«Динамо» — это сила в движении!

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В Казани стартовали Динамовские спортивные игры. Международные старты физкультурно-спортивного общества со столетней историей радуют количеством приглашенных стран-гостей, количеством участников и правильным посылом, считает журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Коллеги «наших парней» стартовали в «Центре пляжных видов спорта»



Непобедимые в последние годы представители российского пляжного футбола выступали на домашнем чемпионате мира под брендом «Наши парни». Такой был ответ на требования ФИФА о том, что в России нельзя называть российскую сборную сборной России. «Наши парни» вначале победили, а затем в общении, в том числе и близком, действительно доказывали, что они «наши парни». К примеру, когда предприятие «Казаньоргсинтез» посетила большая футбольная делегация, то Андрея Аршавина и Ко на второй план отодвинул «наш парень» Борис Никоноров, улыбчивый, открытый и невероятно откровенный.

В том числе и памятуя об этом, корреспондент «Реального времени» при выборе из самбо с участием иностранных спортсменов и пляжного футбола с сугубо российским составом участников отправился на «пляжку». Чтобы лично убедиться, что на старте первых «Динамовских спортивных игр» подобных участников: и улыбчивых, и открытых, и предельно откровенных хватало, за исключением одного, имени которого мы нашим читателям пока не откроем. Но это ВИП-персона российского спорта, мужчина из числа легендарных игроков. Он с интересом смотрел на битвы пляжников, его коллег по футболу. С одним из них, футболистом сборной Ульяновска Андреем Злыдаревым, корреспондент «Реального времени» начал общаться «для затравки» с вопроса про его брата.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На правах «старожила», поскольку приезжаю в Казань на игры довольно часто, скажу, что приятен сам факт проведения здесь «Динамовских спортивных игр»

Андрей Злыдарев, Ульяновск: «Через нынешний турнир мы подготовимся к Спартакиаде МВД»

— Андрей, признаюсь, я знал про существование таких футболистов, как вы и ваш брат Андрей Злыдарев, поскольку фамилия у вас крайне редкая. Да еще и ваш брат в своей карьере поиграл там, куда не каждого российского футболиста занесет, на Мальте. Что он о ней говорил в воспоминаниях?

— Когда ему поступило предложение поехать, сыграть за местную «Флориану», то это вызвало интерес, сложности были только в адаптации, поскольку он был там единственным русскоязычным. За небольшой период, который Андрей там отыграл, удостоился прозвища от местных болельщиков «Русский бык», поскольку брат у меня такой крепкий, массивный.

Что касается меня, то в свои 37 лет могу считаться уже ветераном «Динамо», защищая цвета этого спортобщества на соревнованиях по мини-футболу, сейчас еще и на пляжном футболе. Кстати, в связи с этим я часто пересекаюсь с главным судьей нынешних соревнований Сергеем Рожковым. Я же еще работаю в Ульяновске в спортивном клубе «Погода в доме», он и детский, и любительский, и я там тренирую. Сама команда принимает участие не только в городских соревнованиях Ульяновска, но и в открытом чемпионате Казани, проводимом департаментом мини-футбола, которым и руководит Рожков.

На правах «старожила», поскольку приезжаю в Казань на игры довольно часто, скажу, что приятен сам факт проведения здесь «Динамовских спортивных игр», поскольку имеющаяся инфраструктура без проблем позволяет проводить соревнования по всем нашим спортивным дисциплинам. Для тех молодых футболистов, которые приехали в нашей команде, участие в турнире дорогого стоит. Через этот турнир мы еще подготовимся к Российской Спартакиаде МВД.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Радуемся за вас, соседей. Наши футбольные команды в этом году отыграли сезон в одной первой лиге, правда, с разным исходом. Хотя, замечу, что по игре наша «Волга» никому особо не уступала, смотреть на нее было приятно, если бы закрепились в лиге. Думаю, что удалось бы стабилизировать состав. Сейчас же предстоит вновь возвращаться в первую лигу, через выступления в очень сильной Зоне второй лиги. Футбол у нас сейчас на подъеме, хотя визитной карточкой Ульяновска всегда считался хоккей с мячом, и местная «Волга» и играет на уровне Суперлиги, и достижения у нее есть, и традиции, но по количеству болельщиков футбол сейчас опережает бенди.

Николай Машков, Биробиджан: «Играем в мини-футбол, развиваем хоккей»

Узнав, что в турнире участвует команда с окраины России — Еврейского автономного округа, корреспондент «Реального времени» не мог отказать себе в общении с капитаном команды ЕАО Николаем Машковым.

