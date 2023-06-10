День в истории: Ясная Поляна, публичный зоопарк и советский исполком

Чем примечательна дата 10 июня?

Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

Сегодня, 10 июня, Международный день геральдики. 10 июня в Казани появился первый исполнительный комитет (из шести человек), в Тульской области появился музей-усадьба «Ясная Поляна», в Москве основали студию «Союздетмультфильм», а во Франции открыли первый открытый для публики зоопарк. Родились: принц Филипп, актер Валентин Смирнитский, певица МакSим, писатель Сол Беллоу. Умерли: писатель Чингиз Айтматов, муза Дали Гала, поэт Хасан Туфан, архитектор Антонио Гауди. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Максим Казанская

10 июня 1920 года при Казанском городском совете рабочих и крестьянских депутатов появился исполком с президиумом из пяти человек и секретаря. Он просуществовал два с лишним года, а потом вновь появился на первой сессии Казанского горсовета депутатов трудящихся в 1939-м.

10 июня 1982 года скончалась Гала Дали (при рождении — Елена). Родилась в Казани, Галиной ее называла мама. После семья переехала в Москву. В 1929 году она познакомилась с художником Сальвадором Дали. Гала умерла в испанском Порт-Льигате и была похоронена на территории замка Пуболь.

10 июня 1983 года в Казани родилась Марина Абросимова, будущая певица МакSим, автор песни футбольных фанатов «Спартак» «Знаешь ли ты». Училась в КНИТУ-КАИ, записывала в Татарстане первые хиты. В июне 2021 года после концерта в родном городе она была госпитализирована с пневмонией, только спустя 2 месяца ее выписали из реанимации. Вновь на сцену вышла в декабре на премии «Золотой граммофон», вместе с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь.

10 июня 2008 года в Нюрнберге умер писатель Чингиз Айтматов. По матери он татарин. Отец Нагимы Абдувалиевой Хамза родился в селе Маскара нынешнего Кукморского района, где находилось известное на всю Россию медресе. В последние годы Айтматов занимался государственной и общественной деятельностью — возглавлял посольство СССР в Люксембурге, был послом Киргизии в странах Бенилюкса, Франции, НАТО и ЮНЕСКО, основал Международный благотворительный фонд Чингиза Айтматова «Диалог без границ».

10 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, что в Татарстане до суда дошло дело о взятках на 7 млн рублей. В получении части этой суммы в интересах двух подследственных обвиняют 40-летнего подполковника Алексея Иванова, бывшего руководителя отдела СК в Лениногорске. На старте процесса он заявил отвод судьям и прокурорам Татарстана — просил направить дело за пределы республики. Нижнекамский суд с ходатайством согласился, однако в Самаре это решение отменили.

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Начали делать мультфильмы

10 июня 1921 года в Тульской области был основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна принадлежала сначала роду Карцевых, затем Волконским и Толстым. Здесь 28 августа 1828 года Толстой родился, провел большую часть своей жизни, написал более двухсот произведений, в том числе «Войну и мир», «Анну Каренину». В Ясной Поляне же в 1910 он был похоронен. В мае 1919 года усадьбу объявили народным достоянием, ее взяло под охрану государство. Во время Великой Отечественной войны экспонаты музея эвакуировали в Томск.

10 июня 1936 года в СССР основана крупнейшая киностудия анимационных фильмов «Союздетмультфильм». Здесь было создано более полутора тысяч мультфильмов, которые получили более четырехсот международных фестивальных призов и наград. Первый мультик, вышедший на киностудии, был черно-белым и назывался «В Африке жарко». Через год появились и цветные мультфильмы, и новое название — «Союзмультфильм». В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-Горбунок».



Смотреть на животных можно всем

10 июня 1793 года в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк. Создатели позиционировали его как научное и просветительское заведение. Появился он потому, что члены французского Конвента, высшего законодательного органа Первой французской республики, долго не могли решить, что делать с королевской коллекцией из 20 птиц и 65 животных. В итоге было решено, что надо создать музей. При Наполеоне его расширили, в начале XIX века в нем обитали уже четыреста животных.

10 мая 1921 года в Греции родился супруг королевы Великобритании Елизаветы II — принц Филипп, герцог Эдинбургский. Изначально он был принцем Греческим и Датским. В 1922 году, когда его отец, король Греции Константин I, был вынужден отречься от престола, семья переехала во Францию, а затем — в Великобританию. Там Филипп познакомился на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины с принцессой Елизаветой. После свадьбы он принял британское подданство, отказался от прежних титулов, стал членом англиканской церкви и взял фамилию Маунтбаттен. Филипп был первым из членов королевской семьи, кто посетил СССР, случилось это в 1973 году. Скончался 9 апреля 2021 года в Виндзорском замке, не дожив до столетия двух месяцев,

