вплоть до Голливуда. У нас есть классные специалисты. Есть и профессиональные аниматоры. Эта отрасль развивается очень быстро. Я вижу, что тут у нас есть потенциал. Мне кажется, правительство или инвесторы вряд ли решатся сейчас строить киностудию».

Язык кино — универсальный, считает директор «Татаркино». Это абсолютно безбарьерный вид искусства. Чем лучше кино, тем больше людей его посмотрят и тем больше людей узнают, что оно сделано в Татарстане:

— Если инфраструктура будет с каждым годом лучше оформляться, никто из молодых талантливых специалистов не уедет отсюда. Ведь что такое киноиндустрия? Это когда ты постоянно имеешь работу, а не живешь от проекта к проекту. Работа должна быть постоянно. Для этого и нужна система, чтобы кинопроизводство в республике не останавливалось.