— Николай, никогда бы не подумал, что пляжный футбол может развиваться на дальневосточной окраине России, в Еврейском автономном округе. Вот хоккей с мячом, «Дальсельмаш», Биробиджан, город Смидович, где выступал игрок прошлогоднего состава казанского «Динамо-Ак Барс» Михаиил Тюко.

— На самом деле, нет у нас пляжного футбола, есть мини-футбол, в который мы играем на уровне города, либо с соседями из Хабаровского края, но, получив приглашение сыграть на «Динамовских спортивных играх», решили приехать пораньше, и до турнира по мини сыграть еще в пляжный. Поэтому, Казань для нас — это место дебюта на пляжке. Если говорить о нашей области, вспоминать про спорт, то, прежде всего, на память придет хоккей с мячом, это славный «Дальсельмаш» из Биробиджана, игравший в первой лиге чемпионата СССР, чьи лучшие игроки уезжали в знаменитый СКА из Хабаровска.

Правда, сейчас предприятия «Дальсельмаш» не существует, наша местная команда называется «Надежда», и уже в ней выступают лучшие игроки и Биробиджана, и Смидовича, и других окрестных городов области. Надо понимать, что она у нас маленькая, в самом Биробиджане проживает примерно 80 тысяч человек, это чуть больше половины от общего количества жителей области. Тот же Смидович, откуда вышел Михаил Тюко, вообще маленький поселок. Хоккей с мячом у нас продолжают развивать, сейчас еще при поддержке Владимира Владимировича Путина в Биробиджане построили каток, и развивают хоккей с шайбой. Мой брат Артем Машков играет в шайбу, участвовал в финале Ночной хоккейной лиги в Сочи, сейчас был в заявке на казанский турнир, но получил травму.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Еще в советские времена шутили, что парадокс — это колбаса, в которой нет мяса, и Еврейская автономная область, в которой не живут евреи.

В данном случае люди ошибались дважды, во-первых, у нас и колбасный завод есть, во-вторых, в области сейчас проживает порядка тысячи человек еврейской национальности. Я об этом знаю, поскольку там существует очень активная национальная диаспора, само собой, есть синагоги, национально-культурные заведения, рестораны с кошерной едой. В советские времена евреев, как представителей титульной нации ЕАО было больше, в частности, в том же «Дальсельмаше» играли в русский хоккей. Но в команде очень многое, как, собственно, сейчас в области, связано с Хабаровском, наши игроки уезжали играть за СКА, оттуда к нам приезжали набираться опыта. Это взаимодействие и сейчас остается, иначе, в целом, можно было говорить о достаточно плачевном состоянии спорта, как одного из показателей развития региона.

Раньше у нас и футбол был, команда «Строитель» выступала в чемпионате КФК, и «Дальсельмаш» при поддержке одноименного предприятия выступал успешнее. Но предприятие закрылось, как и многие другие предприятия, работавшие во времена Советского Союза, и сейчас можно назвать только Кимкано-Сутарский ГОК, как крупное городское предприятие, плюс есть нефтяники, по линии «Транснефти».

Анатолий Гулевский, ФСО «Динамо»: «Стартовая заявка из двух тысяч человек — это рекорд Динамовских соревнований»

Если так задуматься, то даже не иностранные участники из Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, ставшие уже привычными участниками различных международных стартов в Казани, а вот такие редкие гости, как команда Еврейской автономной области, были наиболее интересными среди участников «Динамовских спортивных игр», за проведение которых в Казани корреспондент «Реального времени» отправился благодарить руководителя ФОС «Динамо» Анатолия Гулевского.

— К своему столетнему юбилею, который ФСО «Динамо» отметил 18 апреля нынешнего года, мы начали готовиться заранее, коллегиально приняв решение о проведение «Динамовских спортивных игр». В том числе и для того, чтобы помочь нашим коллегам из других стран бывшего СССР отметить совместный 100-летний юбилей дважды орденоносного общества «Динамо», награжденного Орденом Ленина и с этого года еще и Орденом Александра Невского. Предложение было принято с благодарностью, к примеру, тот же Узбекистан прислал в Казань очень сильных борцов-самбистов, которые сейчас неплохо проявили себя на коврах «Дворца единоборств», где я побывал, до посещения Центра пляжных видов спорта.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

После церемонии открытия я выступил с инициативой заключить соглашения о спортивном сотрудничестве с нашими друзьями-соседями, потому, что «Динамо» это сила в движении», а сейчас еще и в сотрудничестве

