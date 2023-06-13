Как Пеле и Бобби Мур снимались в кино

Продолжаем изучать самых патриотичных вратарей мира

Фото: Скриншот realnoevremya.ru кадра из фильма «Бегство к победе»

Двадцать лет назад Игорь Акинфеев сыграл свой первый матч в чемпионате России. Журналист спортивной редакции «Реального времени» и коллега Акинфеева по амплуа, только в мини-футболе, Джаудат Абдуллин составил списки наиболее патриотичных голкиперов мира.

Рожерио Сени, 1992—2005. Мануэль Бенту, 1972—1992

Бразилец Рожериу Сени провел 23 года в составе «Сантоса», у португальца Мануэля Бенту за спиной 21 сезон в «Бенфике». Но до этих команд у Сени был год в составе команды «Синоп», которая его и воспитала, а Бенту провел шесть сезонов в «Баррейренсе», чью школу заканчивал. Но более двадцати лет в составе одной команды, тем более, в таких, как «Сантос» и «Бенфика», это, конечно же, блестящий пример клубного патриотизма.

В отношении куда более известного нынешней публике Сени можно было шутить цитатой из фильма «Бриллиантовая рука» — «береги руку, Сеня», только добавляя сюда еще и ногу, поскольку бразильский вратарь за свою долгую карьеру забил 103 (!) гола, реализуя пенальти и штрафные. Только вот в сборной Бразилии это ему не доверяли, поскольку Сени играл в одно время с Роналдо и Роналдинью, став вместе с ними чемпионом мира 2002 года. Что касается менее известного сейчас Бенту, то он бронзовый призер чемпионата Европы 1984 года, куда попал, после того, как Португалия опередила в отборе сборную СССР. Тогда у сборной Португалии была крайне возрастная вратарская линия: 37-летний Дамаш, 36-летний Бенту и 30-летний Жорже Мартинш, который и сменил Бенту в составе «Баррейренсе». Затем два сезона был с ним напарником в «Бенфике». Вообще вся эта троица потрясала своими длиннющими карьерами: 26 лет у Бенту, 23 года у Мартинша и 19 у Дамаша. После успешного чемпионата Европы 1984 года, «постарев» на 2 года вся эта троица выступала за сборную еще и на провальном чемпионате мира 1986 года.

Хосе Ирибар, 1962—1980

Хосе Ирибар — баск из «Атлетик» Бильбао, команды, сформированной из футболистов баскского происхождения. Верхом его карьеры была победа в чемпионате Европы 1964 года, когда в финале Испания обыграла Советский Союз. За это поражение советское руководство уволило главного тренера советской сборной Константина Бескова. Судя по всему, снятие с работы тренера и было последним «волюнтаристским» решением Никиты Хрущева.

Дело в том, что отношения между СССР и Испанией были напряженными еще со времен гражданской войны, когда к власти на Пиренеях пришел Франсиско Франко. Испания бойкотировала четвертьфинал чемпионата Европы 1960 года, за что была дисквалифицирована, Советский Союз ответил бойкотом чемпионата мира по художественной гимнастике 1975 года в Испании. Причем он начался в день, когда Франко умер. Во время, когда Испания с Ирибаром играла финал с СССР с Бесковым, в чемпионате Советского Союза успели поиграть пятеро испанцев Агустин Гомес, Руперто Сагасти, Хесус Варела и прямо во времена Ирибара Немесио Посуэло и Хуан Усаторре. С 1963 года Франко разрешил испанцам возвращаться на родину, но по своей воле это сделал только Усаторре, по воспоминаниям Хосе Бирюкова, выросшим в СССР испанцам было тяжело на исторической родине, поскольку родственники не принимали их в семью, не желая вступать в имущественные споры по наследству.

Стоит упомянуть и о таком факте, который «цивилизованная Европа» предпочитает замалчивать. Корабль с двумя с половиной тысячами испанских детей и пятьюстами сопровождавшими, бежавшими от гражданской войны, пристал вначале к берегам Бельгии, но та отказалась принимать детей. Такой же ответ на запрос дали правительства Англии и Франции. И только Советский Союз согласился принять детей, в числе которых, среди прочих, были будущие матери хоккеиста Валерия Харламова, баскетболиста Хосе Бирюкова. Только после этого страны Европы стали принимать маленьких испанцев, расселяя их по местным семьям.

Неудивительно, что политические разногласия разделяли Испанию и СССР во времена карьеры Ирибара и Ко. Хотя после смерти Иосифа Сталина, «испаносовьетикос» получили возможность возвратиться на родину, воспользовались этим правом очень немногие. Та же Бегония Харламова, уехав с сыном Валерием и дочерью Татьяной, предпочла вернуться, благо власти Советского Союза не возражали против такого рода «туризма». Мужчин, вернувшихся в Испанию, массово сажали в тюрьмы. Поэтому основная масса испанцев вернулась на родину уже после смерти Франко. В самом Бильбао смерть Франко отметили тем, что переименовали «Атлетико», как произносится название клуба по испански, на «Атлетик».

Луис Арконада, 1970—1989. Хосе Мануэль Семпере, 1977—1995. Хуан Абланедо 1981—1999

Сменивший Ирибара в сборной Испании Луис Арконада также был баском, защищая ворота «Реала» из Сан-Сосьедада, дважды выигрывая чемпионаты Испании, но главным его достижением является серебро на чемпионате Европы 1984 года. После него Арконада ушел из сборной и его сменил другой баск Андони Субисарета.

