Нияз Билалов: «Высшей наградой для меня станет олимпийское золото»

Обладатель двух золотых медалей Большого шлема — о главных спортивных целях, сильнейших соперниках и воспитании сына

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Ниязом Билаловым

В Душанбе прошел Гран-при Таджикистана по дзюдо. Татарстанский дзюдоист, двукратный обладатель золотой медали мирового турнира Большого шлема, чемпион России из Набережных Челнов Нияз Билалов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 100 кг. По итогам неофициального общего зачета российские спортсмены стали победителями, завоевав 11 медалей — пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Международная федерация дзюдо допустила российских дзюдоистов до участия в турнирах только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Скоро челнинца снова ждут соревнования — в этот раз в Астане, где стартовал очередной мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. Подробнее о том, с какими соперниками ему придется вступить в борьбу, каким может быть предел в спортивной карьере и готов ли ради нее сменить гражданство — Нияз Билалов рассказал в интервью «Реальному времени».

«Это был отличный старт после двухгодичного перерыва»

— Нияз, соревнования в Таджикистане для вас стали первым международным турниром в этом году?

— Гран-при в Душанбе — первые мои соревнования высокого уровня почти за два года, последний раз я боролся на международном турнире, который проходил в Баку в 2021 году, когда я второй раз выиграл Большой шлем. Если честно, то особых лидеров на прошедшем недавно турнире не было, поскольку недавно завершился ЧМ. Те соперники, что выступали со мной, были довольно сильные, все входят в топ-150 мирового рейтинга дзюдоистов.

— Насколько трудными выдались эти соревнования?

— Во-первых, это был достаточно сильный соперник, ну и во-вторых, я сам немного тактически промахнулся — не выдержал до конца схватки свою схему. Хотя начало ее было хорошее, но после двух минут решил поменять тактическую схему — это стало ошибочным решением, и из-за этого соперник переиграл меня. Да, я удовлетворен тем, что смог завоевать медаль, но все же разочарован тем, что проиграл в финале. И все-таки, думаю, это был отличный старт после двухгодичного перерыва.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Ниязом Билаловым

— В прошедшем Гран-при Таджикистана россиянам пришлось выступать в нейтральном статусе. Как вы относитесь к тому, что политика вмешивается в сферы спорта и культуры?



— Для меня спорт — вне политики. Эти две вещи должны, на мой взгляд, существовать раздельно друг от друга, не мешать друг другу.

— Готовы ли ради спорта и выступлений на международном уровне сменить гражданство?

— Я бы не смог так поступить — переехать в какую-то другую страну. Россия много что дала мне — я здесь строю свою карьеру, достигаю определенных результатов, у меня здесь родители, своя семья, друзья. Поэтому, если бы такое предложение поступило, то отказался бы.

«Такого не будет, чтобы я на своем сыне реализовывал свои амбиции»

— Как получилось, что решили заниматься именно дзюдо?

— Я рос в конце 90-х — начале нулевых, сами понимаете, какое тогда было время. И, чтобы не болтался на улице, не попал в какую-нибудь историю, родители отвели меня в секцию дзюдо, которая работала у нас в Челнах в СК «Олимпийский». Я начал ходить на тренировки, всей душой полюбил этот вид спорта. У меня с детства был такой распорядок дня: школа — тренировки — сон. У меня даже времени не было, чтобы гулять на улице со сверстниками. Сегодня в этом плане почти то же самое: встал, затем тренировки, потом время на семью, ребенка, немного поспал — опять тренировка.

— Каким видите будущее своего сына, хотите, чтобы он пошел по вашим стопам?

— Да, год назад я стал папой, чему очень рад. Я бы хотел отвести его в дзюдо, когда он будет готов к этому, подрастет немного, поскольку я сам очень люблю этот вид спорта. Но такого точно не будет, чтобы я говорил: «Давай, ты должен». Если понравится ему, зацепит, то отлично, если нет — предложу попробовать что-то другое. Такого не будет, чтобы я на своем сыне реализовывал свои амбиции.