Почему наш выбор пал на Казань? Потому, что здесь прекрасная спортивная инфраструктура, отлично налаженная организация, поскольку хотелось, чтобы первые подобные старты прошли на наивысшем спортивном и организационном уровне. Уже сама заявка на старты порядка двух тысяч участников стало рекордом для динамовских соревнований. Отмечу, что спортивная составляющая «Динамовских спортивных игр» это и служебно-прикладные, и олимпийские и неолимпийские виды спорта, как уже упомянутое самбо и пляжный футбол, на котором мы находимся. Какие-то спортивные дисциплины у нас входят в программу всероссийской Спартакиады общества «Динамо», а тот же пляжный футбол мы включили по желанию соревнующихся, поскольку изначально провели опрос среди потенциальных участников. После церемонии открытия я выступил с инициативой заключить соглашения о спортивном сотрудничестве с нашими друзьями-соседями, потому, что «Динамо» это сила в движении», а сейчас еще и в сотрудничестве, — отметил Гулевский.



Казалось бы, на столь оптимистичной ноте, заданной руководителем федерального общества «Динамо», можно и закончить, хотя мини-интервью и комментариев на пляжном футболе было взято с лихвой. Но одно мини-интервью никак нельзя оставлять на потом, поскольку высказанный оптимизм должен быть подкреплен успешным опытом былого. Говоря о «Динамовских спортивных играх» в эпоху проведения СВО и международной спортивной изоляции, никак нельзя забывать о том, что «И это пройдет».



Андрей Лебедев, «Динамо-РТ»: «Я понял, что при создании команды без «Динамо» просто не обойтись»

Волейболист Андрей Лебедев, наблюдавший за пляжным футболом, и строивший планы на турнир по пляжному волейболу, который вскоре стартует на площадке «Центра пляжных видов спорта», был в числе отцов-основателей волейбольного «Динамо», со временем выросшего в легендарный «Зенит-Казань». Если бы, как советские времена, подготовили ряд портретных плакатов, наподобие триптиха Ленин-Маркс-Энгельс, то и Андрей Лебедев мог бы претендовать на место в историческом волейбольном триптихе, рядом с дуэтом отцов-основателей Асгатом Сафаровым и Евгением Давлетшиным, про роль которых, кстати, сам Андрей и напомнил корреспонденту «Реального времени». А сам корреспондент напомнил Лебедеву о том, что в середине и конце 90-х Казань, с точки зрения житейской логики, никак не подходила на роль колыбели волейбольного суперклуба международного уровня.

— Я недавно вспоминал, когда мне в голову пришла идея создать команду. И идентифицировал себя в 15 лет, когда я из родного Горького перебрался в состав юниорского «Динамо» из Московской области, который базировался в поселке Тучково. Главная команда проводила матчи на стадионе «Динамо», в Москве, проводя сборы в Ивакино, Химкинского района, ее дубль базировался во всем известной Малаховке, а в этом Тучково, Рузского городского округа базировалась молодежь, на базе автотранспортного техникума. Там мысль о команде впервые меня посетила, затем я поколесил по Татарстану, играя в Альметьевске, в местном «Нефтянике», в Чистополе, женился и осел в Казани. И вот эта мысль о создании команды вспыхнула с новой силой. Когда я понял, что без «Динамо» в создании команды просто не обойтись, к счастью, нашлись люди, которые поверили в эту идею, и в 2000 году при поддержке Асгата Ахметовича Сафарова и Евгения Закировича Давлетшина было создано казанское «Динамо».

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Когда я понял, что без «Динамо» в создании команды просто не обойтись, к счастью, нашлись люди, которые поверили в эту идею

Но, помимо классического волейбола, наш первый состав играл и в пляжку, собираясь в районе пляжа у Издательства, примерно там, где сейчас стоит Чаша. Там были мы, Денис Кашкин, Артем Панарин, которые затем больше времени отдавали бич-волею, чем классическому волейболу. С чего начинали? С бега, поскольку пляжный волейбол фундаментально построен на выносливости.

Для понимания, как бы не был развит волейбол, водное поло, всю сборную страны из игроков «Зенита» или «КОС-Синтез» не соберешь. А в пляжном волейболе нашел двух сильных игроков, и вот тебе мини-сборная Татарстана в составе национальной сборной.

Сейчас у нас пол-дела в этом направлении сделано, есть Виктор Марков, с которым мы питаем большие надежды, первый сезон играющий с Александром Крамаренко. Ждем, что они доберутся до медалей по итогам турниров. Поскольку есть мысли, поднять пляжный волейбол в Татарстане, Казани. И вот, как четверть века назад, мечта зарождается, остается ее воплощать в жизнь, — отметил собеседник издания.

1 / 67 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Джаудат Абдуллин