Любопытно, что в родном «Реале» из Сан-Себастьяна конкурентом Арконады был Педро Артола, который также играл в сборной Испании. Это было время достаточно неудачное для сборной, что любопытно, тогда ею руководили словак Ладислав Кубала и уругваец Хосе Сантамария, которые в игровые годы приняли испанское подданство. Еще любопытный факт, что партнером Арконады по сборной Испании был Секундино Васкес по прозвищу Кунди, по которому известно, что родной клуб «Спортинг» из Хихона отдавал его в аренду в «Побленсе», поскольку это было обязательным условием для прохождения воинской службы в армии Испании.

Легенда «Валенсии» Хосе Мануэль Семпере самый не успешный из квартета испанских «патриотов»-голкиперов. Он никогда не призывался в сборную страны, был в составе на молодежном чемпионате мира 1977 года, выигранном сборной СССР, но на поле не выходил. Не было его и в успешном противостоянии со «Спартаком», когда «Валенсия» была сильнее в рамках еврокубка — 2:0, 0:0, снова обидев команду Бескова. Не было Семпере в победном составе, когда «Валенсия» выиграла Кубок кубков 1980 года, благодаря тому, что Карлос Перейра был надежнее в послематчевой серии пенальти в противостоянии с «Арсеналом». Матч проходил на печально известном «Эйзеле», который рухнет через 5 лет во время финала «Ливерпуля» и «Ювентуса».

У Семпере единственная победа в Суперкубке того же года, когда в Валенсии его команда обыграла «Ноттингем Форест», но зато он был отличным дублером и Перейре, и Хосе Рамону Бермеллу, и тезке Хосе Мануэлю Очоторене и Андони Субисаррете.

Хуан Абланедо из «Спортинг» Хихон отлично начал карьеру, с победы на молодежном чемпионате Европы, когда потащил три пенальти от итальянцев, включая Джузеппе Джаннини. Итальянцы с годами проявили себя ярче — Виалли, Де Наполи, Донадони, Манчини и коллега по вратарскому ремеслу Вальтер Дзенга, что касается Абланедо, то он дважды призывался в состав для участия на чемпионатах мира, ни разу в них не сыграв. Основным был Субисаррета, на подхвате у него был Очоторена, будущий и действующий голкиперы «Валенсии» в те годы, что позволяет понять: почему у Семпере было мало шансов на попадание в основу «летучих мышей».

Скриншот realnoevremya.ru кадра из фильма «Голкипер»

Берт Траутман, 1949—1964

Во время коронавируса норвежец Оле-Гуннар Сульшер произнес оскорбительные для наших людей фразы, сравнив эпидемию со Второй мировой войной. На самом деле, это проблема не конкретного норвежца, мало знающего мировую историю, это общеевропейский взгляд на события, связанные со Второй мировой. Для Европы она совсем не была «ужас-ужас». В 1981 году на экраны вышел не совсем исторический, но достаточно приближенный к реальности кинофильм «Бегство к победе». Там снимались Майкл Кейн, Макс Фон Сюдов, Сильвестр Сталлоне, которые отвечали за «драматическое наполнение» фильма-драмы, как он позиционируется. На самом деле фильм похож на комикс, никакого драматизма в картине, которая повествует о буднях военнопленных из войск союзников нет. И это не проблемы режиссера Джона Хьюстона (среди снятых им картин «Моби Дик» и «Казино «Рояль»), сценариста, актеров. Это реалии того времени, что подтверждает и другая спортивная драма, снятая в Венгрии «Два тайма в аду». Проблема в том, что «адом» происходящее на экране никак нельзя назвать, ад был в лагерях с советскими военнопленными.

Футбольный состав «Бегства к победе» выглядит просто потрясающе. Пеле, Освальдо Ардилес, Казимеж Дейна, Бобби Мур, Халлвар Торесен, Поль ван Химст и Ко. Такая команда могла бы выйти на любой матч звезд. Английский «Ипсвич», который выиграл Кубок УЕФА 1981 года, представлял полкоманды: англичане Рассел Осман и Лори Сивелл, ирландец Кевин О Каллаген, шотландец Джон Уорк.

Кстати, «Бегство к победе» стоит посмотреть и из-за того, чтобы понимать отношение и вовлеченность союзников в события той войны и тогдашнее отношение к нацистам. К 1981 году оно еще было достаточно отрицательным. В 21-м веке на Западе снимают фильмы, сочувствующие нацистам. Яркий пример «Голкипер» (в Англии и Германии, где его снимали, фильм называется по фамилии главного персонажа «Траутман»).

В «Бегстве к победе» снимался Майк Саммерби, который в 1965 году пришел в «Манчестер Сити», отыграв там следующие 10 лет. Годом ранее из Сити ушел его легендарный голкипер — немец Берт Траутманн, летчик люфтваффе, награжденный пятью медалями, включая железный крест первой степени. На Восточном фронте он был схвачен в плен советскими войсками, но сбежал и продолжил службу на Западном фронте, где был пленен уже англичанами. Отсидел в лагере 3 года, после чего освободился, начал играть в футбол за местную любительскую команду, откуда его пригласили в «Манчестер Сити». Обо всем этом повествует «Голкипер», вышедший на экраны в 2018 году, полный сочувствия к Траутманну больше, чем к жертвам той войны, и «очеловечивания» нацистов.

(Окончание следует)



Джаудат Абдуллин