Фото: Ринат Назметдинов/«Реальное время»

— В дзюдо вы уже 21 год, не было желания заняться чем-то другим?

— Если честно, то с каждым годом появляется чувство, что я люблю дзюдо еще сильнее, все больше и больше — идет только по нарастающей. За все эти годы ни разу такого не было, чтобы я стал сомневаться в своем выборе и подумал: «Да зачем мне это надо? Может, бросить, поменять, устроиться куда-нибудь на работу?» Для меня — только дзюдо, без вариантов.

— Как супруга относится к занятиям спортивной карьерой, поддерживает?

— Да, на все 100%. В этом плане мне очень повезло. Моя жена максимально вовлечена в этот вид спорта, хотя сама никогда в жизни им не занималась. Но, по-моему, она в дзюдо разбирается уже лучше меня: знает всех моих соперников, кто и как борется, ей интересно слушать меня после каждых соревнований, когда делюсь своим мнением, эмоциями, может что-то подсказать со своей точки зрения — во всем поддерживает.

Вывести дзюдо в Татарстане на новый уровень

— Что служит залогом победы во время схватки с соперником на татами?

— Думаю, в поединке решающую роль играет своя тактическая схема. Главное — выдерживать ее с первой до последней минуты. Конечно, роль играет и выносливость, которая помогает вытерпеть приемы соперника до конца схватки. Плюс еще характер, воля и главная цель — победить.

И, вне всякого сомнения, всегда нужно быть на шаг впереди. Если медлить, запаздывать, естественно, более опытный соперник будет только обыгрывать тебя.



— Сколько, по-вашему, длится карьера дзюдоиста?

— Здесь все индивидуально: кто-то решает заканчивать карьеру до 30 лет, а кто-то в 35 выигрывает Олимпиаду, у кого когда раскрывается весь талант и возможности. Ну и, наверное, продолжительность зависит еще от физической составляющей. Если борец получает какую-то серьезную травму, а дзюдо — очень травмоопасный спорт, то говорить об участии в статусных соревнованиях уже вряд ли придется.

Фото: Ринат Назметдинов/«Реальное время»

— Чем планируете заниматься в долгосрочной перспективе?

— Мне пока 28, но я уже начинаю подумывать о дальнейших перспективах. Есть планы открыть свой большой зал в Набережных Челнах, чтобы тренировать мальчишек, растить будущую чемпионскую смену, чтобы они так же, как и я, занимались дзюдо и выигрывали. Хочу развивать дзюдо в Татарстане — вывести его на новый уровень.

— Какие соревнования больше всего запомнились и почему?

— Наверное, это были мои самые первые соревнования, которые проходили в Бугульме. Хотя тогда я и проиграл еще в первой встрече, но до сих пор хорошо помню эти соревнования, даже спустя 20 лет. Думаю, их исход для меня, по сути, стал стимулом для всех остальных побед, что у меня потом были.

— В чем философия дзюдо и как она влияет на жизнь?

— Для меня она в одной короткой, но емкой фразе — гибкий путь к победе. Если ребенок начинает заниматься дзюдо, этот вид спорта кардинальным образом начинает его менять — от мышления до поведения. И все вместе это очень помогает в жизни: быстрое и гибкое мышление позволяет без ущерба выходить из непростых ситуаций, решать какие-то проблемы, преуспевать во всем. Свое влияние на человека оказывает спортивная дисциплина — без нее никак не добиться результатов.

— Сегодня все реже можно увидеть подростков в спортзалах. Что тому виной — падение популярности боевых искусств и спорта у детей или другие причины?

— Думаю, это влияние интернета, компьютеров. Когда я был в таком возрасте, дворовая футбольная площадка всегда была полной, даже очередь была. Сегодня они чаще всего пустуют. Но скажу, что популярность дзюдо не ослабевает — на занятия и тренировки, по крайней мере в Челнах, приходят много мальчишек и даже девчонок. Приятно, когда узнают, подходят, берут автограф, вместе фотографируемся.

