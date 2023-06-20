День в истории: рекорд на «Казань Арене», речь Достоевского и «горячая линия» с США

Чем примечательна дата 20 июня?

Сегодня, 20 июня, Всемирный день беженцев. В России профессиональный праздник отмечают специалисты минно-торпедной службы ВМФ. В разные годы и столетия в этот день Федор Достоевский произнес свою знаменитую речь об Александре Пушкине, была создана генеральная прокуратура СССР, «горячая линия» связала Москву и Вашингтон, прошел первый поезд под Ла-Маншем, Испания победила Иран на ЧМ по футболу в Казани. Родились: мореплаватель Асхат Зиганшин, бард Юрий Визбор, поэт Роберт Рождественский. Умерли: борец за права женщин Клара Цеткин, историк Николай Устрялов и советский дипломат Юрий Кашлев.

Человек посреди океана

20 июня 1913 года день рождения жены поэта-героя Мусы Джалиля и общественного деятеля Амины Залиловой. После окончания Великой Отечественной войны и смерти мужа она вела активную деятельность по популяризации творчества своего супруга. Будучи членом Всемирного совета мира, Залилова посещала разные страны, общалась с молодежью и ветеранами войны.

20 июня 1938 года родился Асхат Зиганшин — советский военнослужащий, является одним из великолепной четверки экипажей баржи «Т-36». В январе 1960 года, будучи командиром баржи, Зиганшина и его команду вынесло в Тихий океан из-за погодных условий, где они, дрейфуя, провели 49 дней практически без еды, связи и топлива. Судно спас американский авианосец «Кирсардж». По возвращении экипаж баржи наградили орденами Красной Звезды.



20 июня 2018 года, во второй день чемпионата мира по футболу, на «Казань Арене» состоялся матч между сборными Испании и Ирана. Победу в этой игре одержали испанцы, со счетом 1:0. В тот день был поставлен новый рекорд посещаемости казанского стадиона — здесь собралось 42 318 болельщиков.

20 июня 2021 года «Реальное время» опубликовало интервью с юристом Анатолием Чиквиным, который рассказал о том, какими законами регулируется обязательная вакцинация. Эксперту задали пять вопросов, отвечая на которые он разъяснил, нарушает ли требование привиться от ковида права россиян или нет.



Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Речь Достоевского

20 июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности писатель Федор Достоевский произнес знаменитую 45-минутную речь, посвященную Александру Пушкину. Основная идея выступления заключалась в том, что русский — человек всемирный, способный принять и осмыслить мировую культуру во всем ее многообразии. Восторженный отклик публики на выступление не заставил себя долго ждать: «Когда Достоевский закончил, вся зала духовно была у его ног…»



20 июня 1913 года генерал-майор Свиты Его Императорского Величества и приближенный Николая II Владимир Воейков был назначен первым ответственным за спорт и физическое развитие в истории России. Он также стал почетным председателем Российского олимпийского комитета и председателем Российского общества здравниц и курортов.

20 июня 1933 года была основана Генеральная прокуратура СССР. Ранее, в 1922 году, в стране существовала Государственная прокуратура, которая входила в состав Народного комиссариата юстиции (НКЮ). В 1933 году прокуратура организационно отделилась от Верховного суда и НКЮ, а ее первым руководителем стал Иван Акулов. Однако в 1937 году его уволили с должности секретаря ЦИК СССР «по болезни», а затем арестовали и приговорили к расстрелу за участие в контрреволюционном военном заговоре. Иван Акулов был реабилитирован только в 1954 году.

Фото realnoevremya.ru с выставки «История России в фотографиях. Фотолетопись России»

Звонок из СССР

20 июня 1963 года в Женеве был установлен меморандум об открытии «горячей линии» между руководством СССР и президентом США после Карибского кризиса во время Холодной войны. Линия была предназначена для экстренной связи, которая могла уменьшить напряжение между двумя ядерными державами.

20 июня 1993 года впервые стартовал пробный железнодорожный рейс под Ла-Маншем. Железнодорожный тоннель соединяет Великобританию с континентальной Европой, протяженность которого составляет 51 км, из них 39 км — проходят под Ла-Маншем. Сегодня скоростные поезда доставляют пассажиров на другую сторону пролива за 20—35 минут, а из Лондона в Париж по линии можно добраться за 2 часа 15 минут.