Фото: Ринат Назметдинов/«Реальное время»

«Высшая награда для меня — олимпийское золото»

— Стать чемпионом — это призвание?

— Я считаю, что это звание — только упорный труд, вера в себя, свои силы. Если ты много тренируешься, то удача и победа обязательно у тебя появится, придет к тебе сама.

— В среде спортсменов, которые занимаются боевыми искусствами, существует практика участия в боях без правил или состязаниях ММА, которые позволяют зарабатывать неплохие деньги. Рассматривали такую возможность для себя?

— Для себя — точно нет. Возможность есть, но нет ни малейшего желания. Хотя смотреть за этими поединками очень интересно, это зрелищно, но со стороны. Эти виды спорта, скажу честно, очень сильно влияют на здоровье.

— Какой у вас излюбленный прием, который всегда используете в поединке на татами?

— У меня это подхват. Он как бы становится основой, базой поединка — от него все идет дальше. Но что интересно, во время соревнований он у меня получается не так часто, хотя я его довольно много отрабатываю.

— В своей карьере дзюдоиста добились всех поставленных целей?

— Нет, я даже близко не достиг, чего хочу, поэтому еще много есть того, над чем работать. У меня очень большие цели. Одна из них — участие в Олимпиаде и еще медаль чемпионата мира по дзюдо. Участие в Большом шлеме и победы в этом турнире для меня — это как ступень к главным, бОльшим достижениям. Ну и высшей наградой для меня станет олимпийское золото. И на данном этапе моей жизни я шагаю на одну ступень, которая ведет к этой цели. Думаю, дальше будут и другие ступени.

— Попасть в сборную для участия в Олимпиаде сложно, каковы шансы?

— Существует олимпийский рейтинг, и участие в таких турнирах, как Большой шлем, позволяет заработать рейтинговые очки. Потом по их сумме уже ведется отбор в каждой весовой категории будущих олимпийцев. Пока я не заглядываю так далеко, к тому же в моем весе до 100 кг очень сильная конкуренция. Недавно прошел ЧМ по дзюдо, где выиграл спортсмен нашей сборной, волгоградец Арман Адамян — эта победа становится для него весомой заявкой на участие в Олимпиаде.

«Внутри России в моей весовой категории у меня есть четыре основных соперника, с которыми довольно сильная конкуренция между собой». Фото: предоставлено realnoevremya.ru Ниязом Билаловым

— Кто из дзюдоистов, на ваш взгляд, самые сильные соперники для россиян?

— Думаю, это прежде всего японские и грузинские спортсмены. Но в каждой стране, в каждом весе есть определенный борец, который может стать очень достойным соперником. Но и в России в моей весовой категории у меня есть четыре основных соперника, с которыми довольно сильная конкуренция. Это призер Олимпиады Нияз Ильясов, уже чемпион мира Адамян и молодой спортсмен, кому я уступил в Таджикистане, Матвей Каниковский, которому только 21, и он считается уникумом. У нас, еще раз отмечу, очень высокая конкуренция. Поэтому, когда мы все вместе приезжаем на международную арену, мы просто не замечаем других соперников кроме своих же, российских. При этом за пределами татами мы очень хорошо общаемся, все очень хорошие ребята. Но когда вступаешь с кем-то из них в схватку, тот здесь уже не до дружбы и комплиментов.

— К каким еще турнирам в этом году готовитесь?

— Сейчас я усиленно готовлюсь к завоеванию третьего по счету Большого шлема. Мировой турнир по дзюдо стартовал в Астане, и он престижнее, чем чемпионат. За спортивную карьеру я участвовал в нем больше 10 раз и два из них принесли мне золотую медаль. И в этот раз еду за третьим золотом — только